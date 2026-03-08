La herida abierta de Atlético Nacional que la liga no logra cerrar

Diego Arias no goza con el 100 % de la aceptación ‘verdolaga’ y tendrá un reto más que complejo para saldar la deuda continental de Nacional.

Un auténtica montaña rusa de emociones han sido estos primeros tres meses del 2026 para Atlético Nacional. Pese a que los ‘verdolagas’ pueden tener fácilmente la mejor nómina del país, en el partido más importante del año no respondieron de la mejor manera. La herida continental de Diego Arias en el verde paisa parece solo poderse salvar con un título local.

Diego Arias, entre la espada y la pared en el banquillo de Atlético Nacional

Tras el fracaso internacional, la renuncia de Diego Arias a la dirección técnica de Atlético Nacional era el pedido de muchos hinchas en el verde de Antioquia. Millonarios, con muchos menos recursos que los paisas, lo hicieron ver mal y completamente superado en el fase preliminar de la Copa Sudamericana.

¿Estaban distraídos? Diego Arias les pidió atención a los jugadores de Atlético Nacional en la charla de rehidratación



La imagen de la pausa de rehidratación donde el entrenador ‘verdolaga’ parece no tener autoridad ni atención alguna de sus dirigidos lo dejaron más que expuesto teniendo en cuenta el resultado final. Ahora bien, después de varias idas y vueltas, Diego Arias parece mantenerse en su puesto y ha respondido con una victoria ante Águilas Doradas en el último juego de Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

¿Muchos egos para un DT inexperimentado?

Si bien es cierto que el gran señalado por el fracaso de la Copa Sudamericana fue Diego Arias, los futbolistas de Atlético Nacional no pueden no tener un porcentaje de responsabilidad en dicho resultado. Pues, más allá de que haya o no un entrenador con experiencia, el jugador es quien resuelve en el terreno de juego y allí si que tiene jerarquía el verde paisa.

Jorman Campuzano, un hombre con pasado en Boca Junios de Argentina, David Ospina un referente en el arco de la Selección Colombia, Alfredo Morelos, el delantero estrella del fútbol de Escocia por varias temporadas y William Tesillo, un defensor con un muy buen pasado en León de México y con paso por la ‘tricolor’. No pueden ser totalmente ajenos al mal juego mostrado por Atlético Nacional.

Para nadie es un secreto que el partido más importante del año tanto futbolística como monetariamente se perdió. Sin embargo, la Liga BetPlay Dimayor 2026-I se plantea como la única cura para la herida de una no participación internacional. Actualmente, el verde paisa es tercero de la tabla de posiciones con 18 puntos en ocho partidos jugados.

Además, son el equipo más goleador y con mejor diferencia de gol del Fútbol Profesional Colombiano. 17 tantos a favor y un +11 en su diferencia de gol. Eso sí, será difícil que la hinchada ‘verdolaga’ se conforme con un par de buenos resultados y rendimientos tras lo sucedido en la Copa Sudamericana.

