Halloween en Colombia 2026: concursos de disfraces, conciertos y más, lista completa de actividades en octubre

Conoce la programación de Halloween en Bogotá: habrá talleres, club de lectura, pasarela cosplay, concursos individuales y familiares, aeróbicos y K-pop.

Actividades de Halloween en Bogotá | Reuters.

En octubre, Avenida Chile Centro Comercial y Financiero, en Bogotá, ofrece una programación temática de terror, cosplay y videojuegos con actividades para toda la familia. La agenda incluye concursos, torneos, talleres, literatura, galerías de arte, danza, pasarelas, invitados especiales y experiencias inmersivas.

Además, los visitantes podrán disfrutar de una Zona Gamer, escenarios de misterio y fantasía, y exhibiciones de figuras de terror. La iniciativa busca promover el cosplay, la cultura geek, el anime y el K-pop como expresiones artísticas y de identidad cultural.

¿Qué día cae Halloween este año, qué se celebra y por qué?

Halloween es una de las festividades más reconocidas a nivel mundial y cada año convoca a millones de personas que participan en actividades como fiestas de disfraces, decoraciones alusivas al terror, relatos de miedo y recorridos para recolectar dulces. En 2026, la celebración tendrá lugar el sábado 31 de octubre, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana con planes para compartir en familia y con amigos.

Aunque hoy se relaciona principalmente con calabazas iluminadas, disfraces y niños recorriendo las calles en busca de golosinas, el origen de Halloween se remonta a antiguas tradiciones y creencias espirituales.

Sus raíces están vinculadas con Samhain, un festival de origen celta que marcaba el final de las cosechas y la llegada del invierno. Para estos pueblos, la noche del 31 de octubre tenía un significado particular, pues creían que durante ese momento la separación entre el mundo de los vivos y el de los muertos se hacía más tenue, permitiendo el contacto entre ambos.

Halloween en Colombia 2026: agenda completa de eventos y actividades

El centro comercial Avenida Chile, ubicado en Bogotá, tendrá una programación especial para celebrar Halloween con actividades culturales, concursos y experiencias para toda la familia. Esta es la agenda para que te programes:

Viernes 23 y sábado 24 de octubre

Horario: 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Taller de maquillaje: actividades creativas para transformar los rostros con diseños temáticos.

Club de lectura: encuentros dedicados a los géneros de suspenso y terror.

Lecturas: espacios para disfrutar de historias y relatos.

Pasarela y concurso de cosplay: exhibiciones de disfraces inspirados en personajes y universos de ficción.

Viernes 30 y sábado 31 de octubre

Desde las 11:00 a.m.

Concurso de disfraces individuales y familiares.

Pasarela de cosplay: muestras de creatividad y caracterización.

Aeróbicos: actividades para disfrutar del movimiento y la música.

K-pop: presentaciones y propuestas relacionadas con esta cultura musical.

Podcast Entre Tintas y Sombras: espacio dedicado a las historias y temáticas de misterio.

¿Dónde serán las actividades?

Lugar: Avenida Chile Centro Comercial y Financiero.

Dirección: calle 72 n.º 10-34, cuarto piso.

Ciudad: Bogotá, Colombia.

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