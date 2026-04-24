¡Fin de una era! Gignac se va de Tigres y su último partido está en duda 

El delantero francés es duda por lesión en un duelo clave rumbo a la Liguilla del Clausura 2026

Tigres entre la Liguilla y la despedida de su máximo ídolo: Gignac. Imago 7

André-Pierre Gignac está viviendo sus últimos días como jugador de Tigres. El delantero francés no renovará su contrato con el club y su ciclo con el equipo auriazul llegará a su fin al concluir su participación en la Liga MX o la Concacaf Champions Cup 2026. Ante este escenario, la institución prepara un homenaje especial en la última jornada del Clausura 2026.

El duelo ante Mazatlán en el Estadio Universitario apunta a ser el escenario de su despedida. Sin embargo, su presencia en el terreno de juego no está garantizada, ya que no pudo entrenar al parejo de sus compañeros en la práctica más reciente, lo que ha encendido las alarmas dentro del cuerpo técnico.

El atacante presenta una molestia en el tobillo izquierdo, derivada de un golpe sufrido en la jornada 16 ante Atlas en el Estadio Jalisco. Aunque la lesión no es de gravedad, sí lo mantiene en duda para el encuentro, por lo que su participación dependerá de su evolución en las próximas horas.

Los números de Gignac con Tigres en la Liga MX

Gignac deja una huella imborrable en la historia de Tigres. Con 219 goles, se consolidó como el máximo anotador del club y fue pieza fundamental en la época más exitosa de la institución. Además, conquistó cinco títulos de Liga MX, convirtiéndose en uno de los referentes más importantes del fútbol mexicano en los últimos años.

Gignac, campeón del Clausura 2023. Imago 7

Su impacto no solo se mide en cifras, sino también en liderazgo, regularidad y momentos decisivos en partidos clave, donde fue determinante para consolidar a Tigres como protagonista del balompié nacional.

Tigres se juega la Liguilla en la última jornada

Más allá de la despedida del histórico delantero, Tigres tiene una misión clara: asegurar su lugar en la Liguilla. El equipo dirigido por Guido Pizarro necesita sumar los tres puntos ante Mazatlán para clasificar de manera directa, sin depender de otros resultados.

A esto se suma otro factor clave: la regla de menores. El conjunto felino debe completar 49 minutos restantes para evitar una sanción de tres puntos, lo que añade presión adicional en el cierre del torneo.

Tigres recibirá a Mazatlán en la jornada 17 del Clausura 2026, el sábado 25 de abril a las 17:00 horas en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, en un partido que puede marcar el final de una era.

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