Millonarios vs Deportes Tolima en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: resultado y goles de la jornada 18
Millonarios, aferrado a las matemáticas, recibe a un Tolima que está prácticamente clasificado a los playoffs del torneo apertura.
¿A qué hora inicia el Millonarios vs Deportes Tolima hoy, 23 de abril de 2026?
El partido dará inicio a partir de las 8:00 p.m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
Alineaciones del Millonarios vs Deportes Tolima para la jornada 18, al momento
Millonarios: Guillermo De Amores; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García, Sebastián del Castillo; David Silva, Carlos Darwin Quintero y Leonardo Castro. DT: Fabián Bustos.
Deportes Tolima: Luis Marquinez; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Daniel Pedrozo, Junior Hernández; Juan Pablo Nieto, Cristian Trujillo, Jersson González, Elan Ricardo; Ever Valencia y Adrián Parra. DT: Lucas González.
¿Dónde ver el Millonarios vs Deportes Tolima en vivo? Canales de TV y streaming online
El partido entre ‘Azules’ y ‘Pijaos’ lo podrá seguir a través de la señal abierta de Win Sports y también la paga del canal Win Sports +. Otra alternativa es la plataforma de streaming por suscripción oficial del canal, Win Play.