Clima CDMX: ¿Qué alcaldías activan alerta amarilla por temperaturas congelantes para el lunes 19 de octubre?

Se prevé cielo medio nublado, frío y bancos de niebla en zonas altas, mientras que por la tarde habrá ambiente templado a cálido, mayor nubosidad y posibilidad de chubascos

La población alista los suéteres para protegerse del mal clima | Reuters

La Ciudad de México tendrá un descenso de temperatura durante las primeras horas del lunes 19 de octubre de 2026, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en cinco alcaldías. El pronóstico contempla temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

La medida estará vigente principalmente entre las 04:00 y las 08:00 horas, periodo en el que se esperan las temperaturas más bajas. Las demarcaciones incluidas en la alerta se ubican principalmente en las zonas altas del sur y poniente de la capital.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la CDMX este lunes 19 de octubre?

Para la mañana del lunes se espera cielo medio nublado, ambiente fresco a frío y bancos de niebla en las zonas altas de la Ciudad de México, de acuerdo con el Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Conforme avance el día, las condiciones cambiarán y se prevé un ambiente templado a cálido durante la tarde, aunque aumentará la nubosidad y existe probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros en 24 horas.

Este descenso forma parte del escenario previsto por la SGIRPC entre el viernes 16 y el lunes 19 de octubre, asociado con el Frente Frío 2 y una masa de aire polar. Para las zonas altas del sur y poniente de la capital se habían estimado temperaturas mínimas de entre 4 y 7 grados Celsius durante las mañanas.

Alerta amarilla por bajas temperaturas en cinco alcaldías: recomendaciones para protegerse del frío

La SGIRPC activó la Alerta Amarilla por temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius para la madrugada y mañana del lunes 19 de octubre en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Ante estas condiciones, las autoridades capitalinas recomiendan utilizar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, además de aplicar crema para proteger e hidratar la piel ante el frío. También se pide evitar los cambios bruscos de temperatura e ingerir suficiente agua.

Otra de las recomendaciones es consumir frutas y verduras con vitaminas A y C, así como lavarse las manos con frecuencia o utilizar gel antibacterial. En caso de presentar algún malestar, la dependencia pide acudir al centro de salud más cercano.

Las personas que utilicen calentadores o chimeneas deberán mantener una ventilación adecuada para evitar riesgos dentro de los hogares. Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911, a Locatel en el 55 5658 1111 o a la SGIRPC en el 55 5683 2222.