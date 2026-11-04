Jacoby Brissett llega a los Ravens desde Cardinals para cubrir la baja de Lamar Jackson

Baltimore adquiere al quarterback de Arizona para cubrir la baja de sus dos mariscales principales y mantener sus aspiraciones de playoffs en la NFL

Llega al séotimo equipo de su carrera | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Los Baltimore Ravens encontraron una alternativa para enfrentar la ausencia de Lamar Jackson en la NFL. La franquicia llegó a un acuerdo para adquirir al quarterback Jacoby Brissett, procedente de los Arizona Cardinals, en una operación que busca darle experiencia a una ofensiva afectada por las lesiones. El intercambio, reportado este miércoles 4 de noviembre, todavía debe formalizarse y se espera que quede cerrado durante el fin de semana.

La decisión responde a una situación que cambió los planes de Baltimore en cuestión de minutos. Lamar Jackson sufrió una lesión en el pulgar de la mano derecha durante la derrota 36-10 frente a los Buffalo Bills, apenas en la primera jugada ofensiva de su equipo. El dos veces ganador del MVP necesitará una cirugía y pasará a la lista de lesionados, con una ausencia mínima de cuatro partidos y la posibilidad de perderse el resto de la temporada 2026.

La situación se complicó cuando Tyler Huntley, suplente de Jackson, también quedó fuera por una lesión en un dedo del pie, conocida como ‘turf toe’, que apunta a terminar con su campaña. Con ambos quarterbacks fuera de actividad, los Ravens quedaron con el novato Joe Fagnano como principal alternativa. Baltimore tiene una marca de cuatro victorias y cuatro derrotas, acumula tres descalabros consecutivos y ocupa el último lugar de la AFC Norte, por lo que necesitaba reforzar una de las posiciones más importantes de su plantilla.

¿Por qué los Ravens eligieron a Jacoby Brissett como reemplazo de Lamar Jackson?

La oportunidad de incorporar a Brissett apareció después de que Arizona modificara su estructura ofensiva. El quarterback de 33 años inició los primeros ocho partidos de los Cardinals en 2026, pero perdió la titularidad tras ser sustituido por Gardner Minshew durante la remontada 33-30 contra los Dallas Cowboys. Posteriormente, el entrenador Mike LaFleur confirmó a Minshew como su nuevo titular y colocó al novato Carson Beck como suplente, mientras que Brissett descendió hasta el puesto de tercer quarterback de emergencia.

A pesar de perder su lugar en Arizona, Brissett registró 1,719 yardas por pase, 10 touchdowns y siete intercepciones durante sus ocho aperturas de la temporada. Completó 193 de sus 305 intentos, equivalente al 63.3% de efectividad. Sus números también incluyen una campaña 2025 en la que consiguió 3,366 yardas, 23 pases de anotación y ocho intercepciones en 12 encuentros como titular, estadísticas que respaldan su capacidad para conducir una ofensiva durante varios partidos.

El veterano cuenta con 11 temporadas de experiencia en la NFL, desde su llegada a los New England Patriots en el Draft de 2016. También ha formado parte de los Indianapolis Colts, Miami Dolphins, Cleveland Browns, Washington Commanders y Arizona Cardinals. Su balance de 23 victorias y 50 derrotas como quarterback titular muestra que no ha sido una solución permanente para las franquicias que lo han contratado, aunque su experiencia representa una diferencia frente a las opciones que Baltimore tenía disponibles después de las lesiones.

En términos deportivos, Brissett tendrá la misión de mantener el equilibrio entre el ataque terrestre y el juego aéreo de los Ravens. Derrick Henry puede asumir una mayor responsabilidad por tierra, mientras que receptores como Zay Flowers y Rashod Bateman ofrecen alternativas para mover las cadenas y atacar en profundidad. Además, el quarterback volverá a trabajar con Israel Woolfork, actual entrenador de quarterbacks de Baltimore, con quien coincidió durante las dos temporadas anteriores en Arizona. Los detalles de la compensación que recibirán los Cardinals todavía no se han revelado.

¿Cuándo debutará Jacoby Brissett con Ravens y qué pasará con Lamar Jackson?

La llegada de Brissett no resolverá de inmediato la situación de Baltimore. Joe Fagnano será el quarterback titular el jueves 5 de noviembre frente a los Jacksonville Jaguars, debido a que el intercambio no estará formalizado antes del encuentro. El novato, que no fue seleccionado en el Draft, tuvo que ingresar ante Buffalo después de las lesiones de Jackson y Huntley. En ese partido completó 10 de 21 pases para 91 yardas y una intercepción, en su primera aparición de temporada regular.

Los reportes apuntan a que Brissett podría debutar como titular en la semana 10, cuando Baltimore reciba a Los Angeles Chargers el lunes 16 de noviembre, aunque su participación dependerá de que se concrete el intercambio y de las decisiones del cuerpo técnico. El calendario le ofrecerá tiempo para familiarizarse con el sistema ofensivo, mientras Jackson continúa su recuperación. Por ahora, no existe una fecha confirmada para el regreso del dos veces MVP, cuya lesión podría mantenerlo fuera durante el resto del campeonato.

La incorporación del veterano también deja clara la intención de los Ravens de mantenerse en la pelea por la postemporada. Con nueve encuentros pendientes en su calendario, Baltimore necesita recuperar terreno en una AFC Norte que no ofrece demasiado margen para nuevas derrotas. Brissett no representa un reemplazo con las mismas características físicas y capacidad de improvisación de Lamar Jackson, por lo que el equipo deberá ajustar su funcionamiento. La defensa, el ataque terrestre de Derrick Henry y la reducción de pérdidas de balón serán factores para determinar si el canje permite sostener las aspiraciones de playoffs.