El Tiburón jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 como campeón del primer semestre de 2026 y tiene el reto de volver a conquistar a su hinchada.

Junior FC piensa en el 2027 | Vizzor

Junior FC confirmó a Jorge Bava como su nuevo entrenador, pensando en regresar a la disputa por el título en 2027 y en la disputa de la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año, instancia en la que el Tiburón fue último en su participación en 2026 en un grupo conformado por Palmeiras de Brasil (finalistas), Sporting Cristal de Perú y Cerro Porteño de Paraguay.

El entrenador uruguayo, de reciente paso por Club Nacional de Montevideo, habría facilitado una lista a los dirigentes con los nombres de los jugadores que serían prioridad para su proyecto del año entrante. Entre ellos se destacan dos de los jugadores del Deportes Tolima que más minutos sumaron en el equipo Pijao en 2026 y un paraguayo con proceso en la selección guaraní con Gustavo Alfaro y que fue dirigido por Bava durante su paso por el Ciclón de Paraguay.

¿Quiénes son los jugadores pretendidos por Junior FC para reforzar su plantilla?

Brayan Rovira: El volante de primera línea jugó 36 partidos en 2026 con la camiseta del Deportes Tolima, donde llegó a ser capitán del equipo. Rovira, de 29 años, tiene una cotización de 700.000 euros, según el portal Transfermarkt, y en su carrera profesional acumula 428 encuentros, 20 goles y 25 asistencias. Inició su proceso en la Selección Colombia con la Sub 17 en 2013, jugando cuatro partidos, y lo continuó en la Sub 20 en 2015, donde disputó siete partidos. No ha sido convocado a la selección absoluta.

Junior Hernández: El más joven de los tres jugadores que han sido acercados a Junior de Barranquilla con 27 años. Junior Hernández estuvo en la prelista de convocados por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y tuvo su primera convocatoria en 2023 para el amistoso internacional frente a la selección de Estados Unidos. En el vigente año sumó 3.125 minutos en 41 partidos entre Liga, Copa Colombia y la Copa Libertadores y fue formado por la cantera del Pijao.

Gustavo Vélasquez: El defensor central que llegaría al Junior, ante una posible salida de Daniel Rivera o Jermain Zidane Peña, es el jugador paraguayo de 497 partidos como profesional y titular en la selección albiroja. Según el diario ABC Deportes de Paraguay, Vélasquez ya aceptó la oferta económica del Tiburón y su vínculo se extendería hasta diciembre de 2028. En el sur del continente destacan su capitanía en Cerro Porteño y nombra a Bava como el factor clave para su salida.

¿Qué dijo el presidente del Junior FC sobre los fichajes del equipo para el 2027?

📸 JORGE BAVA, PRESENTADO OFICIALMENTE COMO NUEVO DIRECTOR TÉCNICO. 🦈 El presidente del club, Antonio Char, y el nuevo cuerpo técnico compartieron con los medios de comunicación los detalles de esta nueva etapa deportiva de nuestra institución. https://t.co/04U960baQn — Junior FC (@JuniorClubSA) November 23, 2026

En la rueda de prensa en donde se presentó como nuevo entrenador del Junior FC a Jorge Bava, Antonio Char fue cuestionado sobre los refuerzos para la temporada 2027. Aunque el dirigente evitó dar nombres, aseguró que la prioridad es armar una nómina competitiva línea por línea, teniendo en cuenta las competencias que afrontarán el próximo año.

“Yo creo que nosotros tenemos un compromiso, compromiso grande de armar un buen equipo y un equipo no se arma con un jugador, eso no quiere decir no se vaya a hacer una contratación como la que creo que quieren mencionar, pero creo que la prioridad nuestra hoy debe ser armar un buen equipo, un equipo que tenga buenos jugadores en todas las posiciones, un equipo que tenga nivel en todas las posiciones, eso te da un equipo fuerte, un equipo que puede competir, un equipo que puede llegar a lograr objetivos si se trabaja de esa manera” dijo Antonio Char.

Sobre la renovación de contratos de jugadores que conforman el actual plantel aseguró que a los que se le vencen el contrato en diciembre del 2027 no serán renovados, salvo Edwin Herrera que debe seguir vinculado por su lesión: “Básicamente la mayoría de los jugadores pues que terminan contrato no irían a continuar, nosotros pronto tendremos alguna posibilidad hasta cierto momento de poder hacer alguna renovación, pero hasta el momento no habría ninguna renovación de los que terminan”.

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