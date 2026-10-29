Antigua vs San Pedro en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo las acciones más destacadas del partido.

Antigua vs San Pedro, en vivo el partido. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Antigua y San Pedro, válido por la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El local llega a este partido luego de una dura derrota ante Comunicaciones, mientras que la visita viene de un emotivo empate 2 a 2 frente a los ‘toros’ de Malacteco.

Antigua GFC lidera el campeonato con 29 puntos, producto de nueve victorias, dos empates y cinco derrotas. El equipo de Mauricio Tapia viene de caer 1-0 ante Comunicaciones como visitante y dejó pasar una oportunidad para ampliar la ventaja sobre sus perseguidores. Ahora, los Coloniales buscarán reencontrarse con el triunfo en una condición que les ha dado buenos resultados: se mantienen invictos como locales en este Apertura.

Por su parte, San Pedro ocupa la séptima posición con 23 unidades, tras seis triunfos, cinco empates y cinco derrotas. El conjunto de Edwin Vásquez ha logrado mantenerse en la pelea por la clasificación después de conseguir el ascenso, aunque solamente ganó uno de sus últimos ocho encuentros. Los Gallos llegan de empatar 2-2 ante Malacateco en casa y afrontarán una visita exigente, con la necesidad de sumar para sostener su lugar en la zona de acceso a la fase final.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Antigua y San Pedro hoy 29 de octubre de 2026?

El encuentro entre Antigua GFC y San Pedro será el jueves 29 de octubre a las 18:00 horas en el estadio Pensativo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Antigua y San Pedro para la jornada 17, al momento

Antigua GFC : Luis Morán; José Gálvez, Juan Carbonell, Alexander Robinson, Suhander Zúñiga; Allan García, José Rosales; Enrique Camargo, José Espinoza, William Fajardo; y Agustín Maziero. DT : Mauricio Tapia.

: Luis Morán; José Gálvez, Juan Carbonell, Alexander Robinson, Suhander Zúñiga; Allan García, José Rosales; Enrique Camargo, José Espinoza, William Fajardo; y Agustín Maziero. : Mauricio Tapia. San Pedro: Vander Cruz; Edwin Fuentes, Renny Folleco, Steveth Chacón, David Álvarez; Kevin Illescas, Edgar Macal, Yonathan Morán; Sebastián Colón, Julio Fajardo y Germán Águila. DT: Edwin Vásquez.

Antecedentes del Antigua y San Pedro y últimos resultados en la Liga de Guatemala

30 de agosto de 2026 | San Pedro 4-3 Antigua GFC | Torneo Apertura 2026









Te puede interesar