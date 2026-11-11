Jacksonville Jaguars va ‘All In’ por el Super Bowl y otras conclusiones de la fecha límite de cambios en la NFL

Analizamos los movimientos que se dieron en el NFL Trade Deadline 2026

Jaguars va All In con los cambios | PATRICK SMITH / GETTY IMAGES VIA AFP

A lo largo de su historia, los Jacksonville Jaguars no han sido protagonistas en la NFL. El equipo del norte de la Florida nació en la expansión de 1995 y es una de cuatro franquicias no ha llegado al Super Bowl. Solo tienen un viaje a la final de conferencia, pero sus decisiones en la fecha límite de cambios buscan eso.

En 2025, los Jaguars tuvieron la segunda mejor temporada de su historia (13-4, tras el 14-2 de 1999, cuando cayeron ante los Titans en la final de la AFC) y en 2026 iniciaron 6-2. No tiene los reflectores de Ben Johnson o Kyle Shanahan, pero el coach Liam Coen construyó una de las mejores de la liga. En estadísticas globales no están en lo más alto porque han ganado por paliza en el cuarto periodo. Estaba en los rumores la salida de un WR, Brian Thomas Jr., pero decidieron quedárselo. Manos nunca sobran. En lugar de vender, compraron. Su gerente general, James Gladstone, asumió la filosofía de su anterior equipo, los Rams, y decidieron usar activos del futuro para mejorar el presente. Mandar ‘muy lejos’ las selecciones de Draft: cambiaron cinco selecciones de los próximos tres reclutamientos por Jordan Davis, Jessie Bates III y Davon Godchaux.

La lesión de DaVon Hamilton, el tackle nariz y pieza clave en la mejor defensiva terrestre de la liga, les llevó a traer a dos linieros para que esta unidad mantenga la identidad. En la secundaria, perdieron por lesión a Caleb Ransaw y Eric Murray, sin olvidar que en la agencia libre se fue Andrew Wingard, por lo que trajeron a uno de los mejores ‘jardineros centrales’ en Jessie Bates III, quien tiene experiencia en postemporada con los Bengals, atacando una debilidad del equipo en busca de un viaje al Super Bowl

Jacksonville usó cinco picks (primera ronda del 2027, segundas rondas de 2027 y 2029, quinta y sexta de 2028) para traer a Bates, Davis y Godchaux, sin olvidar que usaron su primera ronda de 2026 para elegir a Travis Hunter. Parecieran muchas municiones, pero los Jaguars creen que tres jugadores probados y un talento que ganó el Heisman es mejor que básicamente seis ‘volados’ en el Draft. Presente por la promesa del futuro.

Los Jaguars son terceros en la Conferencia Americana (6-2), empatados con los Broncos en derrotas y un juego por detrás de los Bills. Tienen el tercer calendario restante más fácil y estos movimientos tienen la misión de ganar la localía para evitar ir al frío en los Playoffs, con la intención de llegar al Super Bowl en un año en que la AFC parece estar abierta.

Kirk Cousins|PATRICK MCDERMOTT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Ganadores y perdedores de la fecha límite de cambios

Ganador: Vikings (aunque perdedor porque admiten que fue un error de dejar ir a Kirk Cousins)

Los Vikings fueron el último invicto de la NFL, pero perdieron los últimos dos partidos porque su ofensiva no carbura. La defensiva de los Vikings es la mejor de la NFL en puntos en contra (14.5, la máxima permitida de 23) y segundos mejores en yardas permitidas (280 por partido y 4.6 por jugada), pero la ofensiva es la número 27 en puntos anotados (18.3).

Kyler Murray está promediando mínimas de su carrera y está lesionado. Carson Wentz viene de tener el peor partido del año para un QB, así que Minnesota trajo de regreso a Kirk Counsins. Una decisión que comparte la urgencia de Jacksonville para tratar de solucionar la ofensiva y, en un giro irónico del destino, traen de vuelta al QB que admiten fue un error que se fuera tras 2023 e inició una larga lista de cambios en la posición más importante del deporte:

2023: 6 quarterbacks Kirk Cousins: Semana 1 a la 8 (se rompe el tendón de Aquiles) Jaren Hall : Semana 9 (sufre una conmoción cerebral) Josh Dobbs : Semana 10 a 14 Nick Mullens : Semana 15 a 16 Jaren Hall : Semana 17 Nick Mullens : Semana 18

2024: 1 quarterback Sam Darnold (el novato J.J. McCarthy se lesionó la rodilla en pretemporada)

2025: 7 quarterbacks J.J. McCarthy : Semana 1 a 2 (sufre una lesión de tobillo) Carson Wentz : Semana 3 a 8 JJ McCarthy : Semana 9 a 12 (sufre una conmoción cerebral) Max Bromar : Semana 13 J.J. McCarthy : Semana 14 a 16 (lesión en la muñeca) Max Brosmer : Semana 17 J.J. McCarthy: Semana 18

2026: 5 quarterbacks Kyler Murray : Semana 1 (sufre conmoción cerebral) Carson Wentz : Semana 2 Kyler Murray : Semana 3 a 8 (sufre un desgarro muscular) Carson Wentz : Semana 9 Kirk Cousins : Semana 10



Cousins dejó a los Vikings tras romperse el tendón de Aquiles en la temporada 2023. Nunca tuvo números tan bajos como la actual ofensiva de Minnesota. Con los Raiders, pese a tener un cuerpo de receptores mucho peor y un inexistente juego terrestre, los negro y plata promedian 26.4 puntos por partido. La curva de aprendizaje debería ser reducida al haber estado dos años en la ofensiva de Kevin O’Connell. Un problema que no tiene Jacksonville: los Vikings tienen el sexto calendario restante más difícil, aunque el menos difícil de la NFC Norte (Chicago, Green Bay y Detroit tienen los tres más complicados). Es una apuesta arriesgada, porque en ‘plenitud’, Cousins solo ganó un juego de Playoffs y hasta perdió en Daniel Jones, pero quedarse con Kyler o Wentz era insostenible. Esperanza, pero puede ser también ingenuidad. Si se hubieran quedado con Kirk tras 2023…

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Ganador: Chicago, que también va ‘All In’

Jeffery Simmons es uno de los mejores linieros defensivos de la NFL, quien vivía en la oscuridad en Tennessee. Ya tiene dos partidos en Chicago y ya acumula par de capturas en las victorias ante Bucs y Seahawks. Con la ofensiva de Ben Johnson, los Bears no necesitan tener una defensiva como la de 1985, sino generar par de jugadas grandes por partido, sea por capturas, robos de balón o detenciones en tercer down. Aprovechando que Caleb Williams está todavía en su contrato de novato, optaron por usar selecciones de primera ronda, que esperan estén fuera del Top 20, por un jugador que les pueda contribuir en los Playoffs, una fórmula que usaron desde 2011 contendientes en condiciones similares (los 49ers de Kaepernick, los Seahawks de Russell Wilson, los Rams de Goff, los Eagles de Wentz, los Chiefs de Mahomes, , los Ravens de Lamar, los Bills de Allen, los Bengals de Burrow y hasta los Patriots de Maye).

Perdedor: Colts (aunque ganador porque salen del bucle infinito de mediocridad)

Shane Steichen se convirtió en el head coach de los Colts en 2023 y ganó 9, 8 y 8 partidos en sus primeras tres temporadas. En el limbo del .500: no eran tan buenos para pelear por el Super Bowl, pero tampoco para tankear y buscar QB en el Draft, que es el peor punto en el que puedes estar en la NFL. Si quieren ver el vaso medio lleno, Indy estuvo en la contienda con Gardner Minshew, Anthony Richardson, Daniel Jones, Philip Rivers y Riley Leonard de quarterbacks; si quieren ver el vaso medio vacío, nunca llegaron a los Playoffs.

Tras perder ante los Titans, Indianapolis decidió que no podía mantenerse en este limbo y se desprendieron de múltiples titulares de la ofensiva (Quenton Nelson, Keenan Allen y Josh Downs) y un capitán defensivo (DeForest Buckner), pero que terminaban contrato. Con eso, la mirada pasa completamente al futuro y tienen más selecciones del Draft para mejorar un roster que con ellos no llegó a los Playoffs. ‘La definición de locura es hacer lo mismo esperando resultados distintos’. Indianapolis ya no está haciendo lo mismo, por más que hayan dado carpetazo para la temporada 2026.

El que pareciera el mayor perdedor de todos es Jonathan Taylor. El corredor sonaba para irse, pero ahora es el meme de Will Smith en la casa de los tíos en Bel Air: no queda nadie alrededor.

Colts cambia a todos… menos a Jonathan Taylor | Brad Rempel-Imagn Images

Chiefs: ¿Ganador? Apostaron por más de lo mismo

Kansas City no tiene el talento de otros años. La ofensiva sigue sin ser explosiva, pero optaron por no cambiar su esencia y buscar verticalidad, sino que trajeron otro WR que pueda desmarcarse rápido en Josh Downs.

Mahomes es el QB que lanza más corto en la NFL (5.4 yardas en el aire). Josh Downs está fuera del Top 70 en esa estadística. El estilo seguirá siendo de ‘la muerte a mil cortes’, con Rice, Kelce y ahora Downs siendo opciones en pases cortos.

Rams: perdedor porque pusieron su temporada en manos de Mumpfield, Atwell, Smith y Daniels

En Los Angeles se hablaba de súper equipo antes de la temporada regular al hacerse con Myles Garrett. Un plan que parece fue improvisado sobre la marcha, porque inicialmente buscaron a un WR como A.J. Brown, luego dieron un volantazo al elegir a Ty Simpson en la primera ronda, quien no iba a contribuir en 2026 si Stafford estaba sano, y luego otro cambio al hacerse con el Defensivo del Año. El inicio de temporada era difícil y por errores propios (viajar mal a Australia, dejar ir la ventaja en Denver, errores de esquema ante Bills, jugar uno de los peores juegos con Sean McVay ante Arizona y arriesgar lesionados), tienen marca de 5-4, peleando por los comodines en la NFC, pero con un serio problema de construcción de plantilla: los receptores.

Rams tiene a dos buenos en Davante Adams y Puka Nacua, pero ambos son propensos a lesiones (su última temporada de 17 juegos fue 2023). ¡Oh sorpresa!, ambos están fuera, y no llegan refuerzos porque no cambiaron por nadie. El súperequipo se juega la temporada el próximo mes ante Packers, Chiefs, 49ers y Cowboys con un grupo de receptores conformado por Konata Mumpfield (21 recepciones en su carrera), Tutu Atwell (dejado ir por Miami), Xavier Smith (el regresador de patadas que les costó la final de conferencia en Seattle) y C.J. Daniels (novato).

Sean McVay está teniendo una de sus peores temporadas como entrenador y mucho es su responsabilidad, tanto en la planeación del roster como en la ejecución. Se dice y no pasa nada.

Perdedor: Ravens

Pocos equipos pueden mantener el barco a flote si el QB titular sufre una lesión seria. Baltimore trató sobrevivir el esguince de tobillo de Lamar Jackson con cambios para mejorar la línea ofensiva, pero la fractura de mano en su primera jugada de vuelta convierte los movimientos en ‘patadas de ahogado’ y un costo elevdo a futuro.

Jacoby Brissett es un QB decente, pero ya ha demostrado que no es un buen titular en la NFL. Pareciera una misión fútil el buscar par de victorias el próximo mes ante la remota posibilidad de que Lamar Jackson vuelva. Una renta de dos meses que les cuesta un pick de cuarta ronda en 2027. Ya habían pagado una segunda ronda por Cam Jurgens, quien ha jugado dos partidos y fueron los dos peores en puntos y yardas en la temporada por la segunda lesión de Lamar. Hay que dar crédito porque lo intentaron, pero los dividendos apuntan a estar en números rojos… y podrían ser escarlatas por los rumores que hay alrededor del futuro de Lamar.

Ganador: Eagles y Titans

Un equipo con siete derrotas al hilo y otro con 1-8 difícilmente ‘mejoran’ en la fecha límite de cambios, pero Philadelphia y Tenessee recibieron mucho a cambio.

Por Jeffery Simmons, quien está a meses de cumplir 30 años, los Titans recibieron primeras selecciones en 2027 y 2028, además de una cuarta el próximo año. Por Amari Hooker, un safety que no estaba entre los mejores de la liga, recibieron una segunda ronda más. Tennessee sigue por la calle de la amargura ahora, pero hay potencial de mejorar el roster de manera significativa… si atinan en el Draft, algo que no han hecho, pero hay algo de luz al final del túnel, aunque quizá no vean ese punto ni el coach, ni el QB, ni el gerente general.

Philly está en una temporada infernal y vendieron a su centro (Jurgens) y un liniero defensivo (Davis, quien juega a medio tiempo), dos posiciones no exactamente ‘premium’, por una primera ronda, dos segundas y una quinta. Mucho retorno para reconstruir la plantilla de inmediato. Y hubieran recibido otra, pero los Bengals se dieron cuenta en Twitter que estaban metiéndose en problemas con la fórmula de picks compensatorios y terminaron cancelando el cambio por Arnold Ebiketie.

NFL Trade Deadline 2026: todos los cambios que se hicieron

Un total de 19 traspasos se hicieron antes de la fecha límite de cambios de la NFL en 2026. Solo nueve equipos no estuvieron involucrados en alguna transacción (Rams, Packers, Panthers, Buccaneers, Commanders, Browns, Bengals, Dolphins y Patriots), con Colts y Ravens como principales protagonistas al formar parte de cuatro trades: Indianapolis se deshizo de veteranos, Baltimore trató de rescatar la temporada en lo que regresa Lamar Jackson de su lesión.