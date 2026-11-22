La llave que podría definir al primer equipo que asciende a la Liga BetPlay 2027 tiene su primer sorbo en tierras vallecaucanas.

Posibles Boca Juniors Vs Quindío/ Claro Sports.

Boca Juniors de Cali y Deportes Qundío se ven las caras este lunes 23 de noviembre para la disputa de la final de ida del Torneo BetPlay 2026-II, un compromiso en el que más allá de las cuentas que debe hacer cada uno, ambos saben que deben salir a ganar este primer sobro. Todos los detalles de este compromiso en Claro Sports.

Posible alineación de Boca Juniors de Cali para el juego de ida del Torneo BetPlay 2026-II

Así formaría Boca Juniors de Cali: Euler Obando; José Andrade, Jhon Aponzá, Juan Cuero, Kevin Hurtado; Alexander Mancilla, Yaser Andrade, Heiner Mosquera, Juan Salcedo, Juan Viveros y Didier Beitar.

Posible alineación del Deportes Quindío para el juego de ida del Torneo BetPlay 2026-II

Así formaría Deportes Quindío: Joel Silva; Andrés Carabalí, Mauricio Castaño, Juan Ibarguen, Martín Payares; Javier Reina, José Lloreda, Juan Ocampo, Santiago Orozco, Santiago Roa y Jaminson Sandoval.

¿Cómo y dónde ver a Boca Juniors de Cali vs Deportes Quindío por la ida de la final del Torneo BetPlay 2026-II?

Este juego, válido por la ida de la final del Torneo BetPlay 2026-II, se podrá ver a través de la señal de Win+ Fútbol. Para mirar vía streaming, estará disponible por la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los pormenores de cada compromiso.

Últimos partidos de Boca Juniors de Cali

19.11.2026 | Unión Magdalena 1-2 Boca Juniors de Cali.

15.11.2026 | Boca Juniors de Cali 1-2 Independiente Valle del Cauca.

10.11.2026 | Envigado 2-0 Boca Juniors de Cali.

06.11.2026 | Boca Juniors de Cali 1-0 Envigado.

02.11.2026 | Independiente Valle del Cauca 2-4 Boca Juniors de Cali.

Últimos partidos del Deportes Quindío

19.11.2026 | Real Cundinamarca 0-2 Deportes Quindío.

15.11.2026 | Deportes Quindío 0-1 Real Cartagena.

11.11.2026 | Deportes Quindío 1-0 Tigres.

07.11.2026 | Tigres 2-0 Deportes Quindío.

03.11.2026 | Real Cartagena 2-3 Deportes Quindío.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Juez central: Steven Camargo.

Steven Camargo. Asistente 1: Andrés Martínez.

Asistente 2: Omar Munar.

Cuarto árbitro: Andrés Banguera.

VAR: Lisandro Castillo.

AVAR: Nataly Arteaga.

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