Jaxson Dart abandona el juego ante Rams por lesión en la rodilla

Tras completar 3 de 5 pases para 20 yardas, el mariscal fue evaluado por los médicos y Jameis Winston tomó su lugar en el campo

Dart se suma a la lista de jugadores lesionados | HARRY HOW/GETTY IMAGES VIA AFP

La Semana 2 de la NFL 2026 comenzó con una complicación para los New York Giants, luego de que su quarterback titular, Jaxson Dart, abandonara el partido ante Los Angeles Rams por una aparente lesión en la rodilla durante la primera serie ofensiva del encuentro.

La jugada ocurrió en una tercera oportunidad y ocho por avanzar, cuando Dart recibió presión de la defensa de los Rams. El linebacker Byron Young logró impactar al mariscal de campo por el costado derecho, provocando que terminara chocando con Josaiah Stewart, quien realizó la acción que terminó con la caída del quarterback sobre el terreno de juego.

Después del golpe, Dart pudo levantarse y caminar hacia la línea lateral, aunque con dificultad. El jugador ingresó a la carpa médica para ser evaluado por el cuerpo médico de los Giants antes de dirigirse posteriormente al vestuario. El último reporte indica que fue llevado a realizarle una toma de placas, para determinar la gravedad de la lesión.

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Antes de salir del encuentro, Dart completó 3 de 5 pases para 20 yardas durante la primera serie ofensiva de Nueva York. El equipo informó que su regreso al partido era incierto mientras continuaban las evaluaciones sobre la molestia en la rodilla.

Ante la ausencia del quarterback titular, Jameis Winston tomó el control de la ofensiva de los Giants en la siguiente posesión después de que Los Angeles Rams no lograran avanzar en su primera oportunidad ofensiva del encuentro.

VIDEO OF THE JAXSON DART INJURY.



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Winston llegó al equipo con experiencia de 11 temporadas en la NFL. En 2025 participó en tres partidos con los Giants, dos de ellos como titular, con un registro de 567 yardas por pase, dos touchdowns y dos intercepciones. El quarterback fue seleccionado como la primera selección global del Draft de 2015 y también pasó por Buccaneers, Saints y Browns.

La Semana 2 de la NFL 2026 está marcada por lesiones de jugadores importantes. Caleb Williams salió del duelo de Chicago Bears ante Minnesota Vikings por una molestia en el tendón de la corva, mientras que Jayden Daniels dejó el partido de Washington Commanders contra Dallas Cowboys por una lesión en el codo izquierdo. Además, Michael Onwenu sufrió un problema en el tobillo durante el triunfo de New England Patriots sobre Pittsburgh Steelers, con reportes que apuntan a una posible fractura.

La lesión de Dart llegó después de un inicio de temporada en el que los Giants derrotaron a los Dallas Cowboys, pero ahora el equipo deberá esperar el diagnóstico final de su quarterback para conocer la gravedad del problema y los siguientes pasos antes de continuar con su calendario en la NFL.

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