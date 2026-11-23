Santiago Gimenez regresará a jugar en el Feyenoord Stadium, recinto donde se convirtió en una de las figuras más destacadas en las últimas temporadas

Santiago Gimenez regresará al Feyenoord Stadium | Reuters

El Feyenoord vs Porto de este martes 24 de noviembre será especial para Santiago Gimenez. El delantero mexicano volverá a disputar un partido en el Feyenoord Stadium, aunque esta vez lo hará como rival del equipo de Rotterdam. Sin embargo, el Bebote admitió que, si consigue anotar, no piensa celebrar el gol debido al profundo cariño y agradecimiento que siente por la institución que le abrió las puertas de Europa.

“Si marco, no lo voy a celebrar por respeto al club que me abrió las puertas de Europa y que siempre me dio tanto cariño”, declaró el futbolista mexicano. “Echo de menos a la afición. Teníamos un vínculo muy especial. No solo yo, también mi familia. Mi primer partido en la Champions League después de salir del Feyenoord fue precisamente contra el Feyenoord y ahora estoy en el Porto y vuelvo aquí. Es especial para mí. El tiempo que pasé aquí fue muy bueno y siempre es especial volver. Vuelvo con una camiseta nueva y quiero ganar. También me gustaría marcar, porque esto es fútbol, es un sueño hecho realidad. Espero que todos disfruten del partido. Va a ser una gran noche”, declaró el jugador de la Selección Mexicana.

Santiago Gimenez conoce bien la dificultad que representa jugar en territorio neerlandés. Durante sus dos años y medio en el Feyenoord, se convirtió en uno de los futbolistas más queridos por la afición, gracias a sus 65 goles y 12 asistencias en 105 partidos. Su destacada etapa con el conjunto de Rotterdam le permitió dar el salto al AC Milan, antes de su posterior llegada al Porto, equipo en el que busca sumar minutos y ganarse poco a poco la confianza del cuerpo técnico para consolidarse como titular.

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“Creo que el ambiente va a ser duro. Ya conozco al Feyenoord, sé cómo juega, qué quiere y qué busca. Por mi experiencia en el club, diría que le gusta tener el balón, pero que tiene algunas dificultades tras perderlo. Eso es lo que vamos a intentar aprovechar. Creo que el ambiente va a ser duro. Estos aficionados se han ganado el respeto del resto de Europa, porque siempre hay mucha gente apoyando al equipo en el estadio. Tenemos que ser muy maduros, inteligentes y hacer lo que tenemos que hacer dentro del campo. Queremos hacer lo que hemos entrenado y lo que nos pide el míster. Creo que las cosas nos van a salir bien porque tenemos calidad e inteligencia en la plantilla”, ahondó Santiago Gimenez frente a los medios de comunicación.

El futbolista de 25 años ha ocupado recientemente la posición de extremo, una zona poco habitual para un centro delantero. No obstante, Chaquito Gimenez agradeció el voto de confianza del cuerpo técnico y la oportunidad de adaptarse poco a poco a las necesidades ofensivas del conjunto lusitano.

“Fue mi primera experiencia jugando como extremo. Cuando un entrenador nos da ese voto de confianza y nos dice que somos capaces de jugar en varias posiciones, nos sentimos más seguros. Me sentí bien jugando por la derecha. Creo que respondí bien, gracias a la confianza que me dio el míster al decir que cree en mí en diferentes posiciones. Los jugadores quieren jugar, independientemente de la posición. Agradezco esa oportunidad”, recalcó el futbolista mexicano.

El Porto se encuentra fuera de la zona de clasificación, con apenas tres puntos, por lo que necesita una victoria ante el Feyenoord. Más allá de su interés por conseguir mayor participación en el equipo, Santiago Gimenez dejó claro que su prioridad está en el trabajo colectivo y en cumplir con las exigencias tácticas del entrenador.

“Creo que mis características se adaptan muy bien a nuestra forma de jugar. El míster me fichó por algún motivo y creo que confía en que puedo aportar lo que él quiere. Nunca había trabajado tanto como delantero, pero eso me viene bien. Soy un jugador de equipo, no me gusta ser individualista. Tenemos mucho trabajo y es un trabajo muy importante. Desde que llegué al Porto entendí la importancia de los delanteros en defensa, porque hay que estar bien colocado para recuperar el balón”, sentenció.