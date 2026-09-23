¿Qué sigue para Jesse & Joy? Esto dicen cada uno de los hermanos Huerta tras la separación

Jesse Huerta anunció que tomará una pausa del proyecto después de más de 21 años de carrera. Joy Huerta confirmó que el dúo continuará activo y mantendrá sus compromisos

La icónica agrupación tomará caminos separados para el 2027 | @jesseyjoy

Jesse & Joy atraviesa una nueva etapa después de más de 21 años de trayectoria musical. Jesse Huerta anunció que tomará una pausa del proyecto para enfocarse en su familia y en su bienestar personal, mientras que Joy Huerta confirmó que el dúo continuará con los compromisos establecidos y con nuevas presentaciones.

La noticia generó dudas entre los seguidores sobre el futuro del grupo mexicano, pero ambos integrantes explicaron que la decisión no representa una separación definitiva. Jesse aseguró que necesita un descanso después de más de dos décadas de trabajo, mientras que Joy adelantó que seguirá interpretando las canciones que construyeron juntos.

El dúo comenzó su historia en 2001 y posteriormente firmó con Warner Music México en 2005, año en el que inició formalmente su carrera profesional. Desde entonces, Jesse y Joy se convirtieron en una de las agrupaciones mexicanas con mayor presencia dentro de la música pop en español.

¿Por qué se separó el dúo de pop mexicano Jesse & Joy?

La pausa de Jesse & Joy surgió por una decisión personal de Jesse Huerta, quien explicó que necesita dedicar más tiempo a su familia y cuidar su salud mental y emocional. El músico compartió un mensaje en redes sociales donde aclaró que se trata de un periodo de descanso y no de una ruptura del proyecto.

“He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, escribió Jesse. El integrante del dúo señaló que la determinación no fue sencilla y que está relacionada con una necesidad personal después de años de giras, grabaciones y presentaciones.

“Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional”, explicó.

Aunque Jesse hará una pausa, continuará junto a Joy en los compromisos que ya estaban programados. La última fecha contemplada antes de su descanso será el 17 de noviembre en Londres, Inglaterra.

¿Qué pasará con el proyecto musical Jesse & Joy? Esto dicen los hermanos Huerta

Después del anuncio de Jesse, Joy Huerta habló sobre el futuro del grupo y confirmó que Jesse & Joy continuará, aunque reconoció que será una etapa distinta para ambos.

La cantante explicó que todavía procesa el cambio y que no tiene completamente definido cómo funcionará el proyecto durante la ausencia de su hermano. Sin embargo, aseguró que seguirá en los escenarios y mantendrá vigentes las canciones que han acompañado al público durante más de dos décadas.

“Guardé silencio ante lo ocurrido recientemente porque no tengo todas las respuestas y sigo tratando de asimilar muchas cosas. Y si soy completamente honesta me muero de miedo”, compartió Joy.

A pesar de esa incertidumbre, dejó claro que seguirá adelante con la música. “Por eso he decidido continuar. Jesse & Joy va a continuar”, afirmó.

Joy también confirmó que mantendrá las presentaciones programadas, incluyendo el concierto del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, además de las fechas previstas para 2026 y 2027.

Uno de los detalles que la cantante decidió conservar es el simbolismo de los dos micrófonos sobre el escenario. “En Montreal les dije que el escenario siempre va a tener dos micrófonos. Y así será”, expresó.

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A lo largo de más de dos décadas de carrera, Jesse & Joy construyeron un repertorio con canciones que forman parte de sus presentaciones y que han acompañado distintas etapas de sus seguidores.

Entre sus temas más reconocidos aparecen:

“¡Corre!”

“Dueles”

“Espacio Sideral”

“La de la mala suerte”

“Ecos de Amor”

“Chocolate”

“Me Soltaste”

“Te esperé”

“3 A.M.”

“¿Con quien se queda el perro?”

Joy explicó que estas canciones dejaron de pertenecer únicamente a los hermanos Huerta y ahora forman parte de las historias de quienes las han escuchado durante años.

“Hace más de 21 años empezamos a construir algo que hace mucho dejó de pertenecernos solamente a nosotros. Estas canciones se hicieron parte de sus historias y ustedes se volvieron parte de la mía”, señaló.

Jesse & Joy continuará con una nueva dinámica, con Jesse tomando una pausa y Joy manteniendo el proyecto activo. Hasta ahora, ambos han señalado que la historia del dúo no termina, sino que entra en una etapa diferente.

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