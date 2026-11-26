Jhon Alexander Ospina no parece entre los elegidos, después de su “error” en el Once Caldas vs. Atlético Nacional.

Árbitros colombianos/ Foto: Vizzor Image.

La cuestión arbitral en el Fútbol Profesional está que arde. Recientemente Atlético Nacional solicitó los audios del VAR sobre la expulsión de Felipe Marín en una jugada con Jorge Cardona en el duelo ante Once Caldas en el Estadio Palogrande de Manizales. La Federación Colombiana de Fútbol acató, los publicó y dejaron mal parado a Jhon Alexander Ospina sobre esa expulsión.

Recientemente Atlético Bucaramanga también pidió que se publicara la charla entre árbitros en el juego contra Millonarios en El Campín, después de un pisotón de Mateo García sobre Leonardo Flores, la solicitud se hizo este jueves 26 de noviembre y la entidad deportiva aún no los ha difundido, el ‘Leopardo’ sigue expectante.

Pues bien, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano publicó en la previa de la jornada 3 de las semifinales del fútbol colombiano, las designaciones arbitrales para los cuatro compromisos, los cuales se estarán jugando entre el viernes 27 y sábado 28 de noviembre.

Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga

Juez central: José Ortiz.

Asistente Nro. 1: John León.

Asistente Nro. 2: Jhon Zambrano.

Cuarto Árbitro: Deivy Guetio.

VAR: Fernando Acuña.

AVAR: Sebastián Toro.

Millonarios vs América de Cali

Juez central: Carlos Ortega.

Asistente Nro. 1: Richard Ortiz.

Asistente Nro. 2: Roberto Padilla.

Cuarto Árbitro: Heiberth Calvo.

VAR: Nicolás Gallo.

AVAR: Daniel Alzate.

Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional

Juez central: Bismarks Santiago.

Asistente Nro. 1: John Aguilar.

Asistente Nro. 2: Elkin Charrys.

Cuarto Árbitro: Diego Moscoso.

VAR: Ricardo García.

AVAR: Jonnathan Ortiz.

Independiente Medellín vs Once Caldas

Juez central: Diego Ulloa.

Asistente Nro. 1: William Crawford.

Asistente Nro. 2: Javier Patiño.

Cuarto Árbitro: Jonathan Paniagua.

VAR: Luis Trujillo.

AVAR: Mary Blanco.

Entre el listado no parece Jhon Alexander Ospina, después de lo que fue considerado como un “error” en aquella expulsión de Felipe Marín ante Once Caldas, seguramente el caleño de 34 años tendrá un largo tiempo sin pitar en el Fútbol Profesional Colombiano, tal como ha pasado con otros árbitros como Diego Ulloa o Jhon Hnestroza, quien definitivamente quedó fuera de las competencias profesionales de Dimayor y de su escarapela FIFA.

Así se jugará la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II

Viernes 27 de noviembre del 2026

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali.

06:35 p.m.

Estadio Américo Montanini.

Millonarios vs. América de Cali.

08:40 p.m.

Estadio El Campín.

Sábado 28 de noviembre del 2026

Independiente Medellín vs. Once Caldas.

06:30 p.m.

Estadio Atanasio Girardot.

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional.

07:30 p.m.

Estadio El Campín.

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