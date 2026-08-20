Previa AFC Este 2026: Patriots defienden el título y Bills preparan su respuesta

New England quiere revalidar el título divisional, Bills estrenan entrenador y Dolphins y Jets presentan cambios importantes rumbo a la temporada 2026

Josh Allen y Drake Maye pelearán por la AFC Este este 2026 | Claro Sports

La temporada 2026 de la NFL presenta una AFC Este con cambios importantes respecto al campeonato anterior. New England Patriots llega como campeón de la división después de terminar 2025 con marca de 14-3, resultado con el que puso fin a cinco temporadas consecutivas de Buffalo Bills en el primer lugar. Buffalo terminó 12-5, Miami cerró 7-10 y New York Jets registró 3-14. Los cuatro equipos modificaron piezas de sus planteles durante la temporada baja, pero Bills y Dolphins iniciarán el calendario con cambios en sus cuerpos de coacheo.

Josh Allen y los Bills quieren retomar el dominio

Buffalo inicia una nueva etapa con Joe Brady como entrenador en jefe después de la salida de Sean McDermott. Brady fue promovido desde su puesto como coordinador ofensivo y continuará trabajando con Josh Allen, quarterback alrededor del cual se mantiene estructurado el ataque. Los Bills llegan después de una campaña de 12 victorias y cinco derrotas que terminó con una caída 33-30 en tiempo extra contra Denver Broncos en la Ronda Divisional. La temporada también representará el primer año desde 2020 en el que Buffalo buscará recuperar un título de la AFC Este que no posee.

La ofensiva incorporó a DJ Moore mediante un intercambio con Chicago Bears, movimiento realizado para ampliar las opciones de Allen en el juego aéreo, mientras que Dawson Knox recibió un nuevo contrato y James Cook permanece como las pieza principal del ataque terrestre. En defensa, el equipo contrató a Bradley Chubb y Chauncey Gardner-Johnson, además de colocar a Jim Leonhard como coordinador defensivo. Esa unidad viene de permitir 5.1 yardas por acarreo y 24 touchdowns terrestres durante 2025, una de las áreas que Buffalo modificó para la nueva campaña.

Photo by Jason Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

MÁS INFORMACIÓN: La Previa de la AFC Sur

Drake Maye dar el siguiente paso y ser MVP con Patriots

New England afrontará 2026 como vigente campeón de la AFC Este después de pasar de una marca de 4-13 en 2024 a un registro de 14-3 en 2025. Con Mike Vrabel como entrenador, los Patriots también alcanzaron el Super Bowl LX y comenzarán el nuevo calendario precisamente con una reedición de ese partido frente a Seattle Seahawks. Drake Maye continuará al frente de la ofensiva después de terminar la campaña anterior como uno de los principales candidatos al premio de Jugador Más Valioso. El quarterback entra a su tercera temporada en la NFL con modificaciones relevantes entre sus receptores.

La principal incorporación fue A.J. Brown, adquirido desde Philadelphia Eagles a cambio de una selección de primera ronda de 2028 y una quinta ronda de 2027. New England también contrató a Romeo Doubs por cuatro años y 70 millones de dólares y reforzó su línea ofensiva con Alijah Vera-Tucker. En defensa permanecen Christian Gonzalez, Christian Barmore, Milton Williams y Robert Spillane, mientras Kevin Byard llegó para la secundaria. Los Patriots tendrán así un grupo de receptores renovado alrededor de Maye mientras defienden el campeonato divisional conseguido en 2025.

Photo by Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dolphins, en modo reconstrucción total

Miami es el equipo de la AFC Este que presenta más modificaciones en comparación con la temporada pasada. Los Dolphins terminaron 2025 con récord de 7-10 y posteriormente se produjeron las salidas de Tua Tagovailoa, Tyreek Hill, Jaylen Waddle y el entrenador Mike McDaniel. Jeff Hafley asumió como nuevo head coach y Jon-Eric Sullivan tomó el puesto de gerente general. La reorganización alcanza tanto al cuerpo técnico como auna ofensiva que durante los últimos años había tenido a Tagovailoa, Hill y Waddle como sus nombres principales.

El nuevo quarterback es Malik Willis, quien firmó un contrato de tres temporadas y 67.5 millones de dólares, con 45 millones totalmente garantizados, según la información publicada por NFL.com. De’Von Achane continuará como una pieza central después de acordar una extensión de cuatro años y 68 millones. Los Dolphins también incorporaron a Tutu Atwell y Jalen Tolbert entre sus receptores, mientras Kadyn Proctor llegó mediante la primera ronda del Draft para reforzar la línea ofensiva. Miami construirá así su ataque de 2026 alrededor de Willis y Achane tras modificar varias de sus principales posiciones.

Geno Smith busca una buena ‘segunda parte’ con los Jets

Los Jets comienzan el segundo año de Aaron Glenn como entrenador después de finalizar 2025 con tres victorias y 14 derrotas. Una de las principales modificaciones aparece en la posición de quarterback con el regreso de Geno Smith, seleccionado originalmente por New York en la segunda ronda del Draft de 2013 y adquirido nuevamente mediante un intercambio con Las Vegas Raiders. Breece Hall, por su parte, acordó un contrato de tres años y 45.75 millones de dólares. Garrett Wilson seguirá como uno de los principales receptores de un ataque que también contará con Adonai Mitchell y los novatos Kenyon Sadiq y Omar Cooper Jr.

La renovación también alcanzó a la defensa. New York incorporó a Demario Davis, Minkah Fitzpatrick, T’Vondre Sweat, Joseph Ossai y David Onyemata, mientras David Bailey llegó mediante la primera ronda del Draft de 2026. Fitzpatrick fue adquirido desde Miami y recibió una extensión por tres temporadas, mientras Sweat llegó desde Tennessee a cambio de Jermaine Johnson II. Los Jets también agregaron al safety Andre Cisco y al cornerback Nahshon Wright. Con esas operaciones, la franquicia afrontará 2026 con numerosas caras nuevas después de que su defensa terminara la temporada anterior sin registrar una intercepción en 17 partidos.

Te puede interesar: