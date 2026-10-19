Los Rams decepcionan: el favorito al Super Bowl no comenzaba con marca de 2-4 desde 2015

Los Angeles cosecharon su cuarta derrota, el peor arranque de un favorito al Super Bowl desde Seattle en 2015. Errores ofensivos, lesiones y equipos especiales explican su crisis

Comprometen sus oportunidades de playoffs | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Los Angeles Rams atraviesan una crisis inesperada en la temporada 2026 de la NFL. El equipo dirigido por Sean McVay llegó como el principal favorito para conquistar el Super Bowl LXI, pero sus aspiraciones de campeonato han sufrido un duro golpe. La derrota por 18-16 frente a Arizona Cardinals, este domingo 18 de octubre, dejó a la franquicia californiana con dos victorias y cuatro derrotas en sus primeros seis compromisos, un escenario que recuerda lo ocurrido hace más de una década.

Desde los Seattle Seahawks de 2015, un máximo favorito de pretemporada no registraba exactamente un inicio de 2-4. Las expectativas sobre Los angeles eran considerables después de una campaña 2025 en la que Matthew Stafford lideró la NFL con 4 mil 707 yardas y 47 pases de touchdown. Sin embargo, las inconsistencias ofensivas, los problemas de equipos especiales, las lesiones y los errores en momentos determinantes han impedido que el conjunto angelino encuentre la regularidad necesaria para competir por el título.

Seattle Seahawks de 2015, el último favorito que comenzó 2-4

Los Seahawks de 2015 son el antecedente histórico más cercano de los Rams. Seattle llegó a aquella temporada como el principal candidato al Super Bowl 50, con momios de +450, después de disputar dos finales consecutivas. Sin embargo, el equipo encabezado por Pete Carroll y Russell Wilson perdió cuatro de sus primeros seis encuentros. El 18 de octubre de 2015 cayó 27-23 ante Carolina Panthers y quedó con marca de 2-4, exactamente el mismo registro que Los Angeles presenta once años después.

A pesar del complicado comienzo, Seattle consiguió recuperarse y ganó ocho de sus últimos diez encuentros de temporada regular, con lo que terminó con récord de 10-6 y obtuvo su boleto a los playoffs. Los Seahawks derrotaron 10-9 a Minnesota Vikings en la ronda de comodines, pero su camino terminó ante Carolina Panthers en la ronda divisional, por marcador de 31-24. La recuperación demostró que un comienzo de 2-4 no necesariamente significa quedar eliminado de la pelea por el campeonato, aunque exige reducir considerablemente el margen de error.

¿Qué está fallando en Los Angeles Rams durante la temporada 2026?

La falta de consistencia ofensiva es uno de los principales problemas del equipo de Sean McVay. Aunque Stafford cuenta con receptores como Puka Nacua y Davante Adams, los Rams han tenido dificultades para sostener sus series ofensivas y transformar sus oportunidades en puntos. Contra Arizona, una defensiva que llegaba como la peor de la NFL en puntos permitidos, Los Angeles consiguió apenas 286 yardas totales, 19 primeros y dieces y únicamente 16 puntos, una producción insuficiente para un equipo construido con aspiraciones de Super Bowl.

Matthew Stafford también ha mostrado problemas para conectar pases profundos. Durante sus primeros cinco partidos de la temporada, el quarterback completó solamente siete de sus 22 envíos de más de 20 yardas, con cuatro intercepciones y un touchdown en esos intentos. A esto se suma la lesión del ala cerrada Terrance Ferguson, considerado una pieza importante para abrir espacios en el ataque. La falta de explosividad ha obligado a la ofensiva a depender de series prolongadas, en las que cualquier castigo, captura o error resulta especialmente costoso.

Otro aspecto cuestionable es la distribución de las jugadas entre el ataque terrestre y el juego aéreo. Antes de enfrentar a Arizona, Kyren Williams promediaba 4.9 yardas por acarreo y Blake Corum registraba 4.8, cifras que reflejaban una producción eficiente por tierra. No obstante, Stafford había realizado más de 50 intentos de pase en cada uno de sus tres encuentros anteriores. La tendencia de McVay a recurrir constantemente al brazo de su quarterback ha dificultado el establecimiento de un ataque equilibrado, especialmente cuando el equipo necesita controlar el reloj.

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Los equipos especiales y los castigos condenan a los Rams en momentos decisivos

Los equipos especiales se han convertido en uno de los principales problemas de Los Angeles. En la semana 5, Harrison Mevis falló un intento de gol de campo y sufrió el bloqueo de otro durante el tiempo extra de la derrota por 37-34 frente a Buffalo Bills. El pateador fue despedido y reemplazado por Blake Grupe, pero el nuevo especialista sufrió una lesión de rodilla durante el encuentro ante Arizona, después de intentar detener un regreso de patada. Esta situación obligó al despejador Ethan Evans a hacerse cargo de los puntos extra.

Las decisiones ofensivas y los errores en situaciones de cuarta oportunidad también han impedido que los Rams cierren partidos. Ante Arizona, Los Angeles falló sus dos intentos de conversión en cuarta oportunidad, incluido uno de cuarta y una yarda en territorio rival. Además, un movimiento en falso transformó una cuarta oportunidad de tres yardas en una de ocho, que terminó con un pase incompleto. La acumulación de equivocaciones ha provocado que el equipo desperdicie posesiones importantes, incluso frente a rivales que llegaban con registros negativos.

La defensiva tampoco ha conseguido resolver todos los problemas en los cierres de los encuentros. Aunque los Rams evitaron que Arizona anotara touchdowns, permitieron 120 yardas terrestres y no pudieron detener la última serie ofensiva de los Cardinals. Después de que Stafford consiguió la ventaja por 16-15 con un pase de anotación a Colby Parkinson, una recepción de 21 yardas y un castigo por rudeza innecesaria contra Josh Wallace facilitaron el avance rival. Chad Ryland convirtió un gol de campo de 43 yardas mientras expiraba el reloj y sentenció la cuarta derrota de Los Ángeles.

¿Todavía pueden recuperarse los Rams y clasificar a los playoffs de la NFL 2026?

El calendario ofrece a los Rams oportunidades para enderezar el rumbo, pero también aumenta la presión sobre Sean McVay. Los Angeles visitará a Las Vegas Raiders el domingo 25 de octubre y posteriormente recibirá a los Chargers el 1 de noviembre. Ambos compromisos representan pruebas importantes para un equipo que ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos y ocupa el último lugar de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Con once encuentros pendientes en la temporada regular, todavía existe margen matemático para alcanzar la postemporada.

El precedente de Seattle en 2015 ofrece motivos para pensar en una recuperación, aunque no garantiza un desenlace favorable. Baltimore Ravens también llegó como cofavorito al Super Bowl en 2025, comenzó con marca de 1-5 y terminó fuera de los playoffs con récord de 8-9. La diferencia entre ambas historias demuestra que la reacción debe comenzar antes de que las derrotas resulten irreversibles. Los Rams necesitan recuperar su equilibrio ofensivo, reducir los errores de ejecución y encontrar estabilidad en los equipos especiales para evitar que una temporada que comenzó con expectativas de campeonato termine en una de las mayores decepciones de la NFL 2026.