Pronósticos y momios NFL 2026: ¿Quiénes son los favoritos de los partidos de la Semana 8?

El análisis, quiniela y picks para la octava jornada del fútbol americano profesional: ¿Quién ganará los partidos de este fin de semana?

Pronósticos NFL 2026 Semana 8 | MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES VIA AFP

Llegamos a un punto triste de la temporada: termina el horario de verano en Estados Unidos y la NFL comenzará una hora más tarde a partir del domingo; vuelven los tradicionales 12:00 y 3:00 pm. En lo personal, soy un gran fan de que los juegos terminaran aproximadamente a las 10:00 de la noche tiempo de la CDMX, no a las 11:00. Tampoco tendremos partido de madrugada este fin de semana, con Alemania y España en puerta.

Llegamos a la Semana 8 con un solo invicto, Minnesota Vikings, que ni el fan más recalcitrante del equipo púrpura hubiera imaginado que estarían 6-0. Con la victoria de Miami en Jets, que bien podría ser el epitafio para Aaron Glenn más temprano que tarde, Chargers es el único que no ha ganado (0-6), una sorpresa a la inversa porque algunos lo ponían como ‘caballo negro’ para el Super Bowl.

Tenemos además una buena cantidad de partidos interesantes para esta Semana 8, comenzando con el Carolina vs Green Bay el jueves. El domingo estarán Josh Allen contra Lamar Jackson (esperemos, porque nunca se sabe con el QB de Baltimore), además de duelos divisionales clave como Browns-Steelers, Falcons-Bucs, Viknigs-Lions y Chiefs-Broncos. Cerramos con un lunes por la noche entre Ben Johnson y Mike Macdonald, uno de los duelos de estrategas más fascinantes de la campaña.

Momios y línea entre paréntesis, consultados el jueves. El ganador directo aparecerá primero, el ganador contra la línea en mayúsculas y con la línea del casino indicado. Dudas, sugerencias, comentarios y mentadas las atendemos en @hlazzeri13. SALTAR A UN PARTIDO: Panthers vs Packers (TNF) | Titans vs Bengals | Ravens vs Bills | Raiders vs Jets | Browns vs Steelers | Vikings vs Lions | Cardinals vs Cowboys | Colts vs Jaguars | Falcons vs Buccaneers | Chargers vs Rams | Chiefs vs Broncos | Patriots vs Dolphins | Eagles vs Commanders (SNF) | Bears vs Seahawks (MNF)

Picks NFL 2026 Panthers vs Packers | Foto por MITCHELL LEFF / GETTY IMAGES VIA AFP

Carolina Panthers vs Green Bay Packers (-3.5, 47.0)

No será el partido más aclamado por la crítica, pero es un duelo intrigante este jueves en Lambeau. Los 4-3 Packers reciben a los 3-3 Panthers, dos equipos muy parecidos entre sí: ambos son un hospital, sus defensivas han tenido actuaciones de terror que distorsionan un poco las métricas, y comparten la filosofía de evitar los pases largos (los dos están en la parte alta de la tabla en pases permitidos de 15 o más yardas), Top 5 en permitir ganancias de 20+. Carolina tiene fuera a sus tres principales córners (Jaycee Horn, Mike Jackson y Akayleb Evans), lejos de lo ideal porque lo poco que hace Green Bay es lanzar a Christian Watson, un golpeado Matthew Golden y Tucker Kraft. Los Packers no cuentan con sus dos linebackers, Edgerrin Cooper y Zaire Franklin. Ventaja para los locales, aunque Tet McMillan y Jalen Coker no van a enfrentarse a córners ‘imposibles’ tipo Patrick Surtain II.

Otra coincidencia: ambas líneas ofensivas llegan con bajas múltiples. En Green Bay perdió por toda la temporada al tackle derecho Zach Bako-Bewele, además de que fueron descartados para el jueves el guardia Travis Glover y el centro Sean Rhyan. Tres titulares fuera en la OLine, pero ayuda que tampoco jugará Jaelan Phillips, básicamente el único de Carolina que presiona al QB rival, y Nic Scourton cayó en IR en pretemporada. Carolina tiene fuera a sus dos tackles ofensivos, Ekwonu y Moton, además de dos guardias, Lewis y Simpkins III. Carolina, en el papel, tiene mejor juego por tierra (Green Bay es el peor). El esquema de bloqueo de zona es similar al que usó Atlanta para destrozar a los Packers hace par de jueves, pero puede que no sean tan efectivos por tener a suplentes o terceros equipos en la OLine. Green Bay recuperó a Josh Jacobs, quien se vio fuera de ritmo ante Detroit, y difícilmente lucirá mejor con solo tres días entre partidos.

Carolina bien puede ganar este partido. Green Bay bien podría tener algunas jugadas grandes y ganar como ante Dallas. Mucha incertidumbe y cuando hay duda, hay que tomar los puntos. Packers 24, PANTHERS (+3.5 en Caliente) 21. VOLVER A LOS PARTIDOS

Tennessee Titans vs Cincinnati Bengals (-11.5, 46.5)

Los Titans ya piensan en el futuro, sea 2027 o más allá, al hacerse con dos selecciones de primera ronda por Jeffery Simmons, uno de los mejores defensivos de toda la NFL y quien sale del oscurantismo en Nashville. Eso va a generar huecos en la defensiva terrestre, una de las pocas cosas que Tennessee hacía medianamente bien, aunque no ante Cleveland. Justo ese es el tema: si los Browns les anotaron 27, con casi 500 yardas de ofensiva, Joe Burrow les puede poner un numerito.

La defensiva de los Bengals no es nada del otro mundo, pero ha mejorado de ‘históricamente mala’ a ‘promedio’ esta campaña (#13 en EPA/jugada). Tennessee podría tener la baja de Carnell Tate, su mejor receptor, por lo que difícilmente van a anotar los puntos suficientes que se requiere para esto, siempre y cuando Cincinnati esté concentrado. Eso es un gran dilema, porque vienen de la remontada en Baltimore y tienen viaje a Europa para medirse a Atlanta, además de que volviendo se miden a los Steelers. Sería perfectamente natural ‘pasar’ de los malos Titans. Sin un centavo tras esto, pero tomo los puntos. Bengals 26, TITANS (+11.5 en Caliente) 17. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026 Browns vs Steelers | Ken Blaze-Imagn Images

Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers (-3.5, 39.5)

Cleveland, como un equipo que mencionaremos próximamente, tiene un récord inflado por los rivales (marca de 15-19 y la victoria con Baltimore fue con Tyler Huntley de QB): su única victoria ante un equipo con marca ganadora fue ante Pittsburgh. ¿Pueden replicar lo hecho? Tengo mis reservas. Su defensa no tiene tan buenos resultados fuera de casa (Tennessee, sí, Tennessee les anotó 24 la semana pasada) y su esquema de pase es conservador, con muchos pases cortos para que Deshaun Watson no tenga la tentación de meter pases en ventanas reducidas. Se la pasaron quemando al novato Daylen Everette tras la lesión de Jamel Dean en esa Semana 4, algo que ya no podrán hacer porque Dean está de regreso. El ‘orgullo acerero’ debe cerrar los huecos contra la carrera y los Browns no corren bien.

El partido depende de la ofensiva de los Steelers. Rodgers es el QB24 en porcentaje de completos (61.6%), pero donde tienen la mayor ventaja es en el juego terrestre. Rico Dowdle se vio bien en las últimas dos semanas y Jaylen Warren es explosivo. Cleveland permite 4.6 yardas por acarreo a corredores rivales, cuartos peores de la liga. El personal pesado les cuesta porque su defensa juega nickel (5 secundarios en campo). Ventaja para los locales por esquema y peso.

En cuanto a la situación del partido, hay sed de venganza para los Steelers. Pittsburgh no pudo ganar en la Perrera Municipal hace par de semanas, por lo que estarán concentrados ante los líderes de la división. Históricamente, Cleveland no gana en la casa de los Steelers (3-26 desde que renacieron en 1999, incluyendo 22 derrotas al hilo en temporada regular, aunque Baker ganó en la ronda de comodines en la pandemia). La línea es reducida. La explicación es que los Steelers jugaron en Europa la semana pasada. Sin bye, los equipos que regresan del otro lado del charco lo han pasado mal: Houston ante Giants es el último ejemplo. Pese a eso, me cuesta imaginar que Deshaun será el encargado de terminar la racha en la ciudad del acero. La línea en la Semana 4 fue Steelers favorito por 3 puntos; ahora es de 3.5. ¿Cleveland ha mejorado unos cuatro o cinco puntos desde entonces? No lo creo. STEELERS (-3.5 en Caliente) 23, Browns 14. VOLVER A LOS PARTIDOS

Las Vegas Raiders vs New York Jets (-1.5, 45.5)

El 3-0 de los Raiders terminó siendo cortesía del calendario, no de un equipo con potencial de ser una verdadera sorpresa. Dolphins, Chargers y Saints, los tres equipos que vencieron, tienen marca de 3-16. Los negro y plata no son lo peor de lo peor porque creo que media NFL hubiera replicado el 0-4 de haberse medido a Rams, Bills, Patriots y Chiefs. Enfrentar a los Jets es un respiro, porque Nueva York es un equipo tal malo que viene de perder ante Miami, aunque el duelo no es el más favorable.

Jets está finalmente sano a la ofensiva. Volverá Breece Hall para dar otra opción en el juego terrestre. Estarían disponibles Omar Cooper, AD Mitchell, Garrett Wilson, Kenyon Sadiq. Esta temporada, estos cinco jugadores compartieron el emparrillado la fabulosa cantidad de UN snap. Geno tendrá muchas manos para hacer su especialidad, ‘la muerte a mil cortes’ (léase, mil pases cortos), pero puede que no tenga que lanzar demasiado porque Raiders es una coladera contra la carrera.

Eso va a poner presión a que Kirk Cousins vaya a la par en cuanto a puntos. Jets no es particularmente bueno contra la carrera, pero Raiders es de los peores con ello porque la OLine no ha cuajado. Brock Bowers podría tener un buen juego y hay oportunidad de pases largos, aunque Vegas no tiene el mejor cuerpo de receptores.

Raiders bien puede ser el mejor equipo, pero el tema de tener que viajar para un partido ‘madrugador’ para ellos, con algo de frío, es la variable clave. Salvo que se roben el balón, tengo mis reservas que van a detener a los Jets, y si se ponen por detrás en el marcador, la remontada se complica porque su juego aéreo depende mucho del playaction. JETS (-1.5 en Caliente) 26, Raiders 21. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026 Ravens vs Bills | Gregory Fisher-Imagn Images

Baltimore Ravens en Buffalo Bills (-3.5, 54.5)

¿Jugará Lamar Jackson o no jugará? Ese es el dilema con Baltimore. Las últimas dos semanas ‘entrenó’, pero al final no vistió, y terminaron perdiendo. Con 4-3, están en el fondo de la AFC Norte y hay cierta urgencia de no dejar ir al resto de rivales, por lo que parece indicar que jugará. Su lesión de tobillo le va a limitar su aporte terrestre, pero Buffalo puede ser la solución a todos los problemas porque no son buenos en ninguna categoría defensiva: Henry debería de correr y Zay Flowers debería tener sus jugadas explosivas.

La defensa de los Ravens tampoco es un muro impenetrable y Buffalo recuperaría a DJ Moore, el receptor que potencia el juego por pase (de 9.6 yardas por intento a 8.3). También van a mover el balón. Bien podría ser un partido que se define en los últimos instantes y aprovecharemos ese medio punto extra. Y además hay cierta motivación extra por la forma en que Baltimore perdió en sus últimas dos visitas a los Bills. RAVENS (+3.5 en Novibet) 31, Bills 28. VOLVER A LOS PARTIDOS

Minnesota Vikings vs Detroit Lions (-3.5, 45.5)

Los Vikings son el último invicto que queda en la NFL. Muchos consideramos que no son contendientes porque tuvieron mucha suerte para iniciar el año. Remontaron de milagro ante Green Bay con Carson Wentz de QB. Les salvó un monzón y la lesión de Caleb Williams ante Chicago. Superaron por 5 a Miami y por siete a los Bucs que perdieron a Baker Mayfield. Apenas vencieron por seis a los Colts, que venían de perder ante los Titans y comenzaron la operación venta de garage horas después. Su mejor victoria fue ante los Saints, que van 2-5. La defensa de Brian Flores es incómoda porque cargan de mil maneras exóticas, pero la nula producción ofensiva es alarmante: 37.5% de Success Rate, penúltimos, la métrica de ir ‘delante de las cadenas‘ (define una jugada exitosa como la que ganó 40% de yardas en primer down, 50% en segunda, y convertir en tercera o cuarta).

El presunto talón de Aquiles de Jared Goff es la presión, sobre todo por el centro: no tiene el tamaño de Josh Allen o la agilidad de un Lamar o hasta Jordan Love para eludir defensivos. Por muchos años ha sido señalado por eso, pero resulta que el QB de Detroit es el mejor de la liga este año contra la carga. Minnesota lo confundió en los dos partidos de 2025, ya que en el primero no cargó y en el segundo los Lions eran un hospital y perdieron ante Max Brosmer y sus casi yardas negativas por pase. Diagnosticar antes es el nombre del juego ante Brian Flores y tiene jugadores explosivos (Amon-Ra, Jameson Williams, Sam LaPorta y Gibbs) que pueden aprovechar los huecos detrás del blitz con jugadas grandes. Los Vikings tienen más debilidades defensivas. Jonathan Taylor y Ollie Gordon superaron las 100 yardas combinadas ante ellos: si rompes la primera línea de la carga, pueden escaparse los corredores. También les hace daño el playaction, especialidad de Goff. Detroit será, por mucho, la mejor ofensiva rival a la que se ha enfrentado Minnesota.

Esperar mucho de la ofensiva de los Vikings parece un sueño guajiro. No pudieron ante los Colts, con descanso extra y duelos favorables sin Sauce Gardner. Detroit no es tan bueno contra la carrera como otros años y han permitido muchas jugadas grandes contra el pase, pero volvió uno de sus safeties, Brian Branch, y eso les ayudó ante Green Bay (además de los castigos).

Ir con Minnesota, siendo underdog de más de un gol de campo, pareciera atractivo, pero es un equipo con problemas claros. Detroit, si cuida la bola, tiene demasiada ofensiva. Piensen esto: ¿por qué un invicto no es favorito? Los casinos no son amigos y hemos visto cuatro equipos en circunstancias similares (6-0 o mejor, ante un rival que no es tan bueno) y TODOS perdieron (dos en 2009, Broncos vs Ravens y Minnesota vs Pittsburgh, los Vikings en 2000 ante Tampa Bay y Arizona contra Dallas en 1974). La Semana 7 atinamos el final de dos invictos y ya tengo un ticket de -3, previo a que saltara la línea, pero aún así no le tememos del todo a Kyler y los suyos. LIONS (-3.5 en Novibet) 27, Vikings 17. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026 Cardinals vs Cowboys | MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES VIA AFP

Arizona Cardinals en Dallas Cowboys (-6.5, 54.5)

Si quieren ver el vaso medio lleno, los Cowboys le anotaron 38 a los Eagles en Philly. Si quieren ver el vaso medio vacío, permitieron 21 a Tanner McKee. Ergo, esta defensiva no es buena, aunque mejoraron con Joey Porter Jr., Coby Durant y DeMarion Overshown.

Arizona es un ataque extraño. Tienen talento, que está limitado por Jacoby Brissett, quien a la vez es efectivo. Ganan 4 yardas por jugada y mueven las cadenas, siempre y cuando no sea tercera y largo. La defensa de Dallas permite mucho. Si Dak y compañía no se despegan temprano, podrían meterse en problemas, pero para su fortuna la defensa de Arizona no se destaca en nada y permiten muchas yardas por la vía que quieras. Igual y hay puntos en tiempo basura, pero no quiero investigarlo. COWBOYS (-6.5 en Novibet) 31, Cardinals 20. VOLVER A LOS PARTIDOS

Indianapolis Colts vs Jacksonville Jaguars (-10.5, 46.5)

Los Colts me recordaban tanto a los Chicago Bulls de los últimos años: no tenían talento top tras una lesión que cambió el destino de la franquicia (Andrew Luck, Derrick Rose). Se negaron por años a reconstruir, estando en el limbo del .500 temporada tras temporada aspirando por un Play In o comodín. Finalmente en 2026 apretaron el botón de la reconstrucción. Indy cambió a dos veteranos que terminaban contrato, DeForest Buckner y Quentin Nelson, por picks del Draft para tener municiones en los futuros Drafts, esperando competir en par de años. Al resto del equipo no le cayó de variedad esto (Josh Downs ya pidió un cambio, pero no hay mucha demanda de momento) y podría haber más salidas, pero la realidad es que dejar ir a dos ‘treintones’, que no formarán parte del núcleo en un lustro, no es el fin del mundo.

Hay muchos otros problemas, en especial la falta de explosividad (esas primeras seis semanas de Daniel Jones en 2025 son uno de los espejismos de la historia de la NFL) y la defensiva es endeble. Para colmo de males, van a Jacksonville, donde no ganan desde 2014 (11 derrotas seguidas, incluyendo una en Londres). Los Jags son además un mal duelo: detienen la carrera y explotan zonas medias por pase. Jonathan Taylor no va a tener mayores huecos y Parker Washington podría tener un gran día.

El tema es que la línea es gigantesca. Los Jags en Jacksonville con Liam Coen de coach han sido un rodillo que promedia más de 30 puntos por partido, pero aún con eso podrían estar en riesgo de no cobrar ante cualquier equipo. Es un duelo divisional. Shane Steichen suele cocinar buenas series iniciales para mantenerse relativamente cerca. Jaguars 27, COLTS (+10.5 en Caliente) 20. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026 Falcons vs Buccaneers | Mike Ehrmann / Getty Images via AFP

Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers (-2.5, 44.5)

Duelo clave en la NFC Sur. Si Carolina no gana el jueves, un triunfo de Atlanta les deja como líderes en solitario de esta división; si gana Tampa, los tres tendrían tres victorias. Es un partido casi de postemporada en la Florida.

Baker Mayfield no hizo nada al volver de la lesión en la mano porque le corrieron lo que quisieron a Carolina. Atlanta es bueno en eso porque cargan mucho, así que tendrá que aportar con su brazo ante una defensiva que está llegando al punto de quiebre por tantas lesiones. Del otro lado, sabemos lo que es la defensa de Todd Bowles en Tampa Bay: cargan a destajo, lo que congestiona la carrera y complica al QB rival. Michael Penix Jr. es uno de los peores mariscales bajo presión, pero hay oportunidad de tener jugadas grandes con Bijan, Pitts y London si les hace llegar el balón.

Por más que las defensivas son caóticas, la familiaridad existe en este duelo y hemos visto en el pasado partidos de muchos puntos (promedian 51 en los últimos ocho juegos). Puede ser un juego que se defina en la última ofensiva y la salud es lo que termina siendo la diferencia para mí en este pick, por más que Tampa ha tenido un rendimiento atroz en casa las últimas dos campañas. BUCS (-2.5 en Caliente) 27, Falcons 24. VOLVER A LOS PARTIDOS

Los Angeles Chargers vs Los Angeles Rams (-6.5, 45.5)

Derbi angelino. Es de las contadas ocasiones que los Rams no tendrán invasión de fans visitantes porque no hay muchos fans de Chargers y menos los que quieran ir a ver un equipo de 0-6.

Rams no está mucho mejor por las expectativas. Sí, ganaron a los Raiders, arrollando vía terrestre y recuperarían a su tackle izquierdo, Alaric Jackson, pero la ofensiva aérea tiene muchas incógnitas sin Davante y con Puka entre algodones. Estar en desventaja podía complicarles la vida.

Harbaugh y su estilo de juego es similar a lo que le duele a los ‘ligeros’ Rams. Tratarán de correr, pegar, ser físicos y ‘acortar’ el partido. Tras una semana de descanso y sabiendo que son el único equipo que no ha ganado, pueden tener sus opciones de mover la pelota al recuperar a medio equipo lesionado. Es un partido trampa para Rams. Rams 23, CHARGERS (+6.5 en Novibet) 20. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026 Chiefs vs Broncos | JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES VIA AFP

Kansas City Chiefs vs Denver Broncos (+1.5, 40.5)

Aunque usted no lo crea, si los Broncos ganan el domingo, serían líderes de la AFC Oeste. Puede que no sean aclamados por la crítica, pero sobrevivieron un calendario muy difícil de inicio. Ahora quieren venganza del primer lunes por la noche de la temporada, en el que fallaron tropocientas tackleadas camino a perder 31-10 en Arrowhead.

Kansas City perdió el invicto en Seattle, uno de los pocos rivales decentes en su calendario inicial. La ofensiva mostró sus carencias: problemas en la línea ofensiva que llevaron a presión y no poder correr, y entonces Mahomes tiene que lanzar a un deficiente cuerpo de receptores. Denver seguro estará enfocado, con ganas de revertir las mil tackleadas que fallaron en la Semana 1, por lo que no pinta que vayan a tener mucho éxito a la ofensiva.

Dependerá de que Bo Nix no cometa errores. Lo hizo en la Semana 1 y Sean Payton le puso las rueditas a esa bicicleta. No le pide que sea un héroe. Pases cortos y hay algo de juego terrestre con el regreso del novato Jonah Coleman. Pero sobre todas las cosas, no arriesgar el balón. Les dio resultado ya ante Seahawks, Rams y Jaguars en casa. Creo que les puede dar resultado ante KC, que perdón pero no merece ser favorito en este partido. BRONCOS (+1.5 en Caliente) 20, Chiefs 17. VOLVER A LOS PARTIDOS

New England Patriots vs Miami Dolphins (+7.0, 43.5)

Históricamente, Miami ha sido una casa de horrores para los Pats. Ni con Tom Brady lograban ganar seguido ahí, en parte por la humedad y calor, aunque no será factor este domingo porque el partido es tarde tras el final del horario de verano.

Los Pats podrían tener fuera a A.J. Brown, algo que no es lo ideal porque Mack Hollins y Romeo Doubs están en la reserva de lesionados. Un cuerpo de receptores de Efton Chsim, Pop Douglas y Kyle Williams no le da miedo a nadie. Miami no presiona y son el único equipo que permite más de 70% de pases completos (un increíble 76.6%), así que Drake Maye algo podrá hacer.

La ofensiva de Miami, bajita la mano, ha dejado de ser terrible, con más de 300 yardas en tres de sus últimos cuatro juegos (la excepción, en Minnesota). Los Pats son un desafío con Christian Gonzalez en el perímetro, pero si están cerca en el marcador, la carrera seguirá ahí. Considerando las bajas de los Pats, son demasiados puntos. Pats 23, DOLPHINS (+7.0 en Caliente) 17. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026 Eagles vs Commanders | Reuters/Peter Cziborra

Philadelphia Eagles vs Washington Commanders (-5.5, 40.5)

La NFL decidió no mover este partido del domingo por la noche, cosa que cuesta creer cuando había opciones (KC-Denver, Lamar-Josh Allen y básicamente cualquier juego que no fuera Titans-Bengals). No quisieron moverle demasiado al tope de partidos en horario estelar de cada equipo y nos toca este juego que no resulta muy atractivo.

Philly está siendo mi Waterloo en los picks: da la sensación que vaya con quien vaya, no se cobra. Las últimas dos semanas, la lógica era que iban a intentar ‘salvar la temporada’ y jugar a tope sin Jalen Hurts. Estuvieron relativamente cerca de cobrar, pero ante Carolina se estancó la ofensiva y ante Dallas, la defensiva no se presentó. Javonte Williams les corrió lo que quiso el lunes, cosa que no debería pasar nunca. Alarmante la falta de intensidad de la defensiva y, sobre todo, que no decidieron atacar a los Cowboys con cargas, como tuvieron tanto éxito Tampa Bay y Green Bay en las dos semanas previas (y les dio resultado: Dak se fue 1 de 4 contra el blitz, pero no llamaron más).

Con todo el caos médico en Philly, no se habla que la defensa está fuera del Top 20 en la métrica que quieran. Washington viene de su semana de descanso y aunque perdieron a Terry McLaurin, movieron bien el balón en la segunda mitad con Diggs, el novato Williams, Chig y los corredores. Ya le anotaron 20 a estos Eagles ‘sanos’ en la Semana 1. Van a anotar sus puntos. Tanner McKee no va a estar quemando a nadie con media línea ofensiva fuera por lesión o retiro, además de que DeVonta Smith, Dontayvion Wicks y Saquon Barkley están entre algodones. COMMANDERS (-5.5 en PlayDoIt) 24, Eagles 14. VOLVER A LOS PARTIDOS

Chicago Bears vs Seattle Seahawks (-3.5, 46.5)

La defensa de los Seahawks viene de sofocar a los Chiefs. Esa unidad es la que les llevó al título la campaña anterior, aunque están un poco peor. De hecho, los mejores ataques de la liga les pueden atacar con talento. Chicago tiene eso, aunque no llegan en las mejores condiciones porque Cole Kmet se perderá el resto de la temporada. Eso limita su personal de doble TE que tanto le gusta a Ben Johnson.

Me encantó la decisión de Chicago de cambiar por Jeffery Simmons. Al diablo los picks del Draft: all in con Caleb Williams en contrato de novato. Simmons les debe ayudar en todo en esa línea, además de que han optado por el caos al mandar cargas. Sam Darnold sufre y en serio bajo la presión. Esa siempre es la clave. Y considerando que hay medio punto extra, vamos con partido de gol de campo, que fácilmente podría ganar Chicago. Es más… BEARS (+3.5 EN Novibet) 24, Seahawks 19. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026: 65-41-1 directo | 45-58-4 contra la línea