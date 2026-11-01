Rating Colombia del 31 de octubre de 2026, según CNC: Caracol domina en los hogares colombianos

El rating en Colombia tiene un claro protagonista: Caracol Televisión mantiene su dominio en audiencia y se queda con la preferencia de los colombianos los fines de semana.

Sábados Felices de Caracol TV | Caracol TV.

El rating en Colombia continúa teniendo un claro protagonista: Caracol Televisión. Su liderazgo en audiencia no se limita a los días entre semana, pues durante los fines de semana también se mantiene como el canal favorito de los colombianos, gracias a una programación que logra captar la atención de los televidentes y posicionar sus contenidos entre los más vistos del país.

Rating Colombia del 31 de octubre de 2026, según CNC

Sábados Felices PT1 – Caracol TV | 9,32% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 9,14% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 8,14% La Red – Caracol TV | 6,24% Sábados Felices PT2 – Caracol TV | 6,23% Se Dice de Mi – Caracol TV | 5,96% Noticias RCN – RCN | 3,29% Caso Cerrado – RCN | 3,13% Retraro Hablado – RCN | 2,81% Cuentos de los Hermanos Grimm – Caracol TV | 2,67%

¿Cómo se mide el rating de la televisión en Colombia?

Existen varias empresas dedicadas a puntuar el consumo de productos televisivos, pero ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultoría (CNC). Este cuenta con cientos de miles de dispositivos, analizados en tiempo real, para determinar la preferencia de los televidentes en todo el país.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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