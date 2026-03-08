Colts envían a Zaire Franklin a Packers y reciben al liniero Colby Wooden

Colts y Packers acuerdan intercambio previo a la agencia libre: Zaire Franklin llega a Green Bay y el tackle defensivo Colby Wooden pasa a Indianapolis

Los Colts y Packers hacen intercambio | STEPH CHAMBERS / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Indianapolis Colts y los Green Bay Packers concretaron un intercambio en la recta previa al inicio del nuevo año de la NFL. El acuerdo contempla el envío del apoyador Zaire Franklin a Green Bay, mientras que Indianapolis recibirá al tackle defensivo Colby Wooden. La información fue reportada por Ian Rapoport de ESPN.

El movimiento se produce a pocos días del inicio del periodo de negociación previa a la agencia libre, conocido como “legal tampering”, y antes de que arranque oficialmente el nuevo calendario de la liga. Para ambas franquicias se trata de un intercambio directo que modifica algunas posiciones en sus respectivas defensivas sin involucrar selecciones del draft.

Franklin cierra así una etapa prolongada en Indianapolis. El apoyador fue seleccionado en la séptima ronda del Draft de 2018 y desarrolló toda su trayectoria profesional con los Colts durante ocho temporadas.

Desde la perspectiva de los Colts, la operación también responde a cuestiones financieras. El equipo libera un salario cercano a los siete millones de dólares correspondiente a Franklin, lo que contribuye a que la franquicia se acerque al cumplimiento del límite salarial antes del comienzo del nuevo año de la liga. Aun así, el club podría realizar otros movimientos para generar espacio adicional.

TRADE: Packers acquire Colts LB Zaire Franklin in exchange for DT Colby Wooden. (via @rapsheet, @tompelissero) pic.twitter.com/pqXbdrqnq6 — NFL (@NFL) March 7, 2026

En contraparte, Indianapolis incorpora a Wooden para reforzar su línea defensiva. El tackle terminó recientemente su tercera campaña con Green Bay y se encuentra en el último año de su contrato de novato, el cual ahora continuará en el equipo de Indiana.

De acuerdo con registros de Pro Football Focus, Wooden fue ubicado en la posición 92 entre 127 defensivos interiores evaluados durante la temporada, con una calificación de 50.6. A pesar de ese registro, su participación dentro del esquema de los Packers aumentó durante el último año.

Tras iniciar solo un partido en sus dos primeras temporadas en la liga, Wooden asumió un papel más constante en 2025. El liniero fue titular en 16 de los 17 encuentros disputados por Green Bay, lo que marcó un cambio en su nivel de utilización dentro de la rotación defensiva del equipo.

Durante esa campaña, el jugador registró 50 tacleadas totales y una defensa de pase. Con su llegada, los Colts suman una alternativa adicional para la rotación de la línea defensiva, en particular en situaciones relacionadas con la defensa contra el juego terrestre.

El intercambio no implica compromisos a largo plazo para Indianapolis. Si Wooden no permanece en los planes del equipo más allá de la próxima temporada, su contrato concluirá al finalizar el calendario y podría ingresar al mercado como agente libre en el siguiente receso de la NFL.

Te puede interesar: