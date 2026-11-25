Protección Civil alerta por temperaturas de hasta 10 grados bajo cero, lluvias torrenciales y posibles nevadas durante el último fin de semana de noviembre

Llega la primera tormenta invernal a México. | Reuters.

México se prepara para recibir la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027, fenómeno meteorológico que provocará un descenso de las temperaturas, lluvias torrenciales y posibles nevadas en distintas regiones del territorio nacional durante los últimos días de noviembre. Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a la población para reforzar las medidas de prevención.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), anticipó que las temperaturas podrían descender hasta los 10 grados bajo cero, principalmente en las regiones montañosas del norte del país, mientras que las precipitaciones podrían ocasionar inundaciones, deslaves y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

¿Cuándo llega la primera tormenta invernal a México?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la primera tormenta invernal comenzará a desarrollarse este jueves 26 de noviembre de 2026 sobre el occidente del territorio mexicano, como consecuencia de la presencia de una vaguada polar. Sus efectos se extenderán durante el viernes 27 y sábado 28 de noviembre.

Para el domingo 29 de noviembre se espera que el sistema pierda fuerza sobre el golfo de México y deje de afectar al país. Sin embargo, la aproximación de un nuevo frente frío al noreste de la República Mexicana mantendrá condiciones de viento en algunas entidades.

Primera tormenta invernal en México: estados con lluvias torrenciales y frío

Las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán en el occidente, centro y sur del país. El SMN contempla lluvias torrenciales con acumulaciones de entre 150 y 250 milímetros en algunas regiones durante el viernes y sábado. El pronóstico de precipitaciones para los próximos días es el siguiente:

Fecha Lluvias torrenciales Lluvias intensas Jueves 26 de noviembre No se pronostican Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato Viernes 27 de noviembre Michoacán y Guerrero Jalisco, Colima, Guanajuato y Estado de México Sábado 28 de noviembre Guerrero y Oaxaca Puebla

En cuanto al descenso de las temperaturas, las zonas serranas de Chihuahua y Durango registrarán las condiciones de mayor frío, con heladas y temperaturas de hasta -10 °C. Para la madrugada del viernes, el pronóstico contempla los siguientes valores:

Temperaturas mínimas Estados con afectaciones en zonas serranas -10 a -5 °C Chihuahua y Durango -5 a 0 °C Baja California, Sonora y Coahuila 0 a 5 °C Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

¿En qué estados nevará este fin de semana por la primera tormenta invernal?

La posible caída de nieve o aguanieve comenzará desde la noche del jueves 26 de noviembre en las montañas de Jalisco, Colima y Michoacán. A partir de la noche del viernes, estas condiciones se extenderán hacia el centro del país, principalmente en regiones ubicadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar. Las entidades con posibilidad de precipitaciones en forma de nieve o aguanieve entre el viernes y el sábado son:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

El pronóstico de nevadas se limita a las regiones de mayor altitud de estas entidades y no implica que la nieve vaya a cubrir sus principales ciudades.

Recomendaciones por frío, lluvia y nevadas en México: esto dice Protección Civil

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene comunicación con las autoridades estatales y municipales para atender las posibles afectaciones por la primera tormenta invernal. La dependencia solicitó prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, así como resguardar a los animales de compañía ante el descenso de las temperaturas.

Entre las principales recomendaciones de Protección Civil para reducir los riesgos asociados al frío, las lluvias y las posibles nevadas se encuentran: