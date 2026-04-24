Los Rams sorprenden al elegir a Ty Simpson

Los Angeles sorprendió al tomar al sucesor de Matthew Stafford y no a un jugador que pudiera ser clave para la temporada 2026

Ty Simpson | Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Una de las grandes incógnitas del Draft 2026 de la NFL era si Ty Simpson iba a ser elegido en la primera ronda y por quién. Entre los rumores para elegir al quarterback de Alabama estaban los Jets, por tener dos picks de primera ronda, que Arizona hiciera un cambio por él tarde en el Día 1, o que acabara siendo el nuevo QB de los Steelers.

La respuesta es ‘ninguna de las anteriores’, ya que los Rams le tomaron con la selección 13 de la primera ronda. Un equipo que estaba entre los rumores, pero que parecía descartado luego de que usaran su otra selección de primera ronda para hacerse con Trent McDuffie. En un equipo que ha estado a par de jugadas de llegar al Super Bowl y con QB titular fijo para 2026, muchos optaban más por una pieza adicional para pelear por el Super Bowl la próxima temporada, como pudiera ser un liniero ofensivo o un receptor, no un plan de sucesión para Matthew Stafford.

El caso en contra Ty Simpson

Simpson es un mariscal de campo que, físicamente, no impone: altura de 1.85 m., pesa 95 kg; ambas por debajo del ‘prototipo’. No le van a confundir con Josh Allen o Cam Newton. Tampoco es el tipo más creativo y jugó apenas 15 partidos como titular en cuatro años en la NCAA, cifra menor a lo que muchos equipos buscan. Es cierto que estaba el Heisman de 2021, Bryce Young, como QB1 en Alabama en su primer año, pero no pudo sentar a Jalen Milroe en 2023 y 2024.

Los números generales no son malos (64.5% de completos en 2025, con 28 touchdowns y solo 5 intercepciones), pero cayó considerablemente en la segunda mitad de la temporada, cuando se enfrentó a mejores defensivas (LSU, Oklahoma, Auburn, Georgia, Indiana…).

Partidos % completos Yardas/juego TD INT 1 a 7 70.20% 275.9 18 1 8 a 15 59.60% 204.5 10 4

Los Rams no necesitaban quarterback para 2026: Matthew Stafford sigue. Reforzaron el perímetro y el Front 7 vuelve en su totalidad, pero había necesidades en la ofensiva. Se retiró Rob Havenstein, el tackle derecho. Warren McClendon Jr. técnicamente terminó como titular y no lo hizo mal, pero el otro tackle titular, Alaric Jackson, batalló con coágulos todo 2025. Una pieza más tenía sentido.

La otra posición que es necesidad es receptor. Puka Nacua y Davante Adams son una gran dupla y Los Angeles comenzó a utilizar mucho personal de doble o triple ala cerrada, pero el tema es que los otros ala abierta no aportaron: ninguno atrapó más de 20 pases en 2025 (Xavier Smith 18, Jordan Whittington 18, Konata Mumpfield 10 y Tutu Atwell 6 y ya se fue a Miami). Puka y Davante perdieron algún juego por lesión: algo pasa y podrían tener problemas. Prefirieron a Simpson sobre al mejor WR de la NCAA en 2025, Makai Lemon.

Ty Simpson | Jacob Kupferman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El caso a favor de Ty Simpson

La bajada de números de Simpson en 2025 podría deberse a una enfermedad que le hizo perder peso en el cierre de la temporada. No deja de ser preocupante que no terminó sano su único año de titular, pero hay una explicación razonable. Antes de la lesión, Simpson hizo algo pocas veces visto esta década: ganó en Georgia. Los Bulldogs tenían una racha de 33 juegos sin derrota en Athens previo a caer 24-21 el 27 de septiembre. Simpson lanzó 276 yardas, con dos touchdowns y sin intercepciones.

Tener un plan de sucesión le resultó a los Packers (Favre a Rodgers a Love) y Chiefs (Alex Smith a Mahomes). No siempre resulta, pero podría haber una señal positiva para los Rams y otra no tan buena para la ‘tan aclamada’ generación 2027.

Del lado positivo para los Rams, se ha especulado mucho que Sean McVay podría retirarse en cuanto Matthew Stafford decida poner el punto final a su carrera. Que el coach tome un QB podría ser señal de que quiere continuar, en lugar de usar esa bala en cualquier otra posición.

La noticia no tan positiva sobre el Draft del 2027: se espera que sean elegibles muchos mariscales de campo que algunos consideran mejores que Ty Simpson y hasta el propio Fernando Mendoza. La lista la encabeza Arch Manning, el sobrino de Peyton e Eli. También está el finalista al Heisman, Julian Sayin de Ohio State, un QB que pasó de ir a Jets en 2026 como Dante Moore, un portento atlético como LaNorris Sellers de South Carolina, C.J. Carr de Notre Dame, Jayden Maiava de USC y hasta Sam Leavitt, ahora en LSU.

Los Rams seguramente ponderaron que van a elegir fuera del Top 20 o 25 en 2027 si Stafford está sano todo el año. Es probable que ninguno de esos mariscales estén disponibles tarde en la primera ronda, además de que el pasto no siempre es más verde. Ya lo vivimos en este 2026, cuando se hablaba maravillas de Drew Allar, Garrett Nussmeier, Cade Klubnik y hasta Carson Beck, quienes no estuvieron ni cerca de la primera ronda. Suena extraño, pero quizá valoraron mejor a Simpson que varios de estos mariscales y por eso optaron por usar la selección ahora que esperar al próximo mes de abril.

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