Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers, en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 8, al momento

El partidazo entre Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers en el Acrisure Stadium tiene a dos equipos con el mismo récord positivo de 5-2

Browns vs Steelers, en vivo online el partido de la NFL 2026 | Claro Sports

¡La NFL vive una nueva edición de una de sus rivalidades más intensas! Los Pittsburgh Steelers y los Cleveland Browns se enfrentan este domingo 1 de noviembre en un partido correspondiente a la Semana 8, con el liderato de la AFC Norte como principal atractivo. El Acrisure Stadium será el escenario de un choque entre dos equipos con marca de cinco victorias y dos derrotas. Pittsburgh llega con tres triunfos consecutivos, mientras que Cleveland presume dos victorias al hilo, por lo que ambos buscarán prolongar su buen momento y dar un golpe de autoridad en la Conferencia Americana.

La rivalidad, los antecedentes y la lucha por la cima divisional anticipan un partido lleno de emociones, con los Steelers en busca de revancha ante su afición después de la derrota por 27-24 en el primer enfrentamiento de la temporada. ¿Podrán los Browns repetir la dosis y conseguir una barrida que no logran desde 1988 o Pittsburgh impondrá condiciones en casa? No te pierdas ningún detalle de este encuentro a partir de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y sigue el minuto a minuto de la NFL a través de Claro Sports, con el marcador, las jugadas más importantes, las estadísticas y toda la información de este imperdible choque divisional. Da click en el siguiente link.