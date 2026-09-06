Harrison Smith aplaza el retiro y firma un nuevo contrato con Minnesota Vikings

El safety de 37 años acordó un contrato de una temporada después de considerar poner fin a su carrera

Harrison Smith se queda con los Vikings | STEPHEN MATUREN / GETTY IMAGES VIA AFP

Harrison Smith continuará su carrera en la NFL. El safety llegó a un acuerdo para regresar con los Minnesota Vikings por una temporada más, después de analizar durante varios meses la posibilidad de poner fin a su trayectoria profesional.

El equipo confirmó el regreso del defensivo, quien firmará un contrato de un año por 12.25 millones de dólares, con incentivos que podrían elevar el valor total hasta 16.25 millones, de acuerdo con información de NFL Network.

La permanencia de Smith llega en un momento en el que Minnesota necesitaba reforzar su grupo de profundos. Durante la temporada baja, la organización contempló opciones para cubrir su salida, pero distintas situaciones dentro del plantel modificaron el panorama rumbo al inicio de la campaña.

En marzo, los Vikings rescindieron su contrato por cuestiones relacionadas con el espacio salarial, aunque el jugador no anunció su retiro. El equipo seleccionó en la tercera ronda del Draft al safety Jakobe Thomas y también incorporó a Jamal Adams, además de contar con elementos como Josh Metellus, Theo Jackson y Jay Ward para ocupar la posición.

Sin embargo, durante el campamento de entrenamiento surgieron problemas de profundidad. Thomas tuvo una lesión en la espalda que limitó su preparación, Jackson quedó fuera por una molestia en la pierna y Adams sufrió una ruptura del cuádriceps derecho que lo dejó fuera por el resto de la temporada.

Harrison Smith mantiene números históricos en la NFL

Con 37 años, Smith regresará para disputar su temporada número 15 con Minnesota, franquicia que lo seleccionó en la primera ronda del Draft de 2012 procedente de Notre Dame.

El safety forma parte de un grupo reducido de jugadores en la historia de la NFL con al menos 35 intercepciones y 20 capturas. Junto a él aparecen nombres como Charles Woodson, Larry Wilson, Ronde Barber, LeRoy Butler y Brian Dawkins, todos integrantes del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

Smith llegó a la liga como titular desde su primera campaña. En su año de novato registró tres intercepciones, dos de ellas devueltas hasta las diagonales, además de ocho pases desviados y una captura.

Aunque una lesión en el pie izquierdo limitó parte de su segundo año, posteriormente mantuvo regularidad y disputó 183 de los 197 partidos posibles durante el resto de su carrera con los Vikings.

La temporada pasada tuvo un inicio complicado debido a un problema de salud personal que lo dejó fuera del campamento de entrenamiento y de los primeros dos encuentros del calendario. Sin embargo, cerró el año con actuaciones destacadas, incluida la victoria ante los Detroit Lions en Navidad, partido en el que consiguió una captura, una intercepción, dos tacleadas para pérdida de yardas y dos pases defendidos.

Ahora, Smith volverá a vestir el uniforme de Minnesota para una nueva temporada, en la que buscará aportar experiencia a una defensiva que tuvo modificaciones durante el receso entre campañas.

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