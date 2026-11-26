Sigue el primer partido de fútbol americano hoy en Thanksgiving Day: resultados y estadísticas en directo online

Chicago Bears vs Detroit Lions en vivo Acción de Gracias NFL 2026 | Claro Sports

El Día de Acción de Gracias comienza, como es tradición, en Detroit. Los Lions reciben a los Chicago Bears este jueves 26 de noviembre de 2026 y lo puedes seguir online por Claro Sports en punto de las 12:00 horas, tiempo de la CDMX.

Es quizá el mejor partido en la historia entre Chicago y Detroit. Los dos clubes llegan con marca de 8-2, empatados por el liderato de la División Norte de la Conferencia Nacional, por lo que una victoria les daría el liderato y más opciones de pelear por la localía en la NFC.