Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Inter Miami vs New England Revolution

Inter Miami recibe al New England Revolution en duelo clave por la parte alta de la Conferencia Este de la MLS 2026

Inter Miami vs New England horario y dónde ver | Claro Sports

El Inter Miami de Leo Messi se prepara para un nuevo compromiso en la temporada 2026 de la MLS cuando se enfrente al New England Revolution el sábado 25 de abril, con la mirada puesta en mantenerse dentro de los primeros lugares de la Conferencia Este. El equipo ha logrado sumar puntos en sus recientes encuentros y busca trasladar ese rendimiento a su estadio, donde aún no consigue una victoria en el torneo.

Por su parte, el New England Revolution llega con un paso constante en el arranque de la campaña. El conjunto visitante ha logrado posicionarse entre los primeros lugares de la conferencia, con resultados que lo mantienen en la pelea directa con el equipo de Florida.

Ambos clubes se enfrentarán en un duelo que puede influir en la parte alta de la tabla. La diferencia de puntos entre los dos equipos es corta, lo que convierte este encuentro en una oportunidad para modificar posiciones dentro de la clasificación.

Inter Miami vs New England Revolution: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026

El partido entre Inter Miami y New England Revolution se disputará el sábado 25 de abril en el Nu Stadium. El encuentro dará inicio a las 17:30 horas, tiempo de la Ciudad de México. Para el público en Estados Unidos, el compromiso comenzará a las 19:30 horas del Este y a las 16:30 del Pacífico.

La transmisión estará disponible a través de la plataforma Apple TV, que cuenta con los derechos de la MLS a nivel global. Además de tener todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports.

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Inter Miami ocupa el segundo lugar de la Conferencia Este tras su victoria reciente frente al Real Salt Lake. Bajo la dirección técnica actual, el equipo no ha perdido puntos desde el cambio en el banquillo.

En su estadio, el conjunto ha registrado empates en sus presentaciones de la temporada regular. En varios de esos partidos logró tomar ventaja en el marcador, pero no pudo mantenerla hasta el final. A pesar de ello, el equipo mantiene una racha sin derrota en sus últimos partidos disputados en Florida dentro de la MLS. Además, ha ganado sus enfrentamientos recientes frente al New England Revolution, incluyendo el duelo más reciente entre ambos.

El Revolution, por su parte, llega ubicado en el tercer lugar de la conferencia. Tras ocho jornadas, suma 15 puntos, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo del torneo anterior. El equipo visitante ha tenido mejores resultados en casa que fuera de ella. La mayoría de sus victorias se han dado en su estadio, aunque busca encadenar triunfos como visitante por primera vez en la temporada.

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De acuerdo con el análisis previo, el Inter Miami parte con ventaja para este encuentro debido a su posición en la tabla y los resultados obtenidos en sus últimos enfrentamientos directos contra el Revolution. El equipo local también cuenta con una racha sin derrota en sus recientes partidos en Florida, lo que refuerza su condición en este partido.

Sin embargo, el New England Revolution se mantiene cercano en puntos dentro de la clasificación y llega con resultados que lo mantienen en la disputa por los primeros lugares. El resultado de este encuentro podría influir en la diferencia de puntos entre ambos equipos dentro de la Conferencia Este, en un tramo inicial de la temporada donde cada jornada tiene impacto en la tabla.

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