Alexander Zverev, el segundo más veterano; Elena Rybakina, la primera de Kazajistán como número 1

El alemán y la kazaja cerrarán una temporada histórica con el reconocimiento más importante de sus respectivos circuitos

Zverev y Rybakina hacen historia: los nuevos números 1 del tenis. Claro Sports

Alexander Zverev derrotó 6-4 y 7-5 al neerlandés Tallon Griekspoor en los octavos de final del ATP 500 de Viena, resultado que le permitió asegurar matemáticamente su llegada al número uno del mundo. El alemán aparecerá por primera vez en la cima del ranking ATP en la actualización del próximo lunes 2 de noviembre. Será el 30.º jugador en la historia en ocupar el primer puesto y el segundo alemán, después de Boris Becker.

En 2026, Zverev consiguió los dos primeros Grand Slam de su carrera, al conquistar Roland Garros y el US Open. Además, cuenta con dos títulos de las Nitto ATP Finals, obtenidos en 2018 y 2021, una medalla de oro olímpica en Tokio 2020 y siete títulos ATP Masters 1000.

“Ha sido una temporada fantástica para mí al ganar en París y en Nueva York, y saber que terminaré el año en la cima del ranking es simplemente un sueño hecho realidad. He puesto tanto trabajo y esfuerzo en conseguir este objetivo, especialmente después de regresar de la lesión de tobillo. No puedo esperar a terminar la temporada con estilo”, expresó en palabras retomadas por la ATP.

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Alexander Zverev es el segundo jugador más veterano de la historia en alcanzar por primera vez el número uno de la ATP, con 29 años y 192 días. Solo el australiano John Newcombe lo consiguió con mayor edad, a los 30 años y 11 días. Zverev supera en este registro a jugadores como Andy Murray, que llegó a la cima con 29 años y cinco meses.

Zverev también tiene asegurado terminar 2026 como número uno del mundo, un logro que lo convertirá en el primer alemán en conseguir el reconocimiento de número uno de final de temporada. El alemán había asegurado matemáticamente esta condición desde el 12 de octubre, antes de conquistar oficialmente la cima del ranking.

Zverev alcanzará por primera vez el número uno de la ATP. Claro Sports

El alemán será también el quinto jugador en activo que sepa lo que es ser parte del Club de los número 1 de la ATP: Zverev, Sinner, Carlos Alcaraz, Medvedev y Novak Djokovic.

Rybakina cambian la historia del tenis

Por otra parte, en la rama femenil también hubo cambio en la cima de la clasificación. La kazaja Elena Rybakina derrotó este jueves 6-2 y 6-3 a su compatriota Yulia Putintseva en la segunda ronda del WTA 500 de Tokio y aseguró por primera vez en su carrera el número uno del mundo al cierre de la temporada.

Rybakina se convirtió además en la primera jugadora que representa a Kazajistán, hombre o mujer y en singles o dobles, en asegurar el número uno del mundo al final de una temporada. La tenista llegó a esta semana después de conquistar el WTA 500 de Ningbo, su cuarto título de 2026, después del Abierto de Australia, Stuttgart y el US Open.

“Terminar el año como número 1 del mundo en el ranking de la WTA por primera vez es un momento increíblemente especial para mí“, comentó Rybakina al reflexionar sobre su logro en palabras retomadas por la WTA. “Estoy muy orgullosa de lo que he conseguido esta temporada y de la regularidad que he demostrado a lo largo del año”.

Hasta el momento, Rybakina suma 54 victorias en la temporada, la mayor cantidad en el circuito femenino, además de cuatro títulos y seis finales disputadas. Tras asegurar el número uno de final de año, recibirá el trofeo Chris Evert WTA como reconocimiento durante las Finales WTA de 2026, que se celebrarán en Indian Wells, California.