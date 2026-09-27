Pittsburgh vence a Cincinnati con un fumble de Joe Burrow que sentencia el partido

Derrick Harmon provocó la pérdida de balón con 44 segundos por jugar y Pittsburgh derrotó 30-27 a Cincinnati

Los Steelers firmaron un épico triunfo divisional | Imagn Images via Reuters

Los Steelers consiguieron una importante victoria en el inicio de su calendario divisional al derrotar 30-27 a los Cincinnati Bengals este domingo en el Acrisure Stadium. El encuentro se decidió en los últimos segundos con una jugada defensiva sobre Joe Burrow que permitió a Pittsburgh mejorar su marca a 2-1

Con los Steelers arriba 30-27 y Cincinnati buscando al menos el gol de campo del empate, Burrow avanzó hasta territorio enemigo con dos pases completos a Ja’Marr Chase. Sin embargo, con 44 segundos en el reloj, Derrick Harmon consiguió el único sack de los Steelers en todo el partido, provocó el fumble del quarterback y Sebastian Joseph-Day recuperó el balón para asegurar la victoria.

Aaron Rodgers tuvo su mejor actuación desde su llegada al equipo al completar 19 de 34 pases para 292 yardas, tres touchdowns y una intercepción. El veterano encontró en las diagonales a Roman Wilson, Ben Skowronek y DK Metcalf, mientras los Steelers terminaron con 411 yardas totales después de las dificultades ofensivas mostradas durante las primeras dos semanas.

Jaylen Warren también fue determinante con 176 yardas desde la línea de golpeo: 127 terrestres en 17 acarreos y otras 49 mediante tres recepciones. Incluso protagonizó una carrera de 87 yardas en el último cuarto que fue anulada por un holding de Metcalf, pero Pittsburgh logró recuperarse inmediatamente y continuar avanzando.

En esa misma serie, Rodgers conectó con Metcalf y posteriormente encontró a Darnell Washington para una ganancia de 47 yardas. Warren llevó después el balón hasta la yarda seis y Chris Boswell convirtió el gol de campo que puso el marcador 30-27 cuando quedaban 2:15 por disputar.

Los equipos habían llegado empatados 17-17 al descanso y la escuadra visitante tomó ventaja de 20-17 durante el tercer cuarto. Pittsburgh respondió con un touchdown de seis yardas de Rodgers a Metcalf, pero Burrow volvió a colocar adelante a los Bengals 27-24 al encontrar completamente libre a Mike Gesicki en una cuarta oportunidad al comienzo del último periodo.

Un error de equipos especiales permitió a los de Mike McCarthy regresar al partido. Ke’Shawn Williams perdió un despeje de Cameron Johnston y Skowronek recuperó el balón en la yarda 14 de Cincinnati, situación que los Steelers aprovecharon para empatar 27-27 mediante un gol de campo de 36 yardas.

Burrow terminó con 28 pases completos en 37 intentos para 281 yardas y tres touchdowns. Chase registró nueve recepciones para 98 yardas y una anotación y Tee Higgins añadió seis para 90 yardas y un touchdown. Cincinnati sufrió así su primera derrota de la temporada y también quedó con marca de 2-1, mientras Pittsburgh reaccionó después de la derrota 20-3 sufrida una semana antes frente a los New England Patriots.