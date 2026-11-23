Junior inicia una nueva etapa con Jorge Bava. Conoce los tres desafíos del entrenador uruguayo para liderar al Tiburón, competir por títulos y recuperar la confianza de sus aficionados.

Jorge Bava, nuevo técnico de Junior | VizzorImage.

La llegada de Jorge Bava al Junior de Barranquilla representa el comienzo de un nuevo proyecto deportivo para el conjunto ‘Rojiblanco’, que busca dejar atrás un semestre irregular y volver a ser protagonista en el fútbol colombiano. El entrenador uruguayo, que cuenta con experiencia en el balompié sudamericano y conoce la Liga BetPlay tras su paso por Independiente Santa Fe, tendrá una importante responsabilidad de cara a la temporada 2027.

El desafío no será menor. Junior viene de conquistar el bicampeonato del fútbol colombiano, pero no consiguió mantener ese nivel en el segundo semestre de 2026, cuando quedó por fuera de los ocho mejores. Ahora, con una nómina de importantes figuras y una exigente participación internacional en el horizonte, Bava tendrá que demostrar que está preparado para liderar a uno de los clubes más exigentes del país.

Estos son los tres grandes retos que tendrá el entrenador uruguayo en su nueva etapa con el equipo barranquillero.

Devolverle a Junior el protagonismo en el fútbol colombiano

El primer gran objetivo de Jorge Bava será recuperar la competitividad de Junior en la Liga BetPlay. El conjunto tiburón viene de ser campeón en el primer semestre de 2026, pero su rendimiento posterior estuvo lejos de las expectativas, al punto de no conseguir la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Por eso, el entrenador tendrá la misión de construir un equipo que vuelva a pelear por los primeros lugares y tenga argumentos futbolísticos para luchar por un nuevo título. Además, contará con una plantilla que reúne jugadores de experiencia, recorrido y calidad, por lo que las expectativas de la hinchada serán bastante altas.

La nómina ‘Rojiblanca’ tiene nombres importantes y una inversión considerable detrás, elementos que obligan a Junior a ser protagonista y no simplemente a competir por un lugar entre los ocho. Bava tendrá que encontrar el funcionamiento adecuado, potenciar las individualidades y conseguir que el equipo mantenga regularidad durante todo el campeonato.

Ser protagonista en la Copa Libertadores 2027

El segundo gran desafío estará en el escenario internacional. Junior consiguió su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 gracias al título obtenido en el primer semestre de este año, por lo que tendrá una nueva oportunidad de demostrar su capacidad frente a los principales equipos del continente.

En este contexto, Bava deberá preparar un equipo que esté a la altura de la competencia y no se conforme únicamente con disputar la fase de grupos. La intención será avanzar de ronda y llevar al conjunto barranquillero lo más lejos posible en el torneo.

El técnico uruguayo tendrá que combinar su conocimiento del fútbol sudamericano con una planificación adecuada, especialmente en los partidos como visitante, donde la experiencia y la capacidad para competir en escenarios difíciles suelen marcar diferencias. La Copa Libertadores será, sin duda, una de las grandes pruebas para medir el alcance de su proyecto en Barranquilla.

Recuperar la conexión con la hinchada y gestionar un camerino de figuras

El tercer reto estará relacionado con el entorno del equipo. Junior es una institución que genera grandes expectativas en Barranquilla y cuya hinchada exige resultados, buen fútbol y protagonismo. La eliminación prematura de la Liga BetPlay en el segundo semestre dejó un ambiente de inconformidad, por lo que Bava tendrá que trabajar para recuperar la confianza de los aficionados.

Para conseguirlo, no bastará con ganar partidos. El entrenador deberá construir una identidad de juego, presentar un equipo que transmita ambición y conseguir que la afición vuelva a sentirse representada por lo que sucede dentro del terreno de juego.

A esto se suma la gestión de un camerino con futbolistas de experiencia, nombres importantes y aspiraciones individuales. Manejar las expectativas de una plantilla de alto valor, definir los roles de cada jugador y mantener un grupo unido serán aspectos fundamentales. Bava tendrá que demostrar liderazgo, tomar decisiones deportivas acertadas y conseguir que todas las piezas trabajen en función de un mismo objetivo.

MÁS INFORMACIÓN: Atención: Federación Colombiana de Fútbol publica audios del VAR del polémico Once Caldas vs Atlético Nacional

Jorge Bava llega a Junior con una oportunidad importante para su carrera y tres grandes desafíos por delante. Recuperar el protagonismo local, hacer una buena Copa Libertadores y construir una relación sólida con la hinchada y el plantel serán aspectos determinantes para que su proyecto tenga éxito en Barranquilla.

Te puede interesar