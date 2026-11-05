¿Qué le pasa al Pachuca? Benjamín Mora reconoce que hay una deuda y lanza advertencia de cara a la Liguilla

Pachuca necesita seis puntos y algunos resultados de otros equipos para buscar la Liguilla del Apertura 2026

Mora durante el Apertura 2026 | Imago7

La recta final del Apertura 2026 de la Liga MX coloca al Pachuca ante una contradicción: cuenta con la segunda mejor defensiva del torneo, tiene a uno de los goleadores de referencia del campeonato y es uno de los equipos con mayor cosecha de puntos como visitante, pero todavía no tiene asegurada su clasificación a la Liguilla. Benjamín Mora reconoce que los resultados del inicio del certamen condicionaron la posición de su equipo, aunque sostiene que el funcionamiento colectivo ha cambiado.

Durante una entrevista exclusiva en Claro Sports en W Radio, el director técnico de los Tuzos analizó los avances de su proyecto, la respuesta de sus futbolistas y los objetivos que todavía puede alcanzar el club. Las victorias sobre América y Tigres forman parte de los argumentos con los que Mora defiende la evolución de Pachuca, que necesita mantener su racha para llegar a la fase final y competir por el campeonato.

Sin embargo, el entrenador tampoco evitó hablar de los problemas que han marcado su gestión. La falta de victorias en el Estadio Hidalgo y los puntos que dejó escapar el equipo durante las primeras jornadas provocaron que los Tuzos llegaran al cierre de la fase regular sin depender únicamente de sus resultados. Con 19 puntos después de 15 jornadas, Pachuca necesita ganar sus dos compromisos restantes para alcanzar las 25 unidades.

Mora también llevó la conversación más allá del rendimiento de su plantel y señaló la irregularidad que observa en distintos equipos de la Liga MX. El estratega defendió los procesos de trabajo, habló sobre la necesidad de construir proyectos sin buscar resultados inmediatos y manifestó su postura sobre la ausencia del ascenso y descenso en el fútbol mexicano.

Mora reconoce la deuda del Pachuca y explica el crecimiento de su equipo

Para el entrenador, los cambios en el funcionamiento colectivo responden al tiempo de trabajo y a la confianza de los futbolistas en la propuesta del cuerpo técnico. Mora explicó que la coordinación entre las instrucciones, los entrenamientos y las decisiones dentro de la cancha ha permitido establecer una estructura que no se había consolidado durante las primeras fechas. “Es algo que sucede cuando los procesos van creciendo, van tomando su forma, van entendiendo esa coordinación entre lo que uno quiere implementar, quiere convencer, aplica en entrenamientos y lo que el jugador puede ejecutar”.

El estratega aseguró que los aproximadamente seis meses al frente del equipo han permitido identificar avances individuales y colectivos, además de mejorar la relación entre sus futbolistas. “Hoy se están viendo reflejados los comportamientos, las variantes, los niveles individuales, los apoyos dentro del campo, situaciones de coordinación y simbiosis que en un equipo de fútbol como en cualquier proyecto que va empezando, empiezan a verse”. Mora atribuyó esa evolución a “la gran confianza, certeza, credibilidad de los futbolistas en lo que nosotros hacemos y en ellos”, antes de recordar la exigencia institucional: “Pachuca debe de estar arriba y ellos lo saben y hoy creo que estamos más despiertos que nunca”.

Uno de los aspectos que el entrenador reconoció como una cuenta pendiente es el rendimiento en el Estadio Hidalgo, donde Pachuca apenas consiguió seis de 21 puntos posibles durante sus primeros siete compromisos como local. El triunfo por 3-0 ante Tigres significó la primera victoria del campeonato frente a su afición, pero Mora consideró que el resultado no elimina la deuda. “Todavía la tenemos porque no basta con un triunfo para demostrar que respetamos el Huracán y que evidentemente respetamos a la afición de Pachuca”. El técnico también explicó que los resultados fuera de casa permitieron compensar parte de esa pérdida de unidades: “Somos el tercer mejor visitante, entonces eso equilibró un poco la balanza de los puntos”.

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La clasificación a la Liguilla se resolverá en los partidos contra Atlas y Toluca, dos enfrentamientos en los que los Tuzos necesitan conseguir seis puntos y esperar una combinación favorable de resultados. Mora evitó describir el panorama como una sentencia, pero reconoció que existe una obligación deportiva. “Como tal no es matar o morir. Sabemos que para acceder a la fiesta grande de la liguilla necesitamos de los dos partidos ganados, los seis puntos. Dependemos de algunos resultados también”. El entrenador añadió que el equipo llega al cierre con confianza y dejó una advertencia: “Si nos llegamos a meter ganando estos dos partidos que son nuestra obligación, vamos a ser muy peligrosos”.

El primer compromiso será el sábado 7 de noviembre frente al Atlas, en Guadalajara, mientras que el último encuentro de la fase regular será contra Toluca, el 21 de noviembre, en el Estadio Hidalgo. Mora señaló que los puntos perdidos condicionan las posibilidades de clasificación, aunque identificó una oportunidad en los resultados de otros participantes. “Creo que a veces no es mejor cómo arrancas, sino cómo terminas”. También sostuvo que la irregularidad no ha sido exclusiva de Pachuca: “Los de arriba tampoco están cerrando con mucha fuerza. Están en algunos momentos desequilibrados en algunas fases y eso lo tenemos que aprovechar”.

Salomón Rondón, la defensa y los jóvenes: los argumentos para defender al Pachuca

La producción ofensiva y el comportamiento defensivo forman parte de los datos que el entrenador utilizó para explicar el rendimiento de su equipo. Pachuca ha recibido 19 goles, registro que lo coloca como la segunda mejor defensa del campeonato, mientras Salomón Rondón se ha convertido en el máximo goleador del club en un torneo corto, según destacó Mora. “Tenemos al líder de goleo, al máximo goleador en torneos cortos de Pachuca en su historia. Además está como fuego, está prendido a todo lo que da”. El técnico reconoció que esos registros no se reflejan en la clasificación: “A veces esos empates y esos puntos que uno deja ir al inicio cobran factura en la tabla de posiciones”.

La influencia de Rondón también apareció durante la conversación. Después de haber declarado previamente que tenía una estatua del delantero venezolano en su casa, Mora explicó que la expresión representa el reconocimiento hacia el futbolista y su relación con el vestidor. “Es una representación lo de la estatua de una admiración que yo tengo por el jugador, y todos sus compañeros lo admiran mucho”. Agregó que el atacante considera posible mantener su rendimiento y que el cuerpo técnico tiene el compromiso de respaldarlo para conseguir sus objetivos individuales y colectivos.

Otro de los aspectos que el entrenador destacó fue la participación de futbolistas jóvenes dentro del primer equipo. Mora afirmó que Pachuca ha utilizado a nueve jugadores para cumplir la regla de menores y que cuatro elementos consiguieron su debut durante el proceso. “Son varios objetivos los que tenemos: somos el equipo que más jugadores puso en la regla de menores con nueve jugadores. Hemos hecho cuatro debuts”. El estratega reconoció, sin embargo, que el desarrollo de futbolistas no sustituye la obligación de conseguir resultados: “Me gustaría estar en una mejor posición y me hubiese gustado que la implementación de todo lo que hoy se está mostrando fuese antes”.

Al hablar de la reconstrucción del plantel, Mora recordó que el club atravesó modificaciones tanto en su cuerpo técnico como en la integración de la plantilla. “Hubo cambios importantes dentro de la plantilla, hubo cambios importantes de la dirección técnica. Y hoy estamos reconstruyendo juntos con la directiva y un servidor, juntos estamos empujando a este equipo para que vuelva a estar peleando por finales”. El entrenador admitió que todavía existen aspectos por mejorar y reiteró su intención de mantener al Pachuca en la disputa por campeonatos.

En cuanto a su continuidad, Benjamín Mora confirmó que tiene un contrato de un año con Pachuca y manifestó su intención de cumplirlo, independientemente de que el equipo todavía no tenga asegurado el boleto a la Liguilla. “El contrato y mi estancia es por un año y lo pienso cumplir”. También se refirió al siguiente torneo internacional: “Tenemos un gran compromiso en el siguiente torneo en la Concacaf Champions Cup, que tenemos que ser muy fuertes y tenemos que estar muy sólidos y replantear situaciones, mejorar conductas, mejorar comportamientos, potenciar a los jóvenes, mejorar a los jugadores extranjeros que nos vienen a ayudar”. El técnico sostuvo que la comunicación con la directiva se ha mantenido desde el comienzo del proyecto.

Mora cuestiona la irregularidad de la Liga MX

Más allá de la situación del Pachuca, Mora identificó la falta de consistencia como uno de los problemas que observa en la Liga MX. El entrenador señaló que los resultados cambian entre jornadas y que varios equipos no consiguen sostener un mismo nivel de funcionamiento. “Estamos viendo en la liga equipos que a veces juegan bien, a veces juegan mal, a veces ganan, a veces pierden, pierden con el más bajo… y hay mucha inconsistencia en la liga, en todos los equipos, y mucha irregularidad en el funcionamiento quizá”. Desde su perspectiva, los clubes deben aspirar a mantener un rendimiento colectivo que no dependa exclusivamente de los futbolistas disponibles.

El entrenador también defendió la importancia de respetar los tiempos de trabajo para consolidar un proyecto deportivo, incluso cuando los resultados inmediatos no acompañan. “A mí me encantaría ver un equipo dominante, un equipo que se sostenga en el tiempo con buenas actuaciones, que no varíe entre los jugadores que entran de refuerzos en los partidos a los que salen”. Para Mora, Pachuca ha mostrado capacidad de reacción, aunque todavía necesita traducir sus actuaciones en victorias. “El inicio suele ser complicado, y no hay atajos”, expresó antes de explicar que las bases de un proyecto se construyen con tiempo y continuidad.

Uno de los temas que abrió la discusión fue la ausencia del ascenso y descenso en el fútbol mexicano, una situación que Mora relacionó directamente con la exigencia deportiva y la competitividad. “Nosotros como profesionales extrañamos el ascenso y descenso, evidentemente porque nos regala una especie de motivación extra para que no desciendas, no te vayas a otra división y evidentemente no bajes tu rendimiento”. El entrenador consideró que la posibilidad de perder la categoría representa un estímulo para sostener el compromiso de jugadores y clubes durante toda la temporada.

Aunque aclaró que las decisiones sobre el sistema de competencia corresponden a las autoridades, Mora planteó la necesidad de reducir la distancia deportiva entre la Primera División y las categorías inferiores. “Nuestro fútbol tiene mucho espacio de mejora, mucho espacio para que podamos realmente fusionar entre las divisiones que nos vienen por debajo, la primera división y la de ascenso y sucesivamente”. También reconoció los avances del fútbol femenil y de las fuerzas básicas, pero insistió en que “debemos de ver crecimiento en el ascenso, debemos de ver un sostenimiento de una liga competitiva”, con opciones para que los jóvenes puedan adquirir minutos y experiencia antes de integrarse a la máxima categoría.

La postura del técnico dejó sobre la mesa dos desafíos que considera relacionados: consolidar un Pachuca capaz de mantener su rendimiento y fortalecer las condiciones de competencia del fútbol mexicano. Mientras las autoridades determinan el futuro del ascenso y descenso, el equipo hidalguense enfrenta una cuenta inmediata: ganar frente al Atlas y Toluca, alcanzar los 25 puntos y esperar los resultados necesarios para clasificar. Mora sostiene que el proyecto avanza, pero los dos últimos encuentros definirán si esa evolución puede extenderse hasta la pelea por el título del Apertura 2026.