Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs, en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 6, al momento

Disfruta en vivo online, el minuto a minuto del Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs desde el Arrowhead Stadium por Claro Sports

Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs, en vivo online | Claro Sports

La Semana 6 de la NFL presenta un partido clave en la AFC Oeste, donde los Kansas City Chiefs reciben este domingo 18 de octubre a Los Angeles Chargers en el Arrowhead Stadium. Patrick Mahomes y compañía regresan de su semana de descanso con la misión de mantener su paso perfecto, alcanzar una marca de 5-0 y consolidarse en la cima de la división. Del otro lado, Justin Herbert y los Chargers necesitan frenar una racha de cinco derrotas consecutivas para evitar que su temporada se complique aún más. Aunque Kansas City parte como favorito, Los Angeles llega con un antecedente que alimenta sus esperanzas: suma dos victorias consecutivas ante los Chiefs y buscará repetir la dosis en territorio enemigo.

¿Podrán los Chargers dar la sorpresa y cambiar el rumbo de su temporada o los Chiefs harán valer su localía para defender el invicto? Sigue el minuto a minuto de Claro Sports este domingo a partir de las 14:25 horas, tiempo del centro de México, y no te pierdas las jugadas más importantes, las anotaciones y todos los detalles de este enfrentamiento divisional. Disfruta nuestra cobertura en vivo y online para vivir de cerca cada momento de un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la lucha por la AFC Oeste.