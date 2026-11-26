Los de Tapia tienen todo para quedar primeros.

Antigua GFC tiene todo para ser líder | Concacaf.com

Se viene la finalización de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de Guatemala, que promete ser apasionante ya que se definirá el primer lugar de la tabla, así como los dos primeros semifinalistas. Con tres puntos en disputa, Antigua tiene 40, Mixco, Xelajú y Municipal 37, y por ende los cuatro cuentan con chances matemáticas de clasificarse entre los primeros dos.

Es decir, tanto Antigua, como Xelajú, Mixco, Municipal y Guastatoya ya están clasificados a los cuartos de final de la competencia. Solo queda lugar para uno, y quien necesita un verdadero milagro es Comunicaciones, que enfrenta a los super chivos a los que debe vencer y luego esperar una combinación de resultados realmente difícil.

Si Cobán Imperial o Marquense ganan, llegarán a 31 puntos y quedarán fuera del alcance de Comunicaciones. Un empate de cualquiera de los dos los dejaría con 29 y obligaría a revisar los desempates. Cobán visita a Aurora, mientras que Marquense juega en casa de Malacateco.

Aurora puede complicar a los Cremas incluso antes del sábado. Si le gana a Municipal el miércoles y suma al menos un empate ante Cobán, llegará a 29 puntos o más. Para el escenario del 3-0 y el 0-2, una combinación favorable sería que Aurora pierda ante Municipal y luego derrote a Cobán, y que Marquense pierda ante Malacateco. Así, ninguno de esos tres equipos alcanzaría los 29 puntos.

¿A qué hora se juega la jornada 22 de la Liga Nacional de Guatemala?

Todos los partidos correspondientes a la jornada 22 del Apertura 2026 de Guatemala se disputarán a las 15 hs, el motivo de la simultaneidad tiene que ver con que todos los que juegan tienen chances de clasificación, salvo dos.

¿Quiénes ya clasificaron y cómo se definen los dos pases directos a semifinales?

La curiosidad tiene que ver con que aún no hay clasificados matemáticamente a semifinales puesto que Antigua, que tiene 40 puntos, jugará ante Mixco, que tiene 37. En caso de una derrota, deberá esperar a que Xelajú y Municipal no ganen ya que tienen también 37, pero mucha mejor diferencia de gol.

¿Qué necesita Comunicaciones y quiénes pelean por el último boleto?

Comunicaciones debe vencer a Xelajú MC y esperar que San Pedro pierda ante Guastatoya. Los Cremas solo pueden llegar a 29 puntos, los mismos que ya tienen los Gallos. Si San Pedro empata o gana, se acaba cualquier posibilidad de alcanzarlo. Y si ambos quedan con 29, entra en juego la diferencia de gol: San Pedro parte de 0 y Comunicaciones de -5.

Una combinación que le sirve a los Albos es ganar 3-0 y que San Pedro pierda 0-2. Con esos marcadores, ambos terminarían con 29 puntos y diferencia de -2, pero Comunicaciones tendría 30 goles a favor contra 24 de los Gallos. Es un ejemplo, no la única fórmula: una victoria crema por cuatro goles y una caída de San Pedro por uno también igualarían la diferencia. Cualquier combinación que recorte más de cinco goles pondría a los Cremas por delante de los Gallos en ese criterio.

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