El ‘León’ viene de perder ante Medellín, mientras que los de ‘Panelo’ Valencia, empataron contra Nacional: ¡A todo o nada en El Campín!

Santa Fe vs Once Caldas por los cuadrangulares | Claro Sports.

Independiente Santa Fe buscará enderezar camino en los cuadrangulares tras la derrota en la primera fecha ante el Medellín. El conjunto dirigido por Pablo Repetto recibirá este miércoles 25 de noviembre al Once Caldas en el estadio Nemesio Camacho El Campín a partir de las 18:20 horas. El ‘León’ buscará la victoria para seguir soñando con la estrella de Navidad, mientras que el ‘Blanco Blanco’, llega de empatar con Nacional, por lo que también querrá sumar de a tres en Bogotá.

¿A qué hora juega Santa Fe vs Once Caldas y dónde ver en vivo hoy 25 de noviembre de 2026?

El duelo entre ‘cardenales’ y el equipo de Manizales se diputará este miércoles a las 6:20 p.m. y podrás ver su transmisión en Win Sports y Win Play . Además, podrás seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones Santa Fe vs Once Caldas: así salen a la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Luis Palacios; Daniel Torres, Jhojan Torres, Franco Fagúndez; Emerson Rodríguez; Alexis Zapata y Nahuel Bustos. DT: Pablo Repetto.

Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Pablo Patiño, Andrés Correa; Andrés Colorado, Juan Pablo Nieto, Jáder Quiñones; Helieyker Guzmán y Jefry Zapata. DT: Carlos Valencia.

¿Quién es el favorito para ganar la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026?

Independiente Santa Fe parte como ligero favorito para enfrentar a Once Caldas este miércoles 25 de noviembre en El Campín, por la fase de cuadrangulares de la Liga BetPlay. El conjunto cardenal tendrá a su favor la localía y la necesidad de sumar después de su derrota frente a Independiente Medellín; sin embargo, no tendrá un compromiso sencillo, pues el equipo de Manizales llega con una racha de 12 partidos oficiales sin perder y el antecedente favorable de haber vencido 2-0 a Santa Fe en su anterior enfrentamiento por Copa BetPlay. Se espera un partido bastante equilibrado, aunque la ventaja de jugar en Bogotá inclina ligeramente el pronóstico a favor del cuadro capitalino.

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