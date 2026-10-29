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América de Cali vs Fortaleza, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 5

Publicado por Redacción Claro Sports

Los Diablos Rojos buscan la punta del campeonato ante un cuadro bogotano que ya no tiene opciones de clasificar a cuadrangulares.

América de Cali recibe a Fortaleza en partido aplazado.
América de Cali recibe a Fortaleza en partido aplazado.

¿A qué hora juega América de Cali vs Fortaleza y dónde ver en vivo hoy, 29 de mes de 2026?

Este es un partido aplazado por la jornada 5 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. La transmisión de televisión será solamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. La alternativa para verlo vía streming es con una suscripción en la plataforma Win Play.

Alineaciones América de Cali vs Fortaleza: así salen a la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II

América de Cali: Juan Montoya; Yani Quintero, Marlon Torres, Cristian Tovar, Ómar Bertel; José Cavadía, Rafael Carrascal, Yeison Guzmán; Tilman Palacios, Tomás Ángel y Edson Tortolero.

Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jéferson Medina, Santiago Cuero; Leonardo Pico, Santiago Vivas; Mariano Vásquez, Leonardo Pico, Santiago Vivas, Jhoiner Salas; Jordan García y Franco Pulicastro.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II?

Por todos los aspectos analizables antes de un partido, el panorama apunta a una victoria de América de Cali. El cuadro Escarlata está luchando por la punta del campeonato, tiene mejor nómina que su rival y juega de local. Fortaleza ya no tiene opciones de clasificar a cuadrangulares.

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