La temporada 2026 dejó nuevos líderes, cambios en el Top 10 y una pelea cerrada entre Alcaraz, Sinner, Andreeva y Sabalenka

Zverev y Rybakina cierran el año como números uno. Claro Sports

Con la coronación de Carlos Alcaraz en las ATP Finals de Turín, termina una larga temporada de tenis que tuvo de todo y que deja a dos nuevos jugadores como número uno del ranking en los circuitos masculino y femenino.

Entre los caballeros, Alexander Zverev aprovechó las lesiones de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner para conquistar Roland Garros y el US Open, además de disputar otras tres finales. Estos resultados le permitieron subir a la cima de la clasificación. El alemán también fue el jugador con más partidos ganados durante la temporada, con 69 victorias.

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Zverev concluye el año por encima de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, quien ocupa el tercer puesto y se encuentra a solo 350 puntos de desplazar al italiano del segundo peldaño. Ben Shelton y Daniil Medvedev completan el Top 5.

Arthur Fils, Flavio Cobolli, Frances Tiafoe, Taylor Fritz y Rafael Jodar completan los primeros 10 lugares, mientras que una de las principales novedades es Novak Djokovic, quien termina la temporada en el puesto 12.

Entre los latinoamericanos, el mejor clasificado fue el argentino Francisco Cerúndolo, en el lugar 20, por encima de su compatriota Tomás Etcheverry, el chileno Alejandro Tabilo, el peruano Ignacio Buse y el brasileño Joao Fonseca.

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Clasificación Mundial ATP

Alexander Zverev (ALE) Jannik Sinner (ITA) Carlos Alcaraz (ESP) Ben Shelton (EU) Daniil Medvedev (RUS)

LATINOAMERICANOS

Francisco Cerúndolo (ARG) Tomás Etcheverry (ARG) Alejandro Tabilo (CHI) Ignacio Buse (PER) Joao Fonseca (BRA)

Elena Rybakina toma el control de la WTA

En el circuito femenino, el cambio en la cima no estuvo relacionado con lesiones, sino con la irregular temporada de la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien terminó el año sin conquistar un torneo de Grand Slam ni las WTA Finals.

La jugadora más consistente fue la kazaja Elena Rybakina, campeona en cuatro torneos, incluidos el Abierto de Australia y el US Open, en ambos casos con victorias sobre Sabalenka.

Sin embargo, la rusa Mirra Andreeva ya le pisa los talones. También conquistó cuatro títulos durante la temporada, incluidos Roland Garros y las WTA Finals. Además, Andreeva fue la jugadora con más partidos ganados en el año, con 56 victorias.

Por detrás de Rybakina y Andreeva terminó Aryna Sabalenka, con tres títulos y un marcado descenso en su rendimiento durante el segundo semestre. Las estadounidenses Coco Gauff y Jessica Pegula ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

El Top 10 lo completaron Elina Svitolina, Linda Noskova, Karolina Muchova, Iga Swiatek y Marta Kostyuk.

Para las latinoamericanas tampoco fue un año sencillo. La colombiana Camila Osorio fue la única que consiguió mantenerse dentro del Top 100, al cerrar en el puesto 70. La argentina Solana Sierra terminó en el 106, mientras que la mexicana Renata Zarazúa cayó al lugar 115, seguida por Julia Riera, de Argentina, y Emiliana Arango, de Colombia.

Clasificación Mundial WTA

Elena Rybakina (KAZ) Mirra Andreeva (RUS) Aryna Sabalenka (BIE) Coco Gauff (EU) Jessica Pegula (EU)

LATINOAMERICANAS