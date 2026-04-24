Jordyn Tyson conmueve en el Draft de la NFL y hace historia con su hermano Jaylon Tyson

Jordyn Tyson es elegido en el Draft 2026 y hace historia con su hermano Jaylon, ambos seleccionados en primera ronda por la NFL y la NBA

Jordyn Tyson hace historia en el NFL Draft | EMILEE CHINN / GETTY IMAGES VIA AFP

El nombre de Jordyn Tyson quedó marcado en la primera ronda del Draft de la NFL, pero no solo por su selección. El receptor abierto vivió un momento que captó la atención durante su camino al escenario, en una escena que reflejó el significado del instante.

Tras escuchar su nombre como nueva incorporación de los New Orleans Saints, Tyson avanzó por el túnel rumbo a la presentación oficial. En ese trayecto, el jugador se detuvo, se arrodilló y no pudo contener el llanto, en una reacción que se viralizó y que acompañó uno de los momentos más recordados de la jornada.

La elección del egresado de Arizona State se dio con el octavo pick global, lo que lo colocó entre los primeros nombres del Draft. Sin embargo, la imagen que definió su noche no fue solo su posición en la lista, sino su reacción al asumir que el objetivo se había cumplido.

Antes de subir al escenario para recibir la gorra de los Saints, Tyson se detuvo en el túnel y expresó la emoción del momento. Su gesto, acompañado por el llanto y la pausa en su recorrido, se convirtió en uno de los episodios más comentados de la ceremonia.

Jordyn Tyson is overcome with emotion as he walks up to the stage at the NFL Draft 🥹 pic.twitter.com/erj7Cf0XmN — TSN (@TSN_Sports) April 24, 2026

El receptor llegó a la NFL tras un proceso que lo llevó desde el fútbol colegial hasta consolidarse como una de las opciones en la primera ronda, en una clase que reunió a varios prospectos en distintas posiciones.

Una historia compartida: los hermanos Tyson hacen historia en dos ligas

La selección de Jordyn Tyson también tuvo un impacto más allá de su carrera individual. Su llegada a la NFL lo colocó junto a su hermano Jaylon Tyson en un registro poco común dentro del deporte profesional.

Jaylon fue elegido en 2024 en la primera ronda del Draft de la NBA por los Cleveland Cavaliers, equipo con el que continúa su trayectoria. Con ello, ambos se convirtieron en el primer par de hermanos seleccionados en primera ronda en ligas distintas.

Este caso no tiene precedentes en los principales drafts profesionales, ya que si bien han existido hermanos elegidos en la NFL o en otras ligas, normalmente han coincidido dentro del mismo deporte. En la historia del fútbol americano, existen varios ejemplos de familiares seleccionados en primera ronda, pero todos dentro de la misma competencia.

Entre esos casos se encuentran los hermanos Peyton y Eli Manning, quienes fueron elegidos como número uno en distintos años, así como Tremaine y Terrell Edmunds, seleccionados en la misma edición del Draft de 2018. También aparecen ejemplos como los hermanos Bosa y los Watt, todos dentro de la NFL.

Jordyn Tyson kept his promise and watched big bro, Jaylon Tyson, hoop from the NFL draft 🔥 pic.twitter.com/PeHg9EtMHy — ESPN (@espn) April 24, 2026

La diferencia en el caso de los Tyson radica en que lograron ingresar a la primera ronda en disciplinas distintas, lo que amplía el alcance de su registro dentro del deporte profesional. Mientras Jaylon desarrolla su carrera en la NBA, Jordyn inicia su camino en la NFL tras su selección con los Saints.

Durante la noche del Draft, Jaylon no pudo acompañar a su hermano debido a su participación en un juego de playoffs con Cleveland. Aun así, la elección de Jordyn consolidó una historia familiar que quedó registrada en dos de las principales ligas del deporte profesional.

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