Jets vs Patriots en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 6, al momento

Sigue todas las acciones del partido de la NFL entre Jets y Patriots totalmente en vivo

Sigue el partido en vivo de la NFL: Jets vs Patriots. | Claro Sports.

¡Bienvenidos a la emoción de la NFL! Este domingo 18 de octubre, los New York Jets visitan a los New England Patriots en un nuevo capítulo de una de las rivalidades más intensas de la Conferencia Americana. El Gillette Stadium será el escenario de un enfrentamiento que promete emociones, grandes jugadas y una batalla por el orgullo de la División Este.

Los Patriots buscarán aprovechar su condición de locales para imponer condiciones, mientras que los Jets intentarán dar un golpe de autoridad en territorio enemigo. Ambos equipos saben que cada victoria es fundamental en una temporada en la que la lucha por los puestos de playoffs comienza a tomar fuerza.

¡No te pierdas ni un solo detalle del Jets vs Patriots! Sigue con nosotros el minuto a minuto EN VIVO, con las mejores jugadas, touchdowns, estadísticas, marcador actualizado y todos los momentos que definan este emocionante encuentro de la Semana 7 de la NFL 2026. ¡Que comience el espectáculo!