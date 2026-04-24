Fernando Mendoza, el QB de sangre cubana que idolatraba a Tom Brady, elegido con el primer pick del NFL Draft 2026

Las Vegas elige al quarterback de los Indiana Hoosiers y ganador del Trofeo Heisman 2026

NFL Draft 2026 Fernando Mendoza elegido por Raiders con el primer pick|Claro Sports

El secreto peor guardado de todo el fútbol americano era que los Raiders iban a elegir a Fernando Mendoza con la primera selección del NFL Draft 2026. Solo había que esperar a hoy, jueves 23 de abril para confirmarlo y ya es realidad: el quarterback de sangre cubana, ganador del Trofeo Heisman y campeón de la NCAA con los Indiana Hoosiers va camino a Las Vegas.

Fernando Gabriel Mendoza V nació en Boston en 2003, ya que su padre trabajaba como médico en la ciudad. Como todo niño nacido en la región de Nueva Inglaterra, es fan de los Patriots y del GOAT, Tom Brady, quien ahora será su jefe, sumando más elementos de cuento de hadas a su historia.

Fernando, cuyos cuatro abuelos nacieron en Cuba y migraron a los Estados Unidos, se mudó a la Florida desde muy chico. Quería ser como Tom Brady, así que comenzó a jugar fútbol americano. Creció al lado de la Universidad de Miami, pero los Canes y prácticamente todos los principales programas pasaron de él, ya que tuvo una carrera inusual en la preparatoria. Su primera escuela jugaba una ofensiva de opción, que no le permitía lucir su brazo, así que se cambió. Tuvo buenos números, pero llegó la pandemia del coronavirus, lo que alteró el reclutamiento.

Miami no le ofreció nada. Nick Saban le ofreció un puesto sin beca en Alabama, ya que tenía en el roster a Bryce Young, Jalen Milroe y Ty Simpson. Recibió ofertas de universidades del Ivy League (Pennsylvania, Yale), que distan de ser potencias del fútbol americano. De última hora apareció el alma mater de Aaron Rodgers, California-Berkley, porque perdieron a un quarterback a UCLA. Terminó siendo el último jugador reclutado por los Golden Bears en 2022 y ahí comenzó el efecto mariposa que le tiene como primer pick del Draft.

Fernando Mendoza | Soobum Im / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Fernando no pisó el emparrillado en su primer año, pero se convirtió en el QB1 para 2023. En su primera titularidad perdió ante Oregon State, pero anotaron 40 puntos. Dos partidos después, lanzó un touchdown con menos de un minuto por jugar ante USC de Caleb Williams y fueron por la conversión de dos puntos para ganarlo, pero no la consiguieron y perdieron 50-49. Su primera victoria llegó al superar a Cam Ward, entonces en Washington State, 42-39. Ahí comenzó a estar en el radar de la NFL.

En 2024, College Gameday visitó por primera vez Berkley previo al partido ante Miami, que llegaba invicto de la mano de Cam Ward. Mendoza les dio la ventaja 38-18 antes de salir lesionado y Cal terminó perdiendo por un punto. En el verano del 2025 se graduó de una de las mejores escuelas de negocios de Estados Unidos y, sin llamar demasiado la atención de la NFL, estaba activo en una red social: LinkedIn, buscando programas de verano y ser practicante fuera del fútbol americano.

La historia cambió al decidir dejar Cal e irse con su hermano Alberto a la Universidad de Indiana. Los Hoosiers, el peor equipo de la historia del fútbol americano colegial, fueron la sorpresa en 2024 al meterse al College Football Playoff en el primer año del coach Curt Cignetti, pero necesitaban mariscal porque Kurtis Rourke agostó su elegibilidad. Mendoza, pese a que Miami ahora sí le quería, optó por ir a Bloomington. El resto es historia.

Los Hoosiers terminaron invictos en 2025, el primer sembrado de la postemporada gracias a series ganadoras en el último cuarto ante Oregon, Iowa, Penn State y Ohio State. Destrozaron a Alabama y Oregon en las primeras rondas de la postemporada para jugar el campeonato nacional ante Miami, en el partido que Mendoza dejó una postal eterna al conseguir un touchdown corriendo en cuarta oportunidad.

Fernando Mendoza vs Miami | Carmen Mandato/Getty Images via AFP

Temporada invicta, Heisman, campeonato de conferencia y campeonato nacional para el prospecto 2,149 de 2021, QB134. Ahora le tocará dirigir al equipo de su ídolo, Tom Brady. El reto no es sencillo, ya que Raiders no gana un partido de Playoffs desde antes de que Fernando naciera (temporada 2002), pero no es mayor que lo que hizo en Indiana.

Las estadísticas de Fernando Mendoza en la NCAA

Mendoza fue titular tres años en la NCAA, mejorando sus números cada campaña. No es un prospecto perfecto. Tiene

Temporada Equipo % completos Yardas Touchdowns Intercepciones Yardas/intento Rating 2023 California 63.0% 1,708 14 10 7.0 132.8 2024 California 68.7% 3,004 16 6 7.8 144.6 2025 Indiana 72.0% 3,535 41 6 9.3 182.9

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