Deportivo Cali vs Junior, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 15

El Estadio Palmaseca abre sus puertas para darle finiquito a una agitada jornada dominical del fútbol colombiano.

Directo Cali Vs Junior/ Claro Sports.

¿A qué hora juega Deportivo Cali vs Junior y dónde ver en vivo hoy 18 de octubre de 2026?

La pelota en territorio del Valle del Cauca estará rodando a partir de las 08:10 p.m.

Alineaciones Deportivo Cali vs Junior: así salen a la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II

Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco, Daniel Giraldo, Nicolás Benedetti, Emanuel Reynoso, Johan Martínez, Edward Bello y Juan Dinenno. DT: Rafael Dudamel.

Junior: Mauro Silveira; Yéison Suárez, Pablo Ortiz, Daniel Rivera, Daniel Socarras, Juan Ríos, Fanián Ángel, Kevin Pérez, Yimmi Chará, Christian Barrios, Francisco Fydriszewski. DT: Sebastián Viera.

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