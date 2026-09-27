Pittsburgh vence a Cincinnati con un fumble de Joe Burrow que sentencia el partido
Derrick Harmon provocó la pérdida de balón con 44 segundos por jugar y Pittsburgh derrotó 30-27 a Cincinnati
Los Steelers consiguieron una importante victoria en el inicio de su calendario divisional al derrotar 30-27 a los Cincinnati Bengals este domingo en el Acrisure Stadium. El encuentro se decidió en los últimos segundos con una jugada defensiva sobre Joe Burrow que permitió a Pittsburgh mejorar su marca a 2-1
Con los Steelers arriba 30-27 y Cincinnati buscando al menos el gol de campo del empate, Burrow avanzó hasta territorio enemigo con dos pases completos a Ja’Marr Chase. Sin embargo, con 44 segundos en el reloj, Derrick Harmon consiguió el único sack de los Steelers en todo el partido, provocó el fumble del quarterback y Sebastian Joseph-Day recuperó el balón para asegurar la victoria.
Aaron Rodgers tuvo su mejor actuación desde su llegada al equipo al completar 19 de 34 pases para 292 yardas, tres touchdowns y una intercepción. El veterano encontró en las diagonales a Roman Wilson, Ben Skowronek y DK Metcalf, mientras los Steelers terminaron con 411 yardas totales después de las dificultades ofensivas mostradas durante las primeras dos semanas.
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Jaylen Warren también fue determinante con 176 yardas desde la línea de golpeo: 127 terrestres en 17 acarreos y otras 49 mediante tres recepciones. Incluso protagonizó una carrera de 87 yardas en el último cuarto que fue anulada por un holding de Metcalf, pero Pittsburgh logró recuperarse inmediatamente y continuar avanzando.
En esa misma serie, Rodgers conectó con Metcalf y posteriormente encontró a Darnell Washington para una ganancia de 47 yardas. Warren llevó después el balón hasta la yarda seis y Chris Boswell convirtió el gol de campo que puso el marcador 30-27 cuando quedaban 2:15 por disputar.
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Los equipos habían llegado empatados 17-17 al descanso y la escuadra visitante tomó ventaja de 20-17 durante el tercer cuarto. Pittsburgh respondió con un touchdown de seis yardas de Rodgers a Metcalf, pero Burrow volvió a colocar adelante a los Bengals 27-24 al encontrar completamente libre a Mike Gesicki en una cuarta oportunidad al comienzo del último periodo.
Un error de equipos especiales permitió a los de Mike McCarthy regresar al partido. Ke’Shawn Williams perdió un despeje de Cameron Johnston y Skowronek recuperó el balón en la yarda 14 de Cincinnati, situación que los Steelers aprovecharon para empatar 27-27 mediante un gol de campo de 36 yardas.
Burrow terminó con 28 pases completos en 37 intentos para 281 yardas y tres touchdowns. Chase registró nueve recepciones para 98 yardas y una anotación y Tee Higgins añadió seis para 90 yardas y un touchdown. Cincinnati sufrió así su primera derrota de la temporada y también quedó con marca de 2-1, mientras Pittsburgh reaccionó después de la derrota 20-3 sufrida una semana antes frente a los New England Patriots.