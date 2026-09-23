Jugando Claro, en vivo | Martes 22 de septiembre

Jugando Claro analiza el inicio de Rafa Márquez con el Tri y lo que viene en la Liga MX

La Selección Mexicana comienza una nueva etapa bajo el mando de Rafael Márquez y en Jugando Claro se analizará todo lo que rodea los primeros días del nuevo entrenador del Tricolor. Después de dirigir sus primeros entrenamientos, el estratega nacional comienza a plasmar sus ideas y a definir el camino que seguirá el equipo rumbo al próximo ciclo mundialista.

La mesa de análisis revisará las primeras señales que ha dejado Márquez en esta concentración, la integración de los nuevos convocados y las decisiones que deberá tomar antes del primer compromiso de esta etapa frente a Colombia.

Los primeros pasos de Rafa Márquez con la Selección Mexicana

Uno de los temas principales será el trabajo que ha realizado el nuevo cuerpo técnico en el Centro de Alto Rendimiento. Jugadores como Santiago Giménez, Armando ‘La Hormiga’ González y las nuevas caras del Tricolor forman parte de una convocatoria que busca combinar experiencia y renovación.

En Jugando Claro se debatirá sobre las primeras decisiones de Márquez, el papel que tendrán los jóvenes futbolistas y la competencia interna que comienza a generarse dentro de la Selección Mexicana.

Además, se dará seguimiento a la llegada de los jugadores que militan en Europa y a la forma en que el entrenador comienza a construir la identidad que pretende implementar en el equipo nacional.

La Liga MX no se detiene durante la Fecha FIFA

Aunque la Selección Mexicana concentra la atención, la actividad de la Liga MX continúa durante la Fecha FIFA, por lo que Jugando Claro también pondrá bajo análisis lo que ocurre con los clubes del fútbol mexicano.

La ausencia de algunos seleccionados, los ajustes que deberán realizar los equipos y los movimientos dentro de la clasificación serán parte de la conversación, en una jornada donde varios conjuntos buscarán aprovechar la pausa internacional para recuperar ritmo y preparar sus próximos compromisos.

Sigue en Claro Sports el análisis, debate e información de los temas que marcan la actualidad del fútbol mexicano e internacional.

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