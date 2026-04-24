Manizales, ciudad beneficiada con el programa “Escuelas Conectadas” de Claro Colombia

Gracias a este programa, al menos 10 instituciones educativas oficiales contarán con internet gratuito.

Escuelas Conectadas | Claro Colombia

Información suministrada por Claro Colombia.

Manizales se suma al programa Escuelas Conectadas Claro por Colombia, una iniciativa que permite llevar conectividad gratuita a 10 instituciones educativas oficiales de la ciudad, fortaleciendo el acceso a la educación digital para niños, niñas y jóvenes.

El secretario de Educación de Manizales, Andrés Felipe Betancourth López, anunció que este sábado 25 de abril en la Institución Educativa Leonardo Da Vinci, sede A, ubicada en el barrio El Nevado, también se desarrollará una jornada de voluntariado liderada por colaboradores de Claro Colombia, en articulación con la Secretaría de Educación de Manizales.

Durante la jornada, se llevarán a cabo actividades de embellecimiento de espacios educativos, como pintura de salones, así como talleres enfocados en tecnología y habilidades para la vida, en beneficio de la comunidad educativa.

Esta alianza entre Claro Colombia y la Secretaría de Educación de Manizales, con el respaldo del Ministerio de Educación Nacional, busca fortalecer los procesos académicos mediante el acceso a internet, el desarrollo de estrategias de aprendizaje y la formación en tecnología e inteligencia artificial, contribuyendo a la reducción de brechas digitales en la ciudad.

Con la incorporación de estas 10 nuevas instituciones, el programa Escuelas Conectadas Claro por Colombia alcanza un importante hito a nivel nacional, beneficiando a 400 instituciones educativas y más de 387.000 estudiantes en todo el país.

“Estas 10 instituciones se suman a las tres que ya se habían conectado en Manizales y en el departamento de Caldas, abriendo nuevas posibilidades de aprendizaje y desarrollo para los estudiantes junto con la Secretaría de Educación. En Claro Colombia creemos que impulsar el desarrollo sostenible es invertir en las personas y en el país”, afirmó María Consuelo Castro, gerente de Sostenibilidad de Claro Colombia.

Para este año, la compañía amplía la conectividad, promoviendo procesos de formación y facilitando el acceso a su plataforma educativa Aprende con Claro, además de consolidar alianzas que aporten a la transformación educativa del país.

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