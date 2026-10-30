Día Mundial del Fisicoculturismo: la celebración al esfuerzo y disciplina hoy 30 de octubre

Charles Atlas, Arnold Schwarzenegger y Ronnie Coleman forman parte de la historia de un deporte que evolucionó hasta convertirse en fenómeno global

Cada 30 de octubre se conmemora el Día Mundial del Fisicoculturismo. Claro Sports

Cada 30 de octubre, gimnasios, atletas y aficionados al desarrollo físico ponen el foco en una disciplina que exige mucho más que levantar peso. El fisicoculturismo combina entrenamiento de fuerza, nutrición, descanso y constancia con el objetivo de desarrollar masa muscular, simetría, proporción y definición corporal.

La fecha también sirve para recordar cómo esta práctica pasó de las exhibiciones físicas de finales del siglo XIX y principios del XX a convertirse en una disciplina competitiva con presencia internacional. Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, Lee Haney, Dorian Yates y Lou Ferrigno son algunos de los nombres que contribuyeron a ampliar el alcance del culturismo dentro y fuera de los escenarios.

Una de las referencias históricas relacionadas con el 30 de octubre es Charles Atlas, nacido ese día de 1892 en Italia. El culturista, cuyo nombre original era Angelo Siciliano, se convirtió durante el siglo XX en una de las figuras más conocidas de la cultura física gracias a sus programas de entrenamiento y a la difusión de su método conocido como Dynamic Tension.

¿Qué es el fisicoculturismo y cuál es el origen de esta disciplina?

El fisicoculturismo o culturismo es una disciplina centrada en el desarrollo de la musculatura mediante ejercicios de resistencia, principalmente entrenamiento con pesas. En el ámbito competitivo, el objetivo no es únicamente aumentar la fuerza, sino conseguir una combinación de masa muscular, proporción, simetría y definición que posteriormente es evaluada sobre un escenario.

Los participantes suelen estructurar su preparación en diferentes etapas. Durante ciertos periodos buscan aumentar masa muscular y, posteriormente, reducir el porcentaje de grasa corporal para conseguir mayor definición. El proceso incluye además planificación del entrenamiento, nutrición y descanso.

Aunque el interés por el desarrollo físico tiene antecedentes mucho más antiguos, el culturismo moderno comenzó a tomar forma entre finales del siglo XIX y principios del XX. Eugen Sandow es considerado uno de sus principales precursores debido a sus exhibiciones físicas y a su papel en la transformación del desarrollo muscular en un espectáculo organizado.

Posteriormente aparecieron figuras como Charles Atlas, cuyo verdadero nombre era Angelo Siciliano. Nació en Italia el 30 de octubre de 1892 y posteriormente emigró a Estados Unidos, donde se convirtió en uno de los representantes más reconocidos de la cultura física durante la primera mitad del siglo XX.

Atlas desarrolló y comercializó un sistema de ejercicios conocido como Dynamic Tension, que alcanzó una amplia difusión mediante programas de entrenamiento por correspondencia y campañas publicitarias.

La consolidación institucional llegó décadas después con organizaciones dedicadas a estructurar competencias internacionales. Entre ellas destaca la International Federation of BodyBuilding and Fitness (IFBB), fundada en Montreal en 1946 por los hermanos Ben y Joe Weider.

La propia IFBB define actualmente al fisicoculturismo y al fitness como disciplinas deportivas internacionales y organiza campeonatos en distintas categorías masculinas y femeninas.

El fisicoculturismo competitivo alcanzó posteriormente mayor proyección con certámenes como Mr. Olympia, competencia en la que algunos de los nombres más reconocidos de la disciplina construyeron su trayectoria.

¿Por qué se celebra el Día del Fisicoculturismo el 30 de octubre? Historia y origen

El 30 de octubre es señalado en distintos países y publicaciones como el Día Mundial del Fisicoculturismo, aunque el origen exacto de esta conmemoración no está documentado de manera uniforme por los principales organismos internacionales de la disciplina.

Una de las asociaciones más frecuentes con esta fecha corresponde al nacimiento de Charles Atlas, ocurrido el 30 de octubre de 1892 en Acri, Italia. Atlas se convirtió posteriormente en una de las figuras más influyentes de la cultura física del siglo XX.

Su historia contribuyó a popularizar la idea del desarrollo corporal mediante entrenamiento constante y programas estructurados de ejercicio. Su método llegó a difundirse internacionalmente y mantuvo vigencia durante décadas.

También existen publicaciones que relacionan la efeméride con la International Federation of BodyBuilding and Fitness, fundada en Montreal en 1946 por Ben y Joe Weider. Sin embargo, la información institucional de la IFBB confirma el año y el lugar de su fundación, pero no establece que haya ocurrido específicamente el 30 de octubre ni identifica esa fecha como origen oficial de la conmemoración.

Por ello, lo más preciso es explicar que el 30 de octubre se ha consolidado como una fecha dedicada al fisicoculturismo, pero que no existe una versión institucional única y plenamente documentada sobre el motivo exacto por el que fue elegida.

La jornada se utiliza para reconocer a quienes practican esta disciplina y destacar elementos como la constancia, la planificación del entrenamiento, la preparación física y la nutrición.

Famosos que practican el fisicoculturismo

Algunas de las figuras más reconocidas del culturismo trascendieron el ámbito deportivo y llegaron al cine, la televisión y la cultura popular.

Arnold Schwarzenegger es probablemente el caso más conocido. Antes de convertirse en actor y figura pública, desarrolló una carrera en el fisicoculturismo competitivo y ganó siete títulos de Mr. Olympia. También obtuvo cinco títulos de Mr. Universe. Su influencia ayudó a llevar el culturismo a una audiencia internacional y posteriormente quedó vinculada al Arnold Classic, competencia que forma parte del Arnold Sports Festival.

Lou Ferrigno también pasó del culturismo al entretenimiento. Compitió profesionalmente y posteriormente alcanzó reconocimiento mundial por interpretar a Hulk en la serie de televisión The Incredible Hulk.

Entre las principales figuras competitivas se encuentra Ronnie Coleman, quien ganó ocho títulos consecutivos de Mr. Olympia entre 1998 y 2005, una de las marcas más altas de la historia de la competencia.

Lee Haney también consiguió ocho campeonatos de Mr. Olympia, con triunfos consecutivos entre 1984 y 1991. Su octavo título le permitió superar en ese momento el registro de siete campeonatos de Schwarzenegger.

Dorian Yates dominó buena parte de la década de los 90 con seis títulos consecutivos de Mr. Olympia, obtenidos entre 1992 y 1997.

Otro nombre destacado es Jay Cutler, quien ganó cuatro veces Mr. Olympia, en 2006, 2007, 2009 y 2010. También conquistó tres ediciones consecutivas del Arnold Classic, entre 2002 y 2004.

Dentro de distintas generaciones también aparecen nombres como Frank Zane, Big Ramy, Hadi Choopan y Nick Walker, representantes de diferentes etapas y categorías del culturismo competitivo.

Los casos de Schwarzenegger y Ferrigno muestran cómo el fisicoculturismo pudo trascender el ámbito deportivo y llegar al cine y la televisión, mientras que Coleman, Haney, Yates y Cutler ayudaron a definir distintas épocas de la competencia profesional.