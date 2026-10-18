Halloween en Colombia 2026: concursos de disfraces, conciertos y más, lista completa de actividades en octubre
Conoce la programación de Halloween en Bogotá: habrá talleres, club de lectura, pasarela cosplay, concursos individuales y familiares, aeróbicos y K-pop.
En octubre, Avenida Chile Centro Comercial y Financiero, en Bogotá, ofrece una programación temática de terror, cosplay y videojuegos con actividades para toda la familia. La agenda incluye concursos, torneos, talleres, literatura, galerías de arte, danza, pasarelas, invitados especiales y experiencias inmersivas.
Además, los visitantes podrán disfrutar de una Zona Gamer, escenarios de misterio y fantasía, y exhibiciones de figuras de terror. La iniciativa busca promover el cosplay, la cultura geek, el anime y el K-pop como expresiones artísticas y de identidad cultural.
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¿Qué día cae Halloween este año, qué se celebra y por qué?
Halloween es una de las festividades más reconocidas a nivel mundial y cada año convoca a millones de personas que participan en actividades como fiestas de disfraces, decoraciones alusivas al terror, relatos de miedo y recorridos para recolectar dulces. En 2026, la celebración tendrá lugar el sábado 31 de octubre, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana con planes para compartir en familia y con amigos.
Aunque hoy se relaciona principalmente con calabazas iluminadas, disfraces y niños recorriendo las calles en busca de golosinas, el origen de Halloween se remonta a antiguas tradiciones y creencias espirituales.
Sus raíces están vinculadas con Samhain, un festival de origen celta que marcaba el final de las cosechas y la llegada del invierno. Para estos pueblos, la noche del 31 de octubre tenía un significado particular, pues creían que durante ese momento la separación entre el mundo de los vivos y el de los muertos se hacía más tenue, permitiendo el contacto entre ambos.
Halloween en Colombia 2026: agenda completa de eventos y actividades
El centro comercial Avenida Chile, ubicado en Bogotá, tendrá una programación especial para celebrar Halloween con actividades culturales, concursos y experiencias para toda la familia. Esta es la agenda para que te programes:
Viernes 23 y sábado 24 de octubre
Horario: 11:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Taller de maquillaje: actividades creativas para transformar los rostros con diseños temáticos.
- Club de lectura: encuentros dedicados a los géneros de suspenso y terror.
- Lecturas: espacios para disfrutar de historias y relatos.
- Pasarela y concurso de cosplay: exhibiciones de disfraces inspirados en personajes y universos de ficción.
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Viernes 30 y sábado 31 de octubre
Desde las 11:00 a.m.
- Concurso de disfraces individuales y familiares.
- Pasarela de cosplay: muestras de creatividad y caracterización.
- Aeróbicos: actividades para disfrutar del movimiento y la música.
- K-pop: presentaciones y propuestas relacionadas con esta cultura musical.
- Podcast Entre Tintas y Sombras: espacio dedicado a las historias y temáticas de misterio.
¿Dónde serán las actividades?
- Lugar: Avenida Chile Centro Comercial y Financiero.
- Dirección: calle 72 n.º 10-34, cuarto piso.
- Ciudad: Bogotá, Colombia.