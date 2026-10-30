¿Faltan extremos y centrales zurdos en el Millonarios 2026? Comparativa con el plantel del 2024

Alberto Gamero habló de las diferencias que tuvo en su primer paso y ahora en su regreso en esas posiciones.

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios | Vizzor Image | Gemini

El último año que dirigió Alberto Gamero a Millonarios fue en el 2024, pues en diciembre renunció y en su lugar llegó David González. Este 2026 el samario volvió al banquillo ‘azul’ luego de la salida de Fabián Bustos, lo que significa el segundo ciclo del entrenador al mando del plantel.

Su primer paso comenzó en enero del 2020 y una vez culminó, el timonel obtuvo tres títulos que se distribuyen en una Liga, Copa y Superliga BetPlay. Algo a favor que tuvo en su momento el técnico es que pudo conformar las nóminas, algo que no pudo hacer en esa nueva etapa, ya que el equipo lo armó en su momento Bustos.

Eso no le quita responsabilidad para el objetivo que debe lograr este semestre y es ser campeón del torneo finalización, pero tampoco es secreto que es más fácil desarrollar una idea cuando un DT logra traer lo que necesita. Si bien en esa primera fase y actualmente le faltaron piezas a Millonarios, hay que planificar con lo que hay e intentar cumplir las metas.

En esa misma línea, hace poco Gamero habló de ciertas diferencias que tuvo en el pasado y que hoy en día no tiene, sobre todo en posiciones como extremos y centrales izquierdos. En una charla con Win Sports, en líneas generales el entrenador explicó que antes tenía jugadores por la banda de ida y vuelta y ahora futbolistas con características para desenvolverse mejor por el medio.

Con base a esas declaraciones, hacemos una comparativa de las plantillas del 2024 de Millonarios en esas posiciones y de la actual, teniendo en cuenta ambos semestres. Esto tiene como fin mirar los jugadores con los que contaba y cuenta Gamero y ver qué tanto puede cambiar su idea con ambas plantillas.

Nómina 2024

Centrales izquierdos y extremos de Millonarios en 2024 | Claro Sports | Gemini

Nómina 2026

Centrales izquierdos y extremos de Millonarios 2026 | Claro Sports | Gemini

En la nómina del 2026, hacemos una salvedad y es que Sergio Mosquera y Stiven Barreriro en ocasiones juegan como centrales por izquierda, pero no son zurdos de pierna dominante. De igual forma, Daniel Ruiz, Andrey Estupiñán, Carlos Darwin Quintero y Juan Guillermo Cuadrado pueden desenvolverse por las bandas. En el 2026-I también estaba Jorge Cabezas Hurtado, quien a veces lo ponían por los costados.

Diferencias a remarcar

Analizando solo esas posiciones de centrales zurdos y extremos, podemos analizar lo siguiente con respecto a ambas nóminas:

En 2024, Gamero tuvo muchos más extremos que en la actualidad. Son siete a comparación del presente plantel. Eso sí, se debe tener en cuenta que Bustos jugaba con carrileros y línea de tres con Sebastián Valencia y Jhomier Guerrero en su momento. A pesar que en 2024 no todos tenían el nivel esperado, le daba para montar una idea pensando en desequilibrar por los costados y ayudar a sus laterales en defensa.

Eso sí, se debe tener en cuenta que Bustos jugaba con carrileros y línea de tres con Sebastián Valencia y Jhomier Guerrero en su momento. A pesar que en 2024 no todos tenían el nivel esperado, le daba para montar una idea pensando en desequilibrar por los costados y ayudar a sus laterales en defensa. Juan Pablo Vargas era el central titular por izquierda en 2026 y Jorge Arias el suplente. Cortés era un tercero en dado caso. Este 2026 Gamero solo tiene a Arias que es zurdo, pero está lesionado. Jugar con solo diestros tiene algunas limitantes, aunque no es imposible.

Jugar con solo diestros tiene algunas limitantes, aunque no es imposible. Con ese panorama, Chaverra es hoy en día el que más desequilibrante puede ser por la banda. Angulo no se ha podido consolidar, es de rendimiento irregular. Y Cuadrado está jugando un poco más centralizado, a veces moviéndose por las bandas.

Tiene algo de razón Gamero al decir que sus extremos actuales le sirven más para interiorizarse un poco que para atacar con velocidad por las bandas. Por otra parte, Mosquera y Barreiro han tenido que asumir ese perfil izquierdo, a pesar de ser diestros. Lo cierto es que ya al samario le toca planificar con lo que tiene y sacar el proyecto adelante e ir visualizando posibles refuerzos para el 2027.

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