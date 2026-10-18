¡Imparables! Kenneth Walker destroza a Chargers y los Chiefs siguen invictos en la NFL

La defensiva de Kansas City dejó a Justin Herbert sin touchdowns y profundizó la crisis del equipo angelino

Mahomes consiguió otro triunfo divisional | William Purnell-Imagn Images

Los Kansas City Chiefs mantienen su paso perfecto en la temporada 2026 de la NFL tras vencer 22-6 a Los Angeles Chargers en la Semana 6. El gran protagonista fue Kenneth Walker, quien registró 128 yardas por tierra y dos touchdowns, suficientes para conducir a los dirigidos por Andy Reid a su quinta victoria consecutiva. Mientras Kansas City presume una marca de 5-0, los Chargers profundizaron su crisis y acumulan seis derrotas sin conocer el triunfo.

El enfrentamiento representaba una oportunidad de revancha para Patrick Mahomes, después de que Los Ángeles ganara los dos duelos divisionales de la temporada anterior. En el último de ellos, el quarterback sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda que contribuyó al final de las aspiraciones de postemporada de Kansas City. Esta vez, los Chiefs encontraron en su ataque terrestre la fórmula para imponer condiciones, respaldados por una defensiva que neutralizó las principales amenazas de los Chargers.

Kenneth Walker se roba el espectáculo y mantiene invictos a los Chiefs

Walker comenzó a marcar diferencias desde el primer cuarto con un espectacular acarreo de 33 yardas hasta las diagonales. El corredor aprovechó un espacio en la línea defensiva, superó a sus perseguidores y amplió la ventaja de los locales después de un gol de campo de Harrison Butker. Su segunda anotación llegó en el segundo periodo, mediante una carrera de dos yardas, que confirmó el dominio de Kansas City y dejó a los visitantes con una desventaja considerable antes del descanso.

MÁS INFORMACIÓN: ¡Final de película en Londres! Texans sorprenden a Jaguars con gol de campo de último segundo en la NFL

Patrick Mahomes completó una actuación de 272 yardas por aire, aunque el ataque de los Chiefs tuvo que adaptarse a las ausencias de Rashee Rice y Tyquan Thornton por lesión. Xavier Worthy se convirtió en una de sus principales opciones con siete recepciones y 73 yardas, mientras Travis Kelce aportó cinco atrapadas para 53 yardas. La capacidad de Kansas City para distribuir el balón y apoyarse en Walker permitió compensar las bajas de sus receptores, incluso con algunas dificultades para avanzar en situaciones de corto yardaje.

Justin Herbert vive otra pesadilla y los Chargers siguen sin ganar

La ofensiva de Los Angeles volvió a mostrar problemas para producir puntos y terminó el encuentro con apenas 259 yardas totales. Justin Herbert lanzó para 204 yardas, pero sufrió una intercepción a manos de Jack Cochrane, la octava del quarterback en la temporada. Además, la presión defensiva de Kansas City impidió que los Chargers encontraran continuidad en sus series ofensivas, con Nick Bolton como uno de los protagonistas al detener a Herbert en una tercera oportunidad que terminó en despeje.

Las lesiones también condicionaron el funcionamiento de los Chargers, que afrontaron el partido sin los linieros Joe Alt y Kayode Awosika, además de su principal receptor, Tre’ Harris. La situación empeoró cuando Ladd McConkey abandonó el encuentro por una conmoción cerebral. En la segunda mitad, Los Angeles consiguió avanzar hasta la zona roja de Kansas City, pero no pudo concretar el touchdown y debió conformarse con su segundo gol de campo, que acercó momentáneamente el marcador a 19-6.

Los Chiefs tampoco estuvieron libres de errores, especialmente en los equipos especiales. Harrison Butker falló un punto extra y un intento de gol de campo, mientras que la ofensiva desperdició algunas oportunidades para ampliar la diferencia. El partido también registró la expulsión del esquinero Chris Roland-Wallace, quien lanzó un golpe contra Alex Harkey al comienzo del último cuarto. Sin embargo, la solidez defensiva permitió que Kansas City conservara una ventaja cómoda hasta asegurar el triunfo por 22-6.

Con este resultado, los Chiefs se mantienen como uno de los únicos tres equipos invictos de la NFL 2026, junto a San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, ambos con récord de 5-0 y jornada de descanso este fin de semana. El próximo reto para Mahomes y Walker será una visita a Seattle Seahawks el domingo 25 de octubre, en un enfrentamiento nocturno que pondrá a prueba su racha perfecta. Por su parte, los Chargers tendrán una semana de descanso para intentar corregir los problemas que los mantienen en el fondo de la AFC Oeste.