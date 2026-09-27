Cobán Imperial vs Aurora en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Partido importante para las aspiraciones de ambos.

Cobán Imperial vs Aurora, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto de Cobán Imperial y Aurora!!! Ambos equipos se enfrentan este domingo 27 de septiembre en el estadio José Ángel Rossi, por la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Príncipes Azules buscan aprovechar el respaldo de su afición para cortar una prolongada racha sin victorias, mientras que los aurinegros intentan dar continuidad a su última alegría. Ambos necesitan sumar para mejorar su posición en la tabla y cerrar la primera vuelta con mejores sensaciones.

Cobán Imperial llega con siete puntos y ubicado en el penúltimo lugar, un panorama que aumenta la urgencia de reencontrarse con el triunfo. El conjunto cobanero acumula siete partidos sin ganar y viene de empatar 1-1 en su visita a San Pedro. Aunque logró sumar en sus últimas presentaciones, los empates no le han permitido salir de la parte baja de la clasificación. Ahora, tendrá que hacerse fuerte en casa para comenzar a cambiar el rumbo de su torneo.

Por su parte, Aurora afronta el compromiso con 12 puntos en el octavo puesto, luego de vencer 1-0 a Marquense en la fecha anterior. Ese resultado le permitió al equipo de Saúl Phillip dejar atrás tres derrotas consecutivas y recuperar confianza antes de viajar a Cobán. El desafío de los capitalinos será sostener esa mejoría como visitantes y sumar frente a un rival necesitado, para evitar que la irregularidad vuelva a frenar sus aspiraciones en el Apertura 2026.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cobán Imperial vs Aurora hoy 27 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Cobán Imperial y Aurora será el domingo 27 de septiembre a las 13:00 horas en el Estadio José Ángel Rossi y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Cobán Imperial vs Aurora para la jornada 11, al momento

Cobán Imperial no tiene futbolistas suspendidos, mientras que Aurora no podrá contar con Carlos Flores tras ser expulsado en la jornada anterior. Ramiro Cepeda y Saúl Phillip eligieron las siguientes alineaciones:

Cobán Imperial: Tomás Casas; Luis de León, Thales Moreira, Darwin Torres, Eduardo Soto; Ángel Cabrera, Byron Leal; Michael Moreira, Janderson Pereira, Kenneth Valdez; y Juan Carlos Winter. DT: Ramiro Cepeda.

Aurora: Liborio Sánchez; Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Marcos Acosta, Klisman García; José Grajeda; Roger Hernández, José Luis Vivas, Daniel Baján, Andrés Echeverría; y Héctor Morales. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes del Cobán Imperial vs Aurora y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Cobán Imperial y Aurora:

1 de abril de 2026 | Cobán Imperial 0-0 Aurora | Torneo Clausura

| Torneo Clausura 15 de febrero de 2026 | Aurora 1-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura

| Torneo Clausura 2 de noviembre. de 2025 | Cobán Imperial 2-0 Aurora | Torneo Apertura

| Torneo Apertura 24 de agosto de 2025 | Aurora 1-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura

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