De los Cowboys a los Eagles: ¿Quién es Joe Milton III, el sustituto de Jalen Hurts?

Tras su paso por los Patriots y Cowboys, Joe Milton III recibe la oportunidad de dirigir la ofensiva de Filadelfia ante la ausencia de Jalen Hurts

Joe Milton, el nuevo quarterback de los Eagles | SAM HODDE /GETTY IMAGES VIA AFP

Los Philadelphia Eagles comienzan una etapa en su ofensiva con Joe Milton III como quarterback titular. La ausencia de Jalen Hurts, quien quedó descartado para el resto de la temporada por un problema de coágulos sanguíneos, obligó a la franquicia a buscar alternativas para mantener su funcionamiento durante la campaña 2026 de la NFL.

Milton llegó a Filadelfia procedente del equipo de prácticas de los Dallas Cowboys, después de haber pasado por los New England Patriots. Ahora tendrá la oportunidad de iniciar un partido como titular en la NFL, luego de dos temporadas y media en las que su participación estuvo limitada a apariciones desde la banca.

El mariscal de campo asumirá la responsabilidad de dirigir a los Eagles frente a los New York Giants en la Semana 9, en un encuentro que marcará el comienzo de su etapa al frente de la ofensiva de Filadelfia.

¿Quién es Joe Milton III, el quarterback que reemplaza a Jalen Hurts?

Joe Milton III llegó a la NFL en 2024, cuando los New England Patriots lo seleccionaron en la sexta ronda del Draft. Su incorporación ocurrió durante el mismo proceso en el que la franquicia eligió a Drake Maye con la tercera selección global, por lo que inicialmente fue considerado una alternativa para desarrollar detrás del quarterback titular.

Su oportunidad de mostrar sus condiciones llegó en la Semana 18 de aquella temporada, durante el enfrentamiento contra los Buffalo Bills. Después de que Maye abandonara el encuentro en el primer cuarto, Milton tomó el control de la ofensiva y completó 22 de 29 pases para 249 yardas y un touchdown, además de conseguir una anotación por tierra.

En esa jugada, el quarterback simuló entregar el balón al corredor Antonio Gibson, se desplazó hacia la izquierda y cruzó la zona de anotación. Su celebración incluyó un salto mortal hacia atrás que llamó la atención durante la victoria de los Patriots por 23-16.

Aquella actuación también tuvo consecuencias para New England, que terminó la temporada con marca de 4-13 y perdió la posibilidad de obtener la primera selección del Draft de 2025.

Después del encuentro, el propietario Robert Kraft reconoció que la franquicia podía contar con dos quarterbacks capaces de competir en la NFL. Sin embargo, el equipo decidió mantener su proyecto alrededor de Maye y posteriormente traspasó a Milton.

De los Patriots a los Cowboys: el camino de Joe Milton antes de llegar a Filadelfia

En 2025, New England envió a Milton y una selección de séptima ronda del Draft a Dallas, a cambio de una selección de quinta ronda. Con los Cowboys, el quarterback permaneció como suplente de Dak Prescott. Durante aquella temporada participó en cuatro encuentros, en los que registró un pase de touchdown y dos intercepciones.

Su situación cambió durante el campamento de entrenamiento de 2026, cuando Sam Howell lo superó en la competencia por un lugar en el equipo. Dallas decidió dejarlo fuera de su plantilla de 53 jugadores, aunque posteriormente lo incorporó al equipo de prácticas.

Milton permaneció en esa condición hasta que los Eagles recurrieron a él tras conocer la situación médica de Hurts. Filadelfia lo incorporó a un grupo de quarterbacks que ya contaba con Tanner McKee y Cole Payton. McKee recibió inicialmente la oportunidad de comenzar los partidos, pero después de dos derrotas como titular, el cuerpo técnico decidió realizar otro cambio. Con Payton todavía en su temporada de novato, Milton fue elegido para asumir la ofensiva.

Joe Milton y su oportunidad como titular de los Eagles

Después de pasar por tres franquicias, Milton reconoce que su preparación durante los últimos meses estuvo orientada a responder cuando recibiera una oportunidad. “Nunca se sabe lo que puede pasar en la NFL. Sí, estuve en el equipo de prácticas de los Cowboys, pero me estaba preparando para cualquier momento que se presentara”, explicó el quarterback.

El jugador también aseguró que su rutina en Dallas consistía en trabajar como si fuera a participar cada semana, incluso cuando no formaba parte de los planes para los partidos.

“Cuando estaba en Dallas, en el equipo de prácticas, básicamente repasaba las jugadas, vivía la semana como si fuera el titular o como si estuviera jugando, simplemente estaba listo. Y de eso se trata la NFL: de estar listo cuando te llaman y prepararse para esos momentos. Y me he estado preparando y sigo preparándome”, agregó.

Su entrenador personal también estará presente en Filadelfia para observar el encuentro ante los Giants. Dooley explicó que viajará acompañado de su equipo y compartió el mensaje que le transmitió al quarterback antes de su primera titularidad. “No te acobardes. Me da igual lo que pase. Primeros downs, touchdowns, sé un jugador que se adapte a la situación”, recordó sobre la conversación que sostuvo con Milton.

Dooley también reconoció que el tiempo de adaptación del quarterback al sistema de los Eagles ha sido limitado, pero considera que deberá concentrarse en ejecutar las jugadas y tomar decisiones durante el encuentro.

“Sabemos que Joe va a dar lo mejor de sí, dado que solo lleva tres semanas en el sistema. Le dije: ‘Me da igual. Este juego es un proceso implacable. Toma buenas decisiones y, al final, el juego es el juego. Juega. ¡Manos a la obra!’”.

El enfrentamiento contra los Giants marcará la primera titularidad de Milton en la NFL. Después de comenzar su carrera como suplente en New England, pasar por Dallas y llegar a Filadelfia, el quarterback tendrá la oportunidad de demostrar si puede asumir la responsabilidad de dirigir una ofensiva mientras los Eagles enfrentan la ausencia de Jalen Hurts.