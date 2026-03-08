México Femenil da la sorpresa con gol de Greta Espinoza y vence a Brasil

Ante 25 mil aficionados en el Estadio Ciudad de los Deportes, México derrotó 1-0 a Brasil y estableció récord de asistencia para el Tri Femenil

México se impone a Brasil en partido amistoso | Alejandra Suárez/Claro Sports

La selección mexicana femenil derrotó 1-0 a la selección de Brasil femenil en un partido amistoso disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes. El único gol del encuentro fue obra de Greta Espinoza, resultado que permitió al equipo dirigido por Pedro López sumar un triunfo ante una de las selecciones con mayor trayectoria en el futbol internacional.

El encuentro se jugó ante 25 mil aficionados, cifra que estableció un récord de asistencia para un partido de la selección femenina en lo que va del siglo. La afición acompañó al equipo nacional en un ambiente que se mantuvo activo durante los 90 minutos.

México tuvo la primera oportunidad para abrir el marcador en los minutos iniciales. Tras una revisión del VAR, la árbitra canadiense Carly Shaw-Maclaren señaló un penal a favor del conjunto local. Rebeca Bernal ejecutó el disparo desde los once pasos, pero la guardameta brasileña desvió el balón y mantuvo el empate.

México falla penalti | Alejandra Suárez/Claro Sports

Brasil respondió con llegadas constantes al área mexicana. La portera Esthefanny Barreras intervino en varias ocasiones para evitar el gol, entre ellas un remate potente que logró desviar con la mano izquierda. Antes del descanso, un disparo de Jennifer se estrelló en el poste, acción que evitó que el conjunto visitante se fuera al frente en el marcador.

El desarrollo del partido también tuvo una pausa cuando la árbitra Shaw-Maclaren sufrió una hemorragia nasal durante el encuentro. El juego se detuvo por algunos minutos mientras recibía atención médica en la zona de bancas, antes de reanudarse con normalidad.

En la segunda mitad, Brasil mantuvo la posesión del balón y continuó generando aproximaciones, pero la defensa mexicana logró sostener el empate. Al minuto 65 ingresó Charlyn Corral, cuya presencia permitió al equipo nacional recuperar terreno en el ataque.

Jackie Ovalle en el partido de México ante Brasil | Alejandra Suárez/Claro Sports

La jugada que definió el partido llegó en el último tramo. Tras un tiro de esquina desde el costado izquierdo, Greta Espinoza se elevó dentro del área y conectó un remate de cabeza que terminó en el fondo de la portería para el 1-0 definitivo.

Con el resultado, México consiguió una victoria ante Brasil en un encuentro que sirvió como preparación rumbo a futuros compromisos internacionales y como parte del proceso del equipo nacional con miras a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027

Te puede interesar: