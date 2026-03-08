Jardine aclara el porqué de las rotaciones ante Querétaro y afirma que están listos para la Concachampions

El estratega ofreció sus impresiones sobre el desempeño del equipo y la importancia de la victoria, destacando cómo el resultado les permite recuperar confianza

En la jornada 10 del Clausura 2026, América logró imponerse 2-1 a Querétaro, y tras el partido, el técnico André Jardine ofreció sus impresiones sobre el desempeño del equipo y la importancia de la victoria, destacando cómo el resultado les permite recuperar confianza justo antes de su compromiso internacional ante Philadelphia Union en la Concachampions.

Tras el pitazo final, el técnico destacó la importancia de la victoria y analizó el desempeño de sus jugadores: “Era una victoria importante, en una cancha importante, son pocos equipos los que vienen y sacan puntos de Querétaro, valorar mucho los primeros 30 minutos, el gol de Querétaro nos hace perder control de juego, el rival ganó mucho en su propia cancha. En el segundo tiempo el equipo generó, pudimos controlar, jugando más atrás de lo que nos gusta, pero valoramos los tres puntos, valoramos por las situaciones, con nuestra necesidad de sumar puntos, seguimos con la rotación, le dimos ritmo de juego a Cota, imaginamos a Malagón con selección, debe de tener su momento”, comentó Jardine.

El estratega también habló sobre las decisiones tácticas durante el partido y la gestión del tiempo de sus jugadores. “Es lo que hablé, Zendejas, el planteamiento era 60 minutos, nos quedamos con las ganas de meterle más, con el juego de Juárez, queríamos ganar, pero no podríamos meter a Brian, la gente debe de entender, no es siempre meter a los mejores, debemos cuidar la parte física, escuchar al departamento médico, al final cumplimos los protocolos de tiempo de los jugadores y pudimos sacar los tres puntos”, explicó.

Respecto a la situación de algunos elementos importantes para la Concachampions, Jardine fue claro sobre el cuidado de jugadores clave. “Va a estar con nosotros en Filadelfia, lo estamos cuidando al máximo, vamos a meterlo cuando esté completamente recuperado, no voy a meterlo, queremos verlo, sabemos lo importante que es, no queremos errar, vamos a ver, de cada tres días le hacemos evaluación para tenerlo, al menos, en la banca”, apuntó.

Uno de los protagonistas del encuentro fue Patricio Salas, cuya actuación llamó la atención del cuerpo técnico. Jardine destacó su rendimiento y su proyección dentro del primer equipo. “Lo de Pato es un jugador que yo estoy apostando mucho, a pedido mío ya estaba entrenando en el primer equipo y jugando con la 20, puede ser un buen enganche, tiene virtudes para eso, con la lesión de Dávila, él tiene el carácter, juega de espalda, cuerpo, sabe jugar atrás de los centrales, destaca en los entrenamientos, por eso tomamos las decisiones que tomamos, hay que confirmarlo en el juego lo que hace en el entrenamiento, tanto Pato como Shocker son jugadores de primer equipo, tienen el nivel importante para jugar en primera”, comentó.

Además, el estratega resaltó el valor de Brian Rodríguez dentro del plantel, señalando su influencia y compromiso con el club. “Brian toda la liga lo conoce, tiene un poder de remate impresionante, velocidad en las bandas, hay que cuidarlo, como él no hay, hay pocos como él en la liga, por eso apostamos por él, hay que valorar el discurso del club, no podemos perderlo aún, valorarlo, cuando el jugador ya no quiere estar, es difícil convencerlo, él siempre mostró sus ganas de seguir, está conectado con el grupo, estando al 100% sabemos que va a marcar la diferencia con nosotros”.

Finalmente, el técnico explicó la planificación de rotación y el manejo de porteros, dejando claro que la prioridad es el bienestar del grupo y la continuidad del proyecto. “Ya estaba previsto, valorado desde hace tiempo, ya lo sabíamos, íbamos a poner a Cota otra vez, después de Mazatlán veremos el panorama para decidir los partidos en los que Cota va a jugar, en la fecha FIFA tenemos amistoso con Tigres y va a atajar Cota, Malagón sabe que buscamos lo mejor para el grupo, necesitamos que todos jueguen, somos transparentes con los jugadores, al final, el equipo es lo importante”, concluyó.

Te puede interesar: