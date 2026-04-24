Millonarios vs Deportes Tolima en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: resultado y goles de la jornada 18

Millonarios, aferrado a las matemáticas, recibe a un Tolima que está prácticamente clasificado a los playoffs del torneo apertura.

Millonarios vs Deportes Tolima por la Liga BetPlay 2026-I.

¿A qué hora inicia el Millonarios vs Deportes Tolima hoy, 23 de abril de 2026?

El partido dará inicio a partir de las 8:00 p.m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Alineaciones del Millonarios vs Deportes Tolima para la jornada 18, al momento

Millonarios: Guillermo De Amores; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García, Sebastián del Castillo; David Silva, Carlos Darwin Quintero y Leonardo Castro. DT: Fabián Bustos.

Deportes Tolima: Luis Marquinez; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Daniel Pedrozo, Junior Hernández; Juan Pablo Nieto, Cristian Trujillo, Jersson González, Elan Ricardo; Ever Valencia y Adrián Parra. DT: Lucas González.

¿Dónde ver el Millonarios vs Deportes Tolima en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido entre ‘Azules’ y ‘Pijaos’ lo podrá seguir a través de la señal abierta de Win Sports y también la paga del canal Win Sports +. Otra alternativa es la plataforma de streaming por suscripción oficial del canal, Win Play.

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