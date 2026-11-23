El Tri juvenil quiere mantener el paso perfecto después de imponerse por la mínima diferencia a Rumania en su debut mundialista

Jürgen pide no llevar el partido ante Camerún al tema físico | Selección Mexicana

La Selección Mexicana sub 17 tiene una nueva prueba en la Copa del Mundo de la categoría en Qatar. Después de comenzar su participación con una victoria de 1-0 sobre Rumania, el equipo dirigido por Jürgen Castañeda se prepara para enfrentar a Camerún este martes 24 de noviembre, con la intención de conseguir su segundo triunfo y acercarse a la siguiente ronda.

En la víspera del compromiso, el estratega mexicano reveló cuál considera que será la clave para superar al combinado africano: evitar que el encuentro se convierta en una batalla física y trasladar las acciones al terreno futbolístico que mejor domina México. La posesión del balón, los movimientos ofensivos y los ataques a los espacios serán fundamentales para conseguir el resultado.

Castañeda reconoció que Camerún cuenta con futbolistas dinámicos, de calidad y acostumbrados a competir en buenos clubes, por lo que México tendrá que mostrar inteligencia para controlar las condiciones del encuentro. La intención del entrenador es que sus dirigidos impongan su estilo y no permitan que el rival explote sus principales fortalezas.

Jürgen Castañeda pide mesura a sus jugadores tras la victoria anterior

El director técnico de México reconoció que existe ilusión por conseguir una nueva victoria en la Copa del Mundo sub 17 Qatar 2026, aunque también dejó claro que el triunfo frente a Rumania no debe generar exceso de confianza entre sus futbolistas. Para Castañeda, ganar un partido no significa haber conseguido algo importante todavía, pues el objetivo es mantener la regularidad durante toda la competencia.

“Con la misma ilusión de siempre, de soñar que el equipo tenga un buen día, que lo haga bien, que realice lo que entrenamos y volver a poder ganar. Es un equipo dinámico, tiene buenos jugadores que juegan en buenos clubes, muchas transiciones”, explicó el entrenador al hablar sobre Camerún.

El estratega también compartió cómo pretende neutralizar las características del rival y destacó que México debe evitar caer en un partido de constantes duelos físicos. Tener mayor control de la pelota, atacar los espacios y aprovechar las condiciones futbolísticas del equipo serán las principales herramientas del conjunto tricolor.

“Nosotros tenemos que sacar el juego de lo físico y meterlo al terreno que nosotros dominamos más. Tenemos que tener un poco más la pelota, buscar atacar espacios, buscar saltar de acuerdo a lo que nosotros somos y no llevar el juego a lo físico”, agregó Castañeda.

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El entrenador también manifestó su satisfacción por la respuesta que ha tenido el equipo y el orgullo que representa dirigir a una generación que busca poner en alto el nombre de México. Sin embargo, insistió en que sus jugadores deben mantener los pies sobre la tierra y comprender que todavía queda mucho camino por recorrer.

“Orgulloso, la verdad, esa siempre fue la idea de presentar un equipo que haga sentir orgulloso al país. Mucha mesura tras la victoria, porque es solo un partido, no hemos ganado nada”, señaló. Castañeda también pidió el respaldo de los aficionados mexicanos y aseguró que sus futbolistas volverán a entregarlo todo para conseguir el pase.

Mono Martínez asegura que el Himno Nacional sirve para mandar un mensaje a rivales

Por su parte, Juan Carlos ‘Mono’ Martínez habló sobre el ambiente que vive el vestidor mexicano después de conseguir la victoria en su presentación mundialista. El mediocampista destacó la unión del grupo y la motivación que representa disputar una Copa del Mundo con la camiseta nacional.

“Me siento muy bien, ya el equipo muy unido, una gran familia y vamos por todo. Debutando en una Copa del Mundo era un sueño hecho realidad, muy agradecido con Dios y a México por darme la oportunidad y vamos por todo”, expresó el futbolista.

Uno de los momentos que más llamó la atención durante el debut mexicano fue la interpretación del Himno Nacional, pues los futbolistas lo entonaron con intensidad antes de comenzar el encuentro frente a Rumania. Para Martínez, ese gesto también representa una declaración de identidad y una manera de advertir a sus adversarios que México está dispuesto a competir con orgullo.

“No, pues como cantamos el himno, la verdad era un mensaje que mandamos a todos los equipos, que aquí estamos, aquí estamos representando a México muy bien y a cantarlo con orgullo”, explicó el mediocampista.

Finalmente, el Mono Martínez agradeció el apoyo de los aficionados mexicanos y de los familiares que acompañan al equipo durante esta aventura mundialista. El futbolista aseguró que la Selección buscará responder a ese respaldo con una nueva actuación destacada frente a Camerún, en un encuentro que puede resultar determinante para sus aspiraciones dentro de la fase de grupos.