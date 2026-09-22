Independiente Medellín vs Jaguares, en vivo la Liga Betplay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 11

El Poderoso ha venido aflojando el buen momento que lo tenía en lo más alto de la clasificación y deberá recuperar terreno.

Independiente Medellín y Jaguares cierran la jornada 11.

¿A qué hora juega Independiente Medellín vs Jaguares y dónde ver en vivo hoy, 22 de septiembre de 2026?

Este juego cerrará la jornada 11 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y se jugará en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín a las 6:00 p.m. de este lunes. La transmisión estará el canal básico y también en el de suscripción adicional de Win Sports. La alternativa para verlo vía streming es con una suscripción en la plataforma Win Play.

Alineaciones Independiente Medellín vs Jaguares: así salen a la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II

Independiente Medellín: Éder Chaux; Esnéyder Mena, Kevin Mantilla, Alfonso Simarra, Hayen Palacios; Kéiner Klínger, Dídier Moreno, Agustín Martegani; Juan Fernando Quintero, Jhon Montaño y Jeison Medina.

Jaguares: Diego Martínez; Juan Esteban Franco, Jonathan Lovera, Carlos Henao, Juan Pablo Arcila; Royscer Colpa, Rafael Bustamante, Esteban Beltrán; Darwin López, Santigo Cubides y Andrés Rentería.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II?

Evidentemente, Independiente Medellín ha mostrado una muy buena versión durante este semestre, así haya aflojado un poco durante el último mes. El Poderoso es claro favorito para quedarse con los puntos ante Jaguares, que tiene como objetivo evitar el descenso.

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