Repase todo lo que debe saber de cara a una nueva edición del Clásico Paisa en el Atanasio Girardot.

Nacional vs Medellín: posibles nóminas | Claro Sports

Inicia una nueva edición del Clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales. Atlético Nacional e Independiente Medellín se vuelven a ver las caras después de que el Verdolaga marcara la batuta en el último tiempo. Así ocurrió tanto en la fase regular como en las eliminatorias de Copa, dejando con la miel en los labios al Poderoso.

A pesar de todo, Nacional es el que llega con una posición más incómoda. El Verdolaga no pudo romper el cero ante Once Caldas de visita, mientras que el DIM sí hizo la tarea venciendo por la mínima a Santa Fe. Lindo marco se avecina para el clásico, que tendrá su pitazo inicial este miércoles 25 de noviembre a las 8:30 p.m. (hora COL).

Posible alineación de Atlético Nacional para el juego por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Néider Parra, William Tesillo, Samuel Velásquez; Matheus Uribe, Jorman Campuzano; James Rodríguez, Marlos Moreno, Edwin Cardona y Alfredo Morelos. DT: Lucas González.

Posible alineación de Independiente Medellín para el juego por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Medellín: Éder Chaux; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Frank Fabra; Baldomero Perlaza, Halam Loboa; Juan Fernando Quintero, Agustín Martegani, Jhon Edwin Montaño y Jeison Medina. DT: Amaranto Perea.

¿Cómo y dónde ver a Atlético Nacional vs Independiente Medellín por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la segunda fecha de cuadrangulares, se podrá ver a través de Win+ Fútbol. Para mirar vía streaming, el juego estará disponible por la plataforma de Win Play. De igual modo, en Claro Sports usted podrá seguir todos los pormenores de la fecha.

Últimos cinco partidos de Atlético Nacional

21.11.2026 | Once Caldas 0-0 Atlético Nacional | Fecha 1 de cuadrangulares..

17.11.2026 | Atlético Nacional 2-2 Once Caldas | Semifinal de Copa (vuelta).

14.11.2026 | Atlético Nacional 1-1 Once Caldas | Fecha 19.

10.11.2026 | Once Caldas 1-1 Atlético Nacional | Semifinal de Copa (ida).

07.11.2206 | Atlético Nacional 4-3 Deportivo Pereira | Fecha 18.

Últimos cinco partidos de Independiente Medellín

20.11.2026 | Independiente Medellín 1-0 Santa Fe | Fecha 1 de cuadrangulares.

14.11.2026 | Águilas Doradas 0-1 Independiente Medellín | Fecha 19.

06.11.2026 | Fortaleza 0-3 Independiente Medellín | Fecha 18.

01.11.2026 | Independiente Medellín 2-1 Alianza | Fecha 17.

28.10.2026 | Internacional de Bogotá 3-1 Independiente Medellín | Fecha 5.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Carlos Betancur (Valle).

Carlos Betancur (Valle). Asistente 1: Roberto Padilla (Atlántico).

Roberto Padilla (Atlántico). Asistente 2: Deivy Guetio (Valle).

Deivy Guetio (Valle). Cuarto árbitro: Guillermo Agudelo (Antioquia).

Guillermo Agudelo (Antioquia). VAR: Fernando Acuña (Boyacá).

Fernando Acuña (Boyacá). AVAR: Luis Trujillo (Valle).

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